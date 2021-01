Kích cầu du lịch Hội An: Làm mới điểm đến

Khu phố cổ là trung tâm, động lực phát triển ngành kinh tế du lịch của TP.Hội An. Giải pháp phục hồi du lịch hiện nay cần thiết phải đảm bảo an toàn và chất lượng của điểm đến khu phố cổ.

Hội An tổ chức lại các hoạt động “Phố đêm”, thu hút du khách.

Xác định thị trường khách nội

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và cả nước đang nỗ lực khôi phục đời sống, kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên dịch bệnh vẫn ảnh hưởng phức tạp đến toàn cầu, trong đó có nhiều nước vốn là thị trường du lịch chủ yếu của Hội An. Do đó, sự phục hồi hoàn toàn hoạt động kinh doanh du lịch và thương mại ở Hội An đòi hỏi phải có một thời gian dài và cách làm kiên trì, hữu hiệu.

Trong khi chưa xác định được thị trường khách quốc tế được kết nối khi nào do phụ thuộc vào việc mở lại các đường bay quốc tế thì trước mắt thị trường khách chủ yếu vẫn là khách nội địa như kịch bản của Tổng cục Du lịch Việt Nam đã xác định.

“Du lịch nội địa là cứu cánh cho cả nước nói chung, Hội An nói riêng trong những năm tới. Tuy nhiên từ trước tới nay Hội An chỉ quen với khách truyền thống, khách quốc tế nên khi chuyển qua thị trường khách nội địa thì gặp khó khăn. Ở Hội An sản phẩm dành cho khách nội địa chưa mạnh so với các vùng khác, nên cần phải tính toán và có giải pháp phù hợp” - ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam nói.

Tuy lượng khách nội địa chỉ đi du lịch trong một khoảng thời gian nhất định, không kéo dài quanh năm, thường tập trung vào mùa hè và các kỳ nghỉ lễ ngắn hạn, số lượng cũng không nhiều nhưng đây lại là thị trường “khó tính” do có xu hướng tiêu dùng và sở thích khác với thị trường khách quốc tế.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Trưởng phòng VH-TT TP.Hội An, hiện nay môi trường kinh doanh du lịch và thương mại của TP.Hội An đang chịu những tác động tiêu cực do 2 đợt dịch Covid-19 và ảnh hưởng của hàng chục cơn bão lũ trong năm 2020. Tổng lượng khách đến tham quan Hội An chỉ đạt hơn 923 nghìn lượt, giảm gần 84% so với năm trước, lượt khách tham quan khu phố cổ cũng giảm gần 85%. Doanh thu từ hoạt động du lịch chỉ đạt hơn 771 triệu đồng, giảm hơn 86%.

Cải thiện điểm đến

Không có khách du lịch khiến cho các hoạt động tại khu phố cổ chững lại, nhiều di tích, nhà ở phải đóng cửa. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, sau đợt dịch lần 2 vào tháng 9.2020, trong tổng số 842 nhà ở, di tích mặt tiền được khảo sát, có 331 ngôi nhà và di tích mở cửa. Trong đó chỉ có 133 ngôi nhà đang duy trì hoạt động kinh doanh với các mặt hàng tiêu dùng, ăn uống là chủ yếu (chiếm tỷ lệ 15%). Còn theo số liệu thống kê của Phòng VH-TT thành phố, có 935 trường hợp đã nộp hồ sơ xin nghỉ hoặc tạm nghỉ kinh doanh, tập trung chính ở khu phố cổ (trong đó Minh An có gần 100%, Cẩm Phô 36%, Sơn Phong 44%).

Vấn đề đặt ra lúc này là cả cộng đồng các nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân phải thích nghi để “sống chung với dịch”. Vì vậy cần chú trọng việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình kinh doanh, đảm bảo tổ chức các hoạt động đón khách.

Bà Phạm Thị Ngọc Dung cho rằng, một trong những giải pháp ưu tiên, quan trọng hàng đầu ở Hội An là phải thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước hết triển khai truyền thông thực hiện nghiêm “khuyến cáo 5K” của Bộ Y tế. Thứ hai, ngành du lịch phải triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh ban hành. Thứ ba, sử dụng ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn của Tổng cục Du lịch để phối hợp kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch.

Đã đến lúc phải làm mới không gian phố cổ, đánh thức Hội An để kích hoạt du lịch trong trạng thái mới. Theo ông Phạm Vũ Dũng – Giám đốc Công ty Du lịch, dịch vụ Hoa Hồng: “Cần kích hoạt lại hệ thống ánh sáng phố cổ để tạo hiệu ứng sắc màu, hấp dẫn du khách, đồng thời quan tâm khai thác nét đẹp và đặc trưng của kiệt hẻm ở phố cổ”.

Còn bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH chia sẻ: “Sắp xếp, cải tạo cảnh quan, môi trường khu phố cổ, xây dựng hình ảnh Hội An thân thiện, mến khách là việc làm thường xuyên để duy trì hình ảnh điểm đến. Bên cạnh đó, cả cộng đồng chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân thành phố cũng cần tăng cường công tác quảng bá truyền thông; áp dụng các chương trình kích cầu du lịch; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có, tạo thêm các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường khách trong nước”…