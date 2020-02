Ngành du lịch ứng phó với corona

Trong nỗi lo chung về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona, song song với các phương án phòng chống dịch được tỉnh và các ngành chức năng triển khai, ngành du lịch tỉnh nói chung, doanh nghiệp du lịch tại Hội An nói riêng, đã chủ động trang bị phương tiện, triển khai nhiều biện pháp bảo vệ an toàn cho nhân viên và du khách.

Mẫu thư khuyến cáo dịch bệnh do vi rút corona ngắn gọn bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh tại quầy lễ tân Silk Sense Resort Hội An. Ảnh: H.V

Doanh nghiệp “phản ứng nhanh”



Từ thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ Tết Canh Tý đến nay, khách du lịch đến Khu nghỉ mát Silk Sense Resort Hội An đã nhìn thấy những mẫu thư khuyến cáo ngắn gọn bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh, được đặt ở những vị trí dễ nhìn nhất tại các không gian công cộng. Kèm theo đó là hộp khẩu trang được phát miễn phí và các lọ nước rửa tay để khuyến cáo du khách và nhân viên giữ vệ sinh thân thể, ý thức bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh lây lan do vi rút corona…

Đặc biệt, ngay sau khi WHO ban bố về tình trạng dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm trên toàn cầu, Ban Quản lý Khu nghỉ dưỡng tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ du khách đo thân nhiệt, tuyên truyền rửa tay thường xuyên, cập nhật thông tin về diễn biến dịch bệnh qua kênh thông tin chính thống đến từng phòng ở…

Bà Trần Thị Ngọc Dung (Việt kiều Thụy Sĩ) cùng gia đình về quê ăn tết và nghỉ tại đây những ngày này chia sẻ: “Các biện pháp phòng ngừa mà khách sạn và một số điểm ở Hội An triển khai cho du khách khá phù hợp, giúp du khách hiểu rõ, bảo vệ sức khỏe bản thân và ngăn ngừa sự lây lan cho cộng đồng… Tôi nghĩ, hiểu biết thông tin tường tận sẽ tốt hơn, điều đó là vì sức khỏe của chính chúng ta. Chỉ khi thông tin không rõ ràng, người ta mới thấy sợ hãi”.

Ông Trần Thái Do - Chủ tịch HĐQT Silk Sense Resort Hội An thông tin: “Gần 2 tuần qua, cùng với các biện pháp tăng cường kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm, những phương án hỗ trợ phương tiện, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo một cách lịch thiệp không chỉ không làm phiền mà còn giúp du khách cảm nhận sự an toàn, trách nhiệm cũng như tính chuyên nghiệp của dịch vụ…”.

Vì sự an toàn

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngoài triển khai các biện pháp phòng chống, tuyên truyền mạnh mẽ tại các điểm du lịch, Sở VH-TT&DL còn yêu cầu các doanh nghiệp du lịch theo dõi chặt chẽ tình hình, tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố Trung Quốc đang có dịch, có người mắc bệnh dịch; đồng thời không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Việt Nam.

“Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động được ngành khuyến cáo các đơn vị du lịch ưu tiên hàng đầu. Tiếp đó là các biện pháp dự phòng, sẵn sàng phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý khách du lịch theo quy trình, hướng dẫn của các cơ quan y tế nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona” - ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT&DL nói.

Theo thông tin từ Công an Xuất nhập cảnh tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 573 khách du lịch Trung Quốc, 26 khách Hồng Kông và 745 khách Đài Loan lưu trú; số du khách này đang được theo dõi chặt chẽ về lịch trình.

Ông Hồng cho biết, đã chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện ứng xử văn minh du lịch, không phân biệt đối xử đối với du khách Trung Quốc. Đồng thời triển khai nhiều giải pháp phối hợp với các địa phương quản lý và theo dõi chặt lịch trình, tình trạng sức khỏe, hạn chế di chuyển đối với du khách Trung Quốc, hay khách du lịch nước ngoài đã qua vùng dịch nhập cảnh Việt Nam trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền.