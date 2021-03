Liên kết kích cầu du lịch

(QNO) - Hơn 300 doanh nghiệp du lịch đến từ 4 địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình cam kết tung ra nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn. Đây là thông tin trong buổi họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2021 diễn ra tối 26.3 tại Đà Nẵng.

Bốn địa phương liên kết kích cầu nhằm đưa du lịch miền Trung phục hồi phát triển. Ảnh: VĨNH LỘC

Gia tăng trải nghiệm

Với chủ đề “Miền di sản diệu kỳ”, chương trình kích cầu nhằm khẳng định và quảng bá hình ảnh du lịch 4 địa phương với các di sản độc đáo; một miền Trung vươn mình, chủ động bứt phá khỏi thử thách dịch bệnh, bão tố, mang lại cho khách sự tươi mới trong từng nhóm sản phẩm.

Tham gia chương trình, du khách sẽ được cảm nhận nhiều giá trị, trải nghiệm thú vị đầy cảm xúc từ các nhóm sản phẩm hấp dẫn về tham quan, lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực, giải trí, trải nghiệm sinh thái mới mẽ… tại 4 địa phương với mức giá ưu đãi lên đến 50%; ở 3 đêm tặng 1 đêm; tặng kèm vé massage, chăm sóc sức khỏe...

Đặc biệt, 1.000 khách du lịch may mắn đầu tiên tham dự chương trình sẽ được nhận các ưu đãi như miễn phí vé cáp treo tham quan Bà Nà Hills, vé vui chơi All in One tại Asia Park; trải nghiệm du ngoạn trên tàu rồng sông Hàn; gói tích lộc (bao gồm gói vé phổ thông và ăn trưa) tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài; lưu trú tại khách sạn Naman, Minh Toàn Galaxy…

Hơn 300 doanh nghiệp du lịch 4 địa phương cam kết khuyến mãi kích cầu du lịch trong năm 2021. Ảnh: VĨNH LỘC

Theo ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, chương trình kích cầu được triển khai vào thời điểm chuẩn bị mùa du lịch hè, chủ yếu tập trung thị trường khách đến từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và một số thị trường nội địa trọng điểm ở Việt Nam nhằm tăng cường trải nghiệm các điểm đến trong khu vực.

“Một trong những nội dung quan trọng đợt kích cầu lần này là hướng đến các đối tượng khách cụ thể như nhóm khách gia đình, khách đi lẻ, nhóm khách trải nghiệm với các sản phẩm văn hóa sinh thái gắn với tự nhiên, thiên nhiên nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách” - ông Bình cho biết.

Ngoài ra, chương trình cũng tung ra các gói dịch vụ cho dòng khách MICE và du lịch golf cùng các dịch vụ đi kèm như hỗ trợ về đón tiếp, chào mừng, truyền thông, cơ sở vật chất, vận chuyển, thủ tục cấp phép hoạt động MICE tại Đà Nẵng; tặng quà lưu niệm; hỗ trợ tại các khu điểm du lịch...

Bên cạnh đó, để quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch golf tại Đà Nẵng và các địa phương duyên hải miền Trung, dự kiến thời gian tới một số giải golf được tổ chức tại Đà Nẵng như “Danang FantastiCity Open 2021”. Đây cũng là sự kiện mở màn cho các giải thuộc Series Race to Amazing Central Coast - The Essences of Việt Nam, hướng đến Tuần lễ du lịch golf Đà Nẵng - Golf Week Festival (ngày 20 - 26.8.2021).



Liên kết cùng phát triển

Đây là lần thứ 3 các địa phương miền Trung phối hợp triển khai các gói kích cầu phục hồi du lịch kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện. Thực tế, sau những đợt kích cầu lượng khách đổ về miền Trung khởi sắc rõ rệt. Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam chia sẻ, kích cầu du lịch sẽ là hoạt động thường xuyên hiện nay, qua đó thể hiện sự nỗ lực, cộng đồng trách nhiệm cùng doanh nghiệp, nhanh chóng đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

“Bây giờ khó thể đánh giá được hiệu quả tới đâu vì còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, nhưng có thể khẳng định việc kích cầu du lịch luôn là nỗ lực của ngành, cố gắng tìm ra các giải pháp để thúc đẩy du lịch phục hồi phát triển” - ông Tường nói.

Tham gia gói kích cầu chung lần này, Quảng Nam mang đến những cam kết về giảm giá vé tham quan, lưu trú, nghỉ dưỡng tại các điểm như phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, Công viên Ấn tượng Hội An và “Ký ức Hội An”, VinWonders Nam Hội An, khu du lịch hồ Phú Ninh…

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: VĨNH LỘC

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2020 dịch bệnh Covid-19 gây thiệt hại cho ngành du lịch Việt Nam khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, đến thời điểm này vẫn chưa biết thiệt hại cuối cùng bao nhiêu cũng như khi nào du lịch phục hồi. Vì vậy, việc các tỉnh miền Trung liên kết triển khai các hoạt động kích cầu rất ý nghĩa, bởi chỉ có liên kết hành động và phát triển mới nhanh chóng giúp du lịch miền Trung và cả nước phục hồi trong thời gian sớm nhất.

“Mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng với việc vắc xin được tiêm ngừa rộng rãi đang là tín hiệu vui cho ngành du lịch. Hiện tại, Chính phủ giao Bộ VH-TT&DL phối hợp các bộ ngành nghiên cứu triển khai, đề xuất giải pháp mở lại một số thị trường quốc tế trong bối cảnh dịch bệnh. Do đó ngành du lịch các địa phương cần xác định những giải pháp hết sức cụ thể để thực hiện được nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh” - ông Khánh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Khánh, năm 2021 ngành du lịch xác định du lịch nội địa vẫn là hướng khai thác chủ đạo, song hành với đó sẽ nghiên cứu hoàn thiện các phương án có thể đón tiếp khách quốc tế quay trở lại khi đã hội tụ được các điều kiện cần thiết. Để hoàn thành được mục tiêu này, nhiệm vụ đầu tiên là không để đại dịch lây lan trong lĩnh vực du lịch.

Đồng thời các địa phương cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch như chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh, đào tạo nhân lực, chuẩn bị cơ sở hạ tầng... tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các sản phẩm du lịch mới phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh, góp phần phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất.