Nâng tầm thương hiệu du lịch

Đã khẳng định được vai trò là điểm đến chủ lực thu hút khách trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua, Hội An sẽ không ngừng đổi mới, đánh thức các giá trị tiềm năng mà địa phương sở hữu để nâng cao chất lượng du lịch.

Cù Lao Chàm phát triển vượt bậc từ khi hòa vào lưới điện quốc gia. Ảnh: Q.T

Tiếp tục khai phóng tiềm năng

Năm 2019, Hội An đón gần 5,4 triệu lượt khách (chiếm khoảng 68% tổng lượt khách đến Quảng Nam) và tiếp tục ghi dấu đà tăng trưởng vượt bậc qua từng năm. Từ đầu năm nay, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 khiến mọi hoạt động du lịch đều bị chững lại nhưng thành phố xem đây là cơ hội quý để cải tạo, làm mới các sản phẩm lâu nay có phần đã lạc hậu hoặc chệch choạc.

Cùng với sự đồng hành sát sao của Sở VH-TT&DL, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, Hội An đang hướng đến chiến lược phát triển sản phẩm du lịch theo 3 cấp độ: Sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch chính và sản phẩm du lịch phụ trợ. Thời gian tới Hội An coi trọng phát triển du lịch xanh mà trọng tâm là du lịch sinh thái thân thiện với môi trường.

Từ năm 2015 đến nay, tổng lượt khách đến Hội An ước đạt 22,5 triệu lượt (gấp 2,65 lần so với nhiệm kỳ trước), tăng bình quân 20,7%/năm. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 8,5 triệu lượt. Giá trị sản xuất kinh tế du lịch theo giá hiện hành ước đạt 22.870 tỷ đồng (tăng bình quân 19,5%/năm). Thu ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố đạt khoảng 1.900 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ tới, thành phố sẽ tập trung phát triển Cẩm Kim trở thành làng quê sinh thái, làng nghề đặc thù kiểu mẫu. Hiện địa phương chỉ còn Cẩm Kim là “lõi xanh” nguyên vẹn nhất nên sẽ tập trung quy hoạch giữ lại cảnh quan làng quê, đồng ruộng, đồng thời tiếp tục đầu tư tôn tạo thành sản phẩm du lịch đặc thù để hướng đến dòng khách truyền thống của di sản.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hội An thông tin: “Lâu nay, chúng ta mới chỉ khai thác tuyến sông Hoài và sông Thu Bồn, ở Hội An còn có tuyến sông Cổ Cò, sông Đò mang trong mình câu chuyện lịch sử rất thú vị. Từ nay đến cuối năm Hội An sẽ khơi thông sông Đò kết nối du lịch bằng đường sông và chờ hoàn tất việc nạo vét sông Cổ Cò giữa hai địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng để tạo ra mạng lưới du lịch đường sông hoàn chỉnh”.

Rừng dừa Bảy Mẫu (Cẩm Thanh) - một trong những điểm đến được du khách ưa thích. Ảnh: Q.T

Ngoài ra, với dư địa rộng mở, độc đáo về văn hóa và lịch sử, Hội An sẽ tiếp tục chú trọng cải thiện, nâng cấp sản phẩm du lịch tâm linh gắn với các lễ hội, hội quán, chùa chiền; du lịch sinh thái gắn với di tích lịch sử cách mạng, nhất là di tích Vườn Xã Tiếp, di tích Cây Thông Một, di tích Nhà lao Hội An…

Dáng dấp đô thị sự kiện

Ngoài việc định hướng Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch, Hội An cũng đang từng bước hướng tới một đô thị sự kiện. Những năm gần đây, địa phương tập trung đầu tư nhiều sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, lễ hội.

Ngoài hệ thống lễ hội truyền thống tổ chức thường xuyên lâu nay như: Lễ hội Cầu Bông Trà Quế, mộc Kim Bồng, Tết Nguyên tiêu, bắp nếp Cẩm Nam, lễ hội ẩm thực quốc tế, Festival tơ lụa thổ cẩm, giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản tháng 8, những ngày văn hóa Hàn Quốc, Hội thi hợp xướng quốc tế (2 năm/lần), Festival di sản Quảng Nam (5 năm/lần)… thì thành phố cũng linh động kết nối với nhiều tổ chức quốc tế để đưa các đoàn nghệ thuật đến biểu diễn hoặc tổ chức sự kiện với tần suất được trải đều trong năm và ngày một dày lên.

Không chỉ sự kiện văn hóa mà còn có nhiều sự kiện thể thao – giải trí thu hút đông đảo du khách tham gia, góp phần kích cầu du lịch mạnh mẽ và trở thành chất xúc tác để thu hút dòng khách chất lượng cao đến với đô thị cổ. Sự kiện thể thao Raid Amazones 2019, “Ngày hội bia Đức tại Hội An” cùng các giải chạy marathon quốc tế thường niên… góp phần đáng kể giúp Hội An xây dựng thương hiệu điểm đến sự kiện.

Nhân dịp Tuần lễ APEC 2017, Hội An xây dựng không gian giao lưu văn hóa Việt – Nhật được Thủ tướng hai nước đến cắt băng khánh thành, đến nay không gian vẫn đang tồn tại và phục vụ du khách rất hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Sơn cho hay: “Về mặt phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện, Hội An chú trọng cả việc kết nối đến một số nước có quan hệ từ lâu đời như Nhật Bản, Trung Quốc lẫn các quốc gia đương đại có mối giao lưu mật thiết để từng bước đưa Hội An trở thành thành phố sự kiện”.