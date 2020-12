Kích cầu du lịch trước thềm năm mới

Các điểm đến, đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh đang tích cực tung ra các chương trình kích cầu hấp dẫn chào mời du khách và cộng đồng trải nghiệm nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2021.

Các điểm đến hấp dẫn trên địa bàn tỉnh đều có nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn dịp Giáng sinh và năm mới 2021. Ảnh: Q.T

Tăng cường kích cầu

TP.Hội An đã và đang chuẩn bị chuỗi sự kiện hấp dẫn để “kéo” khách về với di sản trong dịp cuối năm. Theo đó, các hoạt động tương tác bài chòi “Khán giả và anh - chị hiệu”; cuộc thi trang trí lồng đèn đường phố; cuộc thi ảnh, ảnh cưới, video clip “Hội An - Tình yêu nơi tôi đến” đã được khởi động từ đầu tháng. Trong tuần cao điểm từ 24.12.2020 đến 1.1.2021, sẽ liên tục diễn ra dịch vụ “Ẩm thực Hội An”; chợ phiên Hội An; chương trình “Hội An chào năm mới 2021”; đón đoàn khách đầu tiên tham quan Đô thị cổ Hội An năm 2021…

Đặc biệt, tuần chợ phiên làng chài Tân Thành sẽ kéo dài xuyên suốt quãng thời gian này với nhiều nét mới hấp dẫn như trưng bày gian đồ xưa, đồ sưu tầm của câu lạc bộ “Đồ xưa Hội An”; khu thủ công mỹ nghệ Tây Quảng Nam, dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ; khu văn hóa và đặc sản OCOP Quảng Nam; 20 gian hàng thanh lý giá sốc của các shop đồ phố cổ… Có thể thấy, đây vừa là dịp trải nghiệm hấp dẫn cho du khách sau chuỗi thời gian trầm lắng vừa là cơ hội mua sắm hấp dẫn hiếm có cho cộng đồng địa phương.

Hưởng ứng cơ hội kích này, nhiều khu giải trí, lưu trú trên địa bàn tỉnh từ cao cấp như Silk Sense Hoi An River Resort (Hội An), Mỹ Sơn Heritage Resort & Spa (Duy Xuyên), TUI Blue Nam Hội An (Núi Thành) đến các khách sạn, villa 2, 3 sao cũng tung ra nhiều “combo” hấp dẫn về tiệc Giáng sinh, tiệc năm mới với mức giá ưu đãi từ 20 đến 30% so với mọi năm. Các chương trình này cũng hưởng ứng gói kích cầu “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm” mà Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam phối hợp tung ra hồi cuối tháng 11. Trong đó, việc giảm giá chỉ là một tiêu chí bên cạnh đó các đơn vị chú trọng tăng trải nghiệm, dịch vụ đi kèm cho du khách.

Bà Trịnh Huyền Sương - Quản lý kinh doanh Vin Wonders Nam Hội An thông tin, nhân dịp Giáng sinh và đầu năm mới 2021, Vin Wonders Nam Hội An có chương trình giảm 40% giá vé cho khách (tức còn 330 nghìn đồng/vé cho người lớn và 250 nghìn đồng/vé cho trẻ em). Ngoài ra, đơn vị còn tung gói “combo” Giáng sinh với giá chỉ 799 nghìn đồng bao gồm 2 vé người lớn và 1 trẻ em, với gói này khách sẽ dùng ăn buffet và miễn phí vào cổng sau 16 giờ hàng ngày. Chương trình áp dụng từ ngày 24.12.2020 đến hết ngày 3.1.2021.

Chờ sinh khí mới

Ngành du lịch Quảng Nam đã trải qua một năm 2020 đầy khó khăn nên đây là cơ hội để thể hiện sự “trở mình” của các đơn vị du lịch địa phương trước thềm năm 2021.

Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, bản thân chúng tôi không dám nhận định trước về tính hiệu quả của các chương trình kích cầu liên địa phương trong thời gian qua cũng như là dịp Giáng sinh, năm mới 2021 sắp đến, bởi thậm chí là đến sau Tết Nguyên đán thì du lịch địa phương vẫn chưa có cơ hội khai thác đa dạng dòng khách để phục hồi nhanh. Tuy nhiên, việc đồng loạt làm mới mình trước hết đã cho thấy khả năng chủ động của ngành du lịch, qua đó truyền đi thông điệp về sự an toàn đến nhiều du khách còn hoài nghi về các điểm đến trên địa bàn tỉnh vốn chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, không chỉ trong mùa Giáng sinh, năm mới này mà Hội An đang lên phương án, chuẩn bị nhiều sự kiện khác vào Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu và cả thời gian sau đó nhằm tạo ra dòng sự kiện du lịch liên tục tạo cảm hứng lan truyền.

Còn theo ông Võ Phùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, du lịch không giống những ngành sản xuất hàng hóa khác nên khó lòng dự lường được số lượng khách hàng ở một thời điểm cụ thể. “Một điểm đến tốt có thể kéo khách trở lại đông đúc bất cứ lúc nào nên chúng ta cần phải có tâm thế để không bị động. Chỉnh trang sạch sẽ điểm đến, cố gắng cải tạo các dịch vụ phù hợp với khách nội địa, hy vọng du lịch địa phương sẽ sớm được khôi phục trong thời gian tới” - ông Võ Phùng nói.