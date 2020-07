Ngày 18.7 diễn ra lễ hội ẩm thực và âm nhạc biển An Bàng

(QNO) - Một sự kiện ẩm thực và âm nhạc đầy sắc màu quy tụ hơn 20 nhà hàng nổi tiếng trên địa bàn TP.Hội An sẽ diễn ra vào chiều 18.7 tại bãi biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An). Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp Hội Đầu bếp Quảng Nam tổ chức.

Sự kiện nhằm quảng bá bãi biển An Bàng và ẩm thực Quảng Nam. Ảnh: VĨNH LỘC

Tham gia sự kiện, mỗi nhà hàng sẽ chế biến, trưng bày tối đa 3 món không trùng lặp với các nhà hàng còn lại. Đặc biệt, tất cả món ăn không sử dụng chén đĩa nhựa nhằm hạn chế tối đa xả rác thải nhựa ra môi trường. Thay vào đó, ban tổ chức cho thiết lập những quầy đồ uống bao gồm các loại bia, cocktail, mocktails, nước trái cây và đồ uống hỗn hợp. Ngoài ra, sẽ có trạm nước lọc miễn phí, khách hàng có thể mang theo chai để lấy uống.

Bên cạnh ẩm thực, các hoạt động giải trí cũng sẽ được tổ chức trong suốt sự kiện như trình diễn nhạc sống, DJ, hiphop, múa lửa và các trò chơi tương tác với khách. Giá các món ăn bao gồm 3 mức: 30, 40 và 60 nghìn đồng; nước uống gồm 2 mức giá 20 và 70 nghìn đồng. Khách vào cửa miễn phí.

Clip quảng bá lễ hội ẩm thực và âm nhạc biển An Bàng:

Your browser does not support the video tag.

Trong buổi thông báo sự kiện vừa diễn ra mới đây, ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội Đầu bếp Quảng Nam, chủ nhà hàng Deckhouse An Bang Beach cho biết, đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức quy mô nhằm không chỉ kết nối các đầu bếp đại diện cho các nhà hàng nổi tiếng nhất Hội An trình diễn tay nghề, giới thiệu những món ăn đặc trưng quê hương và thế giới, mà còn hướng đến mục tiêu kích cầu hoạt động du lịch sau dịch Covid-19; mở ra các dịch vụ mới lạ, hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa bản địa nhằm lôi kéo khách quay lại Hội An, An Bàng chi tiêu và ở lại lâu hơn.

“Lâu nay nhiều khách du lịch chỉ biết Hội An có phố cổ, các làng quê, làng nghề... mà không hề biết Hội An có biển. Vì vậy, việc tổ chức sự kiện còn hướng đến mục tiêu lớn hơn là hình thành thương hiệu lễ hội biển An Bàng trong tương lai. Dự kiến, hoạt động này có thể diễn ra hằng tháng, thậm chí mỗi dịp cuối tuần nhằm tạo lên một điểm đến ăn chơi, giải trí bên ngoài phố cổ về đêm dành cho du khách khi tham quan du lịch Hội An” - ông Thuận chia sẻ.

Du khách vui chơi, ăn uống tại bãi biển An Bàng. Ảnh: VĨNH LỘC

Theo ông Thuận, việc kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực và âm nhạc bãi biển đang là xu hướng thịnh hành tại nhiều điểm du lịch trên thế giới nhằm tạo sự đa dạng, hấp dẫn, giúp du khách có cơ hội được thưởng thức những buổi đại tiệc mang âm hưởng biển. Sự kiện lần này sẽ góp phần quảng bá biển An Bàng, các sản phẩm du lịch gắn với biển Hội An hiện nay và những năm tới.