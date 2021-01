Kỳ vọng phục hồi ngành du lịch

Đông đảo du khách đến với phố cổ Hội An đón chào năm mới đã mở ra những kỳ vọng về sự phục hồi dòng khách nội địa du lịch Quảng Nam trong năm 2021.

Du khách đã trở lại Hội An dịp đón chào năm mới 2021. Ảnh: VĨNH LỘC

Tín hiệu vui

Dù chưa có báo cáo chính thức, nhưng ước tính trong 4 ngày đón Tết Dương lịch (31.12.2020 - 3.1.2021) có khoảng 40 nghìn lượt khách đến tham quan lưu trú trên địa bàn tỉnh. Tại khu phố cổ Hội An, những khung giờ cao điểm, nhất là buổi tối lượng khách khá đông đảo. Một số khu vực như bùng binh chùa Cầu, chợ đêm Nguyễn Hoàng, khu An Hội, đường Trần Phú, đường Châu Thượng Văn… đã xuất hiện tình trạng dồn ứ khách, điều chưa từng xảy ra trong hơn nửa năm trở lại đây.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT & truyền thanh - truyền hình TP.Hội An, đây là tín hiệu vui của phố cổ nói riêng và du lịch Hội An nói chung. “Tuy số khách mua vé tham quan phố cổ chưa nhiều, mỗi ngày chỉ 300 vé, nhưng tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất là khách đã quay trở lại, điều này sẽ giúp du lịch Hội An sớm phục hồi” - bà Cẩm chia sẻ.

Kể từ sau Giáng sinh đến nay, nhiều sản phẩm du lịch mới đã được TP.Hội An phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp giới thiệu đến du khách như diễu hành đèn lồng Hội An, vũ hội đường phố, trình diễn thời trang áo dài, chợ phiên… đã góp phần “thắp sáng Hội An” sau những u ám của thiên tai, dịch bệnh. Cùng với đó, sự hưởng ứng, cộng đồng trách nhiệm của một số doanh nghiệp lưu trú, dịch vụ khi bắt đầu mở cửa trở lại đã mang đến luồng sinh khí, sắc màu mới cho bức tranh du lịch địa phương.

Ông Vương Đình Mạnh - Giám đốc Điều hành khách sạn La Siesta Hội An Resort cho rằng, bên cạnh chính sách khuyến mãi, kích cầu, thì công tác quảng bá, truyền thông phải đóng vai trò chính trong việc thu hút khách. “Hội An đã đẹp rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần chăm chút thường xuyên hơn, đặc biệt tăng cường tương tác, kết nối du khách và đối tác đưa khách về, chắc chắn du lịch Hội An, Quảng Nam sẽ sớm phục hồi, phát triển trở lại” - ông Mạnh nói.

Trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch, dù mới mở lại 70/107 phòng nhưng công suất đón khách của La Siesta bình quân đạt 80%, riêng trong hai ngày 1 và 2.1.2021 công suất phòng đạt 100%. Đây được xem là những tín hiệu lạc quan để lãnh đạo khách sạn xem xét quyết định mở cửa hết công suất, kể cả sẽ đưa vào khai thác 30 phòng của khu mới vừa xây dựng xong.

Sẵn sàng đón khách

Có thể khẳng định, phục hồi du lịch được xem là ưu tiên hàng đầu của TP.Hội An và ngành du lịch Quảng Nam hiện nay nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động cũng như đưa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở lại bình thường. Trong đó, việc tổ chức các hoạt động, sự kiện sẽ đóng vai trò điểm nhấn thu hút khách, đồng thời truyền tải thông điệp về điểm đến an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa đoàn du khách xông đất Hội An đầu năm 2021. Ảnh: VĨNH LỘC

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, để hiện thực mục tiêu này, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải thực hiện tốt phương án phòng chống dịch, bởi phòng chống dịch có hiệu quả mới đảm bảo du lịch an toàn. Do đó, ngoài thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, trong các sự kiện, hoạt động lễ hội thành phố đều yêu cầu du khách đeo khẩu trang, đồng thời bố trí các vật dụng hỗ trợ du khách chung tay cùng Hội An phục hồi du lịch.

“Từ nay đến Tết Tân Sửu chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, trong đó được chờ đợi nhất sẽ là show diễn bên bờ sông Hoài tái hiện không gian phố cổ đầu thế kỷ 17 - 18 với sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng, hy vọng đây sẽ là điểm nhấn thu hút du khách về với Quảng Nam, Hội An trong năm 2021” - ông Sơn thông tin.

Tuy mới chỉ là bước đầu, nhưng sự trở lại của khách những ngày đầu năm mang đến kỳ vọng sáng sủa hơn sau khoảng thời gian nhiều bất ổn. Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định, thông qua những hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đã giúp truyền tải thông điệp tới bạn bè và du khách gần xa về điểm đến Quảng Nam đã sẵn sàng đón khách trở lại.

“Năm 2021 thị trường khách nội địa, nhất là thị trường gần, vẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo của du lịch Quảng Nam, do đó chúng ta sẽ tập trung cho dòng khách này. Dù vậy, các doanh nghiệp, địa phương cũng phải xây dựng các dòng sản phẩm phù hợp, hấp dẫn, sẵn sàng cho việc đón khách quốc tế quay trở lại” - ông Tường nói.

Cũng theo ông Tường, sở sẽ nghiên cứu triển khai những chương trình phù hợp, kể cả hỗ trợ doanh nghiệp trong khả năng, nhằm tạo sự đồng thuận và tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng, phát triển các sản phẩm mới, nhất là sản phẩm du lịch xanh, thân thiện môi trường, đây cũng chính là xu hướng và mục tiêu lâu dài Quảng Nam hướng đến trong năm 2021 và những năm tiếp theo.