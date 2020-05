Thêm lợi ích cho khách, giảm giá phòng… là những gói kích cầu được doanh nghiệp du lịch Quảng Nam cam kết trong buổi tọa đạm trực tuyến “Kích cầu du lịch nội địa sau đại dịch Covid-19” vừa được Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức.

Hội An vẫn chưa sẵn sàng cho gói kích cầu du lịch. Ảnh: K.Linh

Giảm giá

Tại cuộc họp, 2 gói kích cầu được Hiệp hội Du lịch (HHDL) thống nhất đề xuất gồm gói “Cảm ơn – Thank you” miễn phí 100% giá một ngày nhằm tri ân đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 thời gian qua và gói combo giảm giá, khuyến mãi dành cho đối tượng khách du lịch đại trà.

Theo ông Nguyễn Sơn Thủy – Tổng Thư ký HHDL Quảng Nam, chiến dịch kích cầu du lịch nội địa sẽ bao gồm ngắn hạn và dài hạn, chung và riêng, kể cả liên kết kích cầu cùng doanh nghiệp Huế - Đà Nẵng với thông điệp “3 địa phương 1 điểm đến: an toàn mến khách”. “Hiệp hội sẽ thành lập các tiểu ban để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ nhằm đưa gói kích cầu đến đúng đối tượng, truyền thông diện rộng, huy động nguồn lực tài chính để HHDL đủ mạnh thực hiện nhiệm vụ đề ra với tinh thần giá tốt nhất, nhưng chất lượng đảm bảo phục vụ du khách” - ông Thủy nói.

Không phải đến khi HHDL tổ chức cuộc họp trực tuyến, vấn đề kích cầu du lịch nội địa mới được các doanh nghiệp bàn tới. Từ cuối tháng 4, khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được khống chế, một số doanh nghiệp cũng đã bắt đầu xây dựng các gói combo khuyến mãi, chủ yếu tập trung vào việc giảm giá để thu hút khách, nhưng cũng theo kiểu mạnh ai nấy làm.

Ông Trần Thái Do - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Á Đông Villas, chủ đầu tư Silk Sense Hội An River Resort cho rằng, giảm giá mới chỉ là một yếu tố, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi Hội An đang phải cạnh tranh “khủng khiếp” về giá với các điểm lân cận, thay vào đó nên tăng thêm các dịch vụ trải nghiệm mang tính giá trị cao bằng những sản phẩm độc đáo. Hiện tại, khách sạn đã mở cửa trở lại với giá giảm khoảng 40%, nhưng tỷ lệ lấp phòng chỉ khoảng 30 - 40% dịp cuối tuần (trong tuần thì ít hơn).

Cần sự đồng hành

Dự kiến, ngày 1.6 phố cổ Hội An sẽ mở cửa bán vé tham quan trở lại. Dù vậy, theo ông Nguyễn Minh Lý – Chánh Văn phòng UBND TP.Hội An, thành phố vẫn chưa có chính sách kích cầu nào cụ thể, tất cả chỉ mới dự thảo.

“Thành phố đã giao Phòng VH-TT xây dựng phương án phục hồi phát triển du lịch, nhưng vẫn còn một số nội dung, sắp tới trong cuộc gặp mặt với các doanh nghiệp du lịch sẽ bàn thêm để cùng triển khai” - ông Lý thông tin.

Một số ý kiến cho rằng, trong khi doanh nghiệp đang “vùng vẫy” để đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường thì địa phương và ngành du lịch dường như vẫn “thủng thẳng”. Ông Trần Thái Do cho rằng, trước sự cạnh tranh khốc liệt giữa các địa phương trong thu hút khách thì sự đồng hành vào cuộc nhanh chóng của chính quyền rất quan trọng. Đặc biệt, với doanh nghiệp, nếu đã đưa ra gói kích cầu thì phải thực tế và hiệu quả.

“Hầu hết doanh nghiệp đã xây dựng các gói combo giảm giá rồi, trong khi các địa phương vẫn chưa mặn mà nên hiệu quả sẽ không cao. Vì vậy, các điểm du lịch của Nhà nước cũng phải giảm giá mới làm được” - ông Do chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, nếu doanh nghiệp có chương trình riêng thì nên chủ động mở cửa theo cách của mình, sở sẽ định hướng cách làm, đồng thời vận động đơn vị tham gia, truyền thông kích cầu, phối hợp hỗ trợ giảm giá phí tham quan điểm du lịch Nhà nước quản lý, kể cả phối hợp với TP.Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế kích cầu khu vực. Dù vậy, ông Tường cũng thừa nhận, trong khi Mỹ Sơn đã công bố gói giảm giá thì Hội An vẫn đang tính toán.

Ông Nguyễn Sơn Thủy cho hay, dù đa số doanh nghiệp đã cam kết tham gia kích cầu nhưng chỉ một mình doanh nghiệp hiệu quả sẽ không cao, do đó sở nên nhanh chóng chỉ đạo các điểm đến có chính sách giảm giá vé tham quan; cử người tham gia tổ kích cầu du lịch, kết hợp công bố gói kích cầu du lịch cùng với Huế và Đà Nẵng. Đặc biệt, Sở VH-TT&DL cũng cần hỗ trợ cân đối, xem xét nguồn ngân sách để hỗ trợ HHDL làm truyền thông. HHDL sẽ sớm hoàn thiện gói kích cầu kịp tung ra thị trường cuối tháng 5.2020.