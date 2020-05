Lưu trú biệt thự du lịch dần phục hồi

Trong bối cảnh các loại hình lưu trú đang cầm cự sau đại dịch thì việc đón một lượng khách tương đối ổn định đã giúp loại hình lưu trú biệt thự du lịch (villa) tại Hội An dần phục hồi và tạo ra không khí tươi mới, sôi động cho du lịch địa phương.

Có hồ bơi ngoài trời là một lý do quan trọng giúp loại hình biệt thự du lịch được du khách ưa chuộng. Ảnh: H.S

Sau thời gian giãn cách xã hội và trở lại trạng thái bình thường mới, khoảng vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần, nhiều quản lý của các villa trên địa bàn TP.Hội An tất bật với các cuộc điện thoại “book” phòng và không ít trong số này phải tiếc rẻ từ chối vì đã hết phòng.

Anh Nam (quản lý Hoi An Lotus Aroma Villa) cho biết: “Để có phòng vào cuối tuần, nhất là ngày thứ Bảy thì thông thường khách phải đặt sớm và giá cả có nhích một chút so với các ngày trong tuần, bởi hầu hết khách nội địa đều chọn thời điểm này để nghỉ ngơi thư giãn”.

Chị Trần Diễm Hoa (một du khách đến từ Đà Nẵng) chia sẻ, do quỹ thời gian rỗi khá nhiều cộng với giá cả phòng ốc giảm sâu nhằm kích cầu nên đây là thời điểm thích hợp để tổ chức cho gia đình, bạn bè những chuyến xả hơi ngắn ngày tại Hội An. Lưu trú ở villa là thích hợp nhất để gia đình có không gian thoải mái nấu nướng, ăn uống sum họp.

Hiện nay, trên các group, nhóm tương tác về lưu trú du lịch, nhu cầu đặt phòng lưu trú villa, nhất là villa nguyên căn cho tháng 6, tháng 7 tại Hội An đã sớm nhộn nhịp với hàng trăm lượt đặt hàng, nhất là cho các đoàn khách từ 10 đến 20 người chủ yếu đến từ TP.Đà Nẵng, TP.Huế… Để chiều lòng du khách và kích cầu du lịch trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến doanh thu của các đơn vị giảm sâu, nhiều villa sẵn sàng linh hoạt “khóa” các phòng trống còn lại để đoàn khách được thuê nguyên căn, tạo không gian sinh hoạt thoải mái miễn là khách thuê tối thiểu khoảng 50% công suất phòng của villa. Được biết, tại Hội An hiện có hơn 200 villa (chiếm khoảng 30% tổng số cơ sở lưu trú) và có tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian qua nhờ sức hút với du khách.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An, một lý do quan trọng giúp loại hình biệt thự du lịch được du khách ưa chuộng là có hồ bơi ngoài trời cộng thêm cảnh quan hữu tình gắn với ruộng lúa, rừng dừa, sông nước rất thích hợp để nghỉ ngơi, thư giãn.

Ước tính, trong tháng 5.2020, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 12 nghìn lượt (tăng 69% so với tháng 4.2020) nhưng vẫn còn giảm rất sâu so với cùng kỳ. Qua phản hồi của một số cơ sở thì lượng khách lưu trú đã bước đầu phục hồi và đạt khoảng 20 đến 30% so với cùng kỳ mọi năm. Mối e ngại lớn nhất của hầu hết các biệt thự du lịch là khách thường yêu cầu được sử dụng loa công suất lớn để hát hò trong thời gian lưu trú.

Bà Trần Thị Quý Thanh (quản lý Hoi An Discovery Villa) chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên nhận được đề nghị cho sử dụng loa các loại để hát karaoke khi đến lưu trú, nhất là với nhóm khách địa phương. Tuy nhiên điều này sẽ gây khó chịu trong cộng đồng và về lâu dài còn ảnh hưởng đến thương hiệu du lịch của Hội An nên không thể đồng ý”. Trong khi đó, đại diện quản lý của Lama Villa cũng cho hay, đơn vị sẵn sàng đáp ứng các điều kiện về nấu nướng, làm tiệc BBQ, tuy nhiên đành từ chối khách có yêu cầu sử dụng loa thùng khi lưu trú vì lo ngại ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến các nhà dân xung quanh.