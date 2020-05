"Làm mới" điểm đến Quảng Nam

Hôm nay (28.5), Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và Sở VH-TT&DL phát động “Diễn đàn ấn tượng du lịch Việt Nam” với chủ đề “Quảng Nam an toàn – mến khách”. Sự kiện được kỳ vọng quảng bá hiệu quả điểm đến Quảng Nam sau đại dịch Covid-19.

Quảng Nam sẽ là điểm đến an toàn mến khách sau đại dịch Covid-19. Ảnh:K.L

Công bố chính sách kích cầu

Theo ban tổ chức, tại diễn đàn này, các đơn vị tham gia sẽ cam kết thực hiện các chính sách kích cầu du lịch cùng những biện pháp đảm bảo yếu tố an toàn cho du khách.

Cụ thể, Sở VH-TT&DL sẽ công bố Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực du lịch; Hiệp hội Du lịch Quảng Nam giới thiệu các gói kích cầu hấp dẫn của doanh nghiệp; cùng với đó, nhóm doanh nghiệp đồng hành xuyên suốt diễn đàn gồm Vinpearl – Vinwonder, Vietjet, Saigontourist cũng đưa ra hàng loạt chính sách kích cầu với cam kết giảm giá không giảm chất lượng trong các tour tuyến, điểm lưu trú, vui chơi giải trí, vé máy bay…

Bên cạnh hoạt động cam kết, những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, đặc biệt du lịch nội địa đối với Quảng Nam và các tỉnh trong vùng cũng được các chuyên gia, lãnh đạo Tổng cục Du lịch, các sở ngành, lãnh đạo doanh nghiệp... thảo luận, hiến kế.

Ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam nhìn nhận, diễn đàn là một trong những sự kiện quan trọng tạo động lực để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ du lịch sau ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tại diễn đàn, Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ công bố 2 gói kích cầu gồm tri ân những y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 và gói kích cầu phổ thông nhằm nhanh chóng đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

“Thông điệp chúng tôi đưa ra trong diễn đàn không chỉ là giảm giá mà là doanh nghiệp sẽ bán những giá trị gì cho khách. Khách đến Quảng Nam sẽ được trải nghiệm những giá trị gì mới quan trọng” - ông Phan Xuân Thanh nói.

Trước đó, ngày 19.5, Báo Tuổi Trẻ đã chính thức khởi động “Diễn đàn ấn tượng du lịch Việt Nam” kéo dài trong 3 tháng. Sự kiện nhằm truyền thông, phát động kích cầu du kịch với điểm đến an toàn, mến khách của du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng, qua đó góp phần thực hiện chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ VH-TT&DL phát động.

Tại Quảng Nam, đến thời điểm hiện tại, hầu hết doanh nghiệp du lịch và điểm đến đã công bố chính sách khyến mãi kích cầu với nhiều ưu đãi “khủng” về giá và dịch vụ, bước đầu phát huy hiệu quả trong việc thu hút khách đến tham quan du lịch.

Đồng bộ giải pháp

Dù công bố chương trình kích cầu sau nhưng Hội An đã mang đến nhiều bất ngờ cho du khách. Cụ thể, từ ngày 1.6 – 30.9 khách mua vé tham quan tất cả điểm du lịch ở Hội An sẽ được khuyến mãi theo hình thức mua 2 vé tặng 1 vé, đồng thời cũng đang đề xuất HĐND tỉnh xem xét cho phép thành phố miễn phí cho khách lưu trú tại Hội An, Quảng Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An, thành phố đã và đang làm hết mình cho mục tiêu khôi phục hoạt động du lịch, bây giờ chỉ còn trông chờ vào chính sách của Nhà nước về kích cầu chung và mở cửa đường bay kết nối với những nước chống dịch tốt như Hàn Quốc, Úc, Newzeland.

Có thể nhận thấy, việc xây dựng các giải pháp khôi phục hoạt động du lịch đã và đang được các địa phương, doanh nghiệp Quảng Nam triển khai mạnh mẽ.

Ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định, thời gian qua tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm huy động các nguồn lực cho việc phục hồi và phát triển hoạt động du lịch như hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tăng cường công tác xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm du lịch sẵn có, phát triển sản phẩm du lịch mới, đặc biệt xây dựng các giải pháp kích cầu du lịch từ nay đến cuối năm cũng như xem xét kích cầu trong giai đoạn tiếp theo…

Với chủ đề “Quảng Nam: an toàn, mến khách” sẽ có nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch ưu đãi, hấp dẫn, chất lượng cao được chúng tôi triển khai nhằm thu hút khách đến Quảng Nam, từng bước khôi phục thị trường khách nội địa và chuẩn bị xúc tiến khôi phục, thu hút thị trường khách quốc tế.

Theo ông Lê Ngọc Tường, ngoài các chương trình điểm nhấn như gói kích cầu “Thank you” miễn phí cho đội ngũ y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 còn có gói kích cầu “Ở 3 trả 2” và những gói ưu đãi cao nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng sản phẩm dịch vụ du lịch tại Quảng Nam…

Đặc biệt, tại diễn đàn lần này, Quảng Nam sẽ cùng Thừa Thiên Huế và TP.Đà Nẵng liên kết kích cầu “Điểm đến Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam an toàn và mến khách” nhằm tạo sự lan tỏa cho vùng, đa dạng hóa sản phẩm kích cầu, thu hút du khách trải nghiệm các gói sản phẩm nghỉ dưỡng và tham quan các di sản văn hóa thế giới tại miền Trung.