Liên kết phát triển du lịch vùng tây nam

Như một sự khởi đầu trong chặng đường phát triển mới 5 năm đến, lãnh đạo các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My đã thống nhất xây dựng dự án liên kết vùng trong phát triển du lịch giữa ba địa phương, tạo sức lan tỏa cho sự phát triển kinh tế - xã hội vùng tây nam theo định hướng của Tỉnh ủy.

UBND huyện Bắc Trà My tổ chức tái hiện lại lễ hội cầu mưa truyền thống tại lễ thả cá trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 đầu năm 2018. Ảnh: N.Đ

Xác lập liên kết vùng

Ba huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My giáp ranh với nhau, nằm trong hành lang phát triển kinh tế phía tây của tỉnh. Con đường kết nối ba huyện trên tuyến quốc lộ 40B có nhiều tiềm năng, thế mạnh, nét tương đồng về phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch sinh thái núi rừng, du lịch văn hóa truyền thống các đồng bào dân tộc.

Ngoài ra, mỗi địa phương cũng có những thế mạnh riêng. Huyện Tiên Phước với hệ thống di tích, danh thắng, nhà cổ, làng cổ, vườn sinh thái nổi tiếng... mang nét đặc trưng của làng quê xứ Quảng. Còn Bắc Trà My có thế mạnh về du lịch gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số, quần thể Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa, lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, các thác suối tự nhiên. Trong khi đó, Nam Trà My có thế mạnh về du lịch tham quan trải nghiệm vùng sâm Ngọc Linh, rừng nguyên sinh. Tuy nhiên, thời gian qua, mỗi huyện vẫn chưa phát huy được các thế mạnh phát triển du lịch.

Thật ra, ý tưởng về liên kết vùng để phát triển du lịch đã được lãnh đạo ba huyện gợi mở từ lâu nhưng đến thời điểm này mới thống nhất về cách làm, tính toán ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm, có sức kết nối, lan tỏa. Trên cơ sở đó cùng đề xuất tỉnh đồng ý chủ trương, hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách để thúc đẩy sớm hiện thực hóa ý tưởng này.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My chia sẻ: “Sự phối hợp giữa ba huyện tạo nên một liên kết vùng là tiền đề quan trọng để phát triển du lịch vùng tây nam của tỉnh. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về du lịch của mỗi địa phương gắn với xác định các mô hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để phát triển du lịch. Từ cơ sở đó phấn đấu đưa ngành du lịch ba huyện trở thành các điểm đến đặc sắc đối với du khách ở cánh tây, lồng ghép trong chuỗi hành trình di sản Quảng Nam. Đồng thời tạo ra các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Đây cũng là dịp tạo liên kết bền vững về phát triển du lịch với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh với các dịch vụ mũi nhọn là du lịch sinh thái, du lịch khám phá bản sắc văn hóa đặc trưng làng quê xứ Quảng, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, du lịch khám phá đỉnh Ngọc Linh, gắn với trải nghiệm vùng trồng sâm Ngọc Linh”.

Cụ thể hóa nghị quyết 05

Trên cơ sở tính toán, mỗi huyện xây dựng khoảng 10 mô hình dược liệu và du lịch, với kinh phí khoảng 500 triệu đồng/mô hình. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng điểm đến theo tour - tuyến du lịch trên địa bàn ba huyện đảm bảo điều kiện đón khách du lịch trong năm 2020. Trong đó, huyện Tiên Phước: Các di tích cấp quốc gia Khu tưởng niệm cuộc đấu tranh Cây Cốc - Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Làng cổ Lộc Yên và di tích cấp tỉnh danh thắng Lò Thung, làng trái cây Hố Quờn. Huyện Bắc Trà My: Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa, Làng du lịch cộng đồng thôn Cao Sơn...

Dự án liên kết vùng trong phát triển du lịch giữa ba địa phương Tiên Phước - Bắc Trà My - Nam Trà My được xác định là dự án lớn vùng tây nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy (khóa XXI) ngày 17.8.2016 về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng phía tây của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, xác định như vậy nên trong nội dung liên kết phát triển du lịch vùng, lãnh đạo ba huyện đặt vấn đề ưu tiên tập trung quy hoạch các điểm du lịch trên địa bàn theo hướng tạo ra mối liên kết chặt chẽ, phát huy lợi thế của mỗi địa phương, hỗ trợ, thúc đẩy, liên kết để phát triển. Cùng với đó, lập quy hoạch liên vùng huyện, cũng như lập quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư hệ thống các điểm, khu du lịch phục vụ kết nối tour, tuyến theo trục du lịch vùng ba huyện Tiên Phước - Bắc Trà My - Nam Trà My.

Ngoài ra, ba địa phương phối hợp tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến, giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch của địa phương đến các doanh nghiệp, công ty lữ hành; quảng bá hình ảnh du lịch ba huyện trên cổng thông tin điện tử, các website du lịch mỗi huyện, của Sở VH-TT&DL cũng như du lịch Quảng Nam. Xây dựng trang thông tin điện tử 3D về du lịch vùng 3 huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My. Mỗi huyện xây dựng một trung tâm trưng bày quy mô lớn giới thiệu sản phẩm, văn hóa, du lịch vùng ba địa phương. Phối hợp tổ chức lễ hội vùng ba huyện gồm: Lễ hội sâm huyện Nam Trà My, Lễ hội phiên chợ xứ Tiên huyện Tiên Phước và Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My.

“Để thực hiện hiệu quả dự án liên kết vùng trong phát triển du lịch, lãnh đạo ba huyện kiến nghị tỉnh có chủ trương, cơ chế, chính sách, đặc thù khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tham gia việc đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn ba huyện, tạo điều kiện hình thành mô hình về hợp tác liên kết phát triển du lịch vùng tây Quảng Nam...” - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ nói.