Lãnh đạo tỉnh làm việc về dự án khu du lịch cộng đồng tại xã Duy Hải

(QNO) - Ngày 12.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Ba Sao về việc triển khai dự án Khu du lịch sinh thái kết nối cộng đồng tại xã Duy Hải (Duy Xuyên).

Theo báo cáo của UBND huyện Duy Xuyên, vị trí khu đất dự án nằm trên 2 quy hoạch do 2 chủ đầu tư triển khai thực hiện. Cụ thể, phần diện tích 5,5ha nằm trong khu tái định cư ven biển Duy Hải 1 do Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư; khoảng 8ha nằm trong khu tái định cư ven biển Duy Hải 2 do Công ty CP Đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai làm chủ đầu tư.



Trong cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch của khoảng 13,5ha này có 6,03ha đất cây xanh; 3,43ha đất thương mại - dịch vụ; 3ha đất giao thông, bãi đỗ xe công cộng; 0,44 đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật và khoảng 0,29ha đất quảng trường công cộng. Theo đánh giá tại cuộc họp, đây là dự án phù hợp với chiến lược phát triển du lịch vùng đông, thúc đẩy du lịch cộng đồng và gắn liền với khu tái định cư của người dân ven biển.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao UBND huyện Duy Xuyên chủ trì phối hợp Sở Xây dựng lên phương án đề xuất cụ thể, chính thức về dự án gửi Sở KH-ĐT (trong vòng 7 ngày). Sau đó Sở KH-ĐT có hướng dẫn cụ thể cho địa phương về hồ sơ, trình tự, thủ tục... một cách chi tiết (trong vòng 7 ngày). Trong trường hợp UBND huyện Duy Xuyên vẫn thấy vướng mắc và không thực hiện được thì báo cáo ngay UBND tỉnh để có chỉ đạo tiếp theo.