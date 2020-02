Lượng khách sụt giảm vì dịch bệnh corona

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, dự báo du lịch Quảng Nam sẽ chịu tác động trong những ngày đến do tâm lý của khách ngại đến chỗ đông người.

Du lịch Hội An sẽ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Corona.

Sáng 29.1 (mùng 5 Tết), lượng khách tham quan phố cổ Hội An khá thưa thớt. Bên cạnh thời tiết thay đổi đột ngột khiến trời mưa, lạnh thì nguyên nhân khá quan trọng chính là tâm lý lo ngại lây bệnh tại những nơi đông người.

Ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An thừa nhận, dù chưa có số liệu chính xác khách tham quan phố cổ do trung tâm mới tổ chức bán vé lại từ ngày mùng 4 Tết (28.1) nhưng nhìn chung lượng khách tham quan phố cổ có vẻ sụt giảm hơn so với cùng kỳ, chủ yếu khách quốc tế.

Tương tự, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn thống kê từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, bình quân mỗi ngày đón khoảng 1.500 khách mua vé tham quan khu di tích; nhưng theo ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn con số này chắc chắn sẽ sụt giảm trong những ngày tới do tác động từ dịch bệnh Corona.

“Ngoài cấp phát khẩu trang cho anh em các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách nhằm phòng chống lây nhiễm, chúng tôi cũng chưa có giải pháp gì cả, chỉ mong dịch bệnh qua mau thôi” - ông Hộ nói.



Một số doanh nghiệp cho rằng dịch bệnh đang và sẽ trở thành thách thức lớn của ngành du lịch Quảng Nam trong những ngày đến khi nhiều du khách và các công ty lữ hành đã bắt đầu hủy tour đến Hội An.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam khẳng định, khách sụt giảm là khó tránh khỏi do các nước trên thế giới đang hạn chế công dân đến những vùng xuất hiện dịch bệnh. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là các cơ quan chức năng cần có thông tin tích cực, chính xác kịp thời để tránh gây nhiễu loạn cho khách.

Theo bà Hứa Thị Anh - Tổng Giám đốc Khách sạn Phú Thịnh Hội An, chỉ qua 2 ngày 28 và 29.1 khoảng 30% khách khắp nơi trên thế giới đã hủy đặt phòng khách sạn Phú Thịnh.

“Chắc chắn việc này sẽ gây thất thu cho khách sạn nhưng chúng tôi đã xác định phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe con người là ưu tiên hàng đầu, kể cả xác định nếu tình hình diễn biến phức tạp sẽ cho nhân viên nghỉ không lương. Còn hiện tại chúng tôi vẫn phải đón khách nhưng sẽ cho cho nhân viên đeo khẩu trang vì mình cũng không biết khách nào bị nhiễm bệnh khách nào không, đồng thời cũng chuẩn bị khẩu trang cho khách nào có nhu cầu sử dụng” - bà Thanh chia sẻ.