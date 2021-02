Ngày xuân ở ngoại ô phố Hội

Hội An, những ngày đầu xuân, tiết trời vẫn se se lạnh. Nhưng cái lạnh vương vấn một chút ẩm ướt của mùa xuân nơi phố Hội lại mang một phong thái khác, càng làm cho bước chân du xuân thêm rộn rã tiếng nói cười.

Bình yên vùng dừa nước Cẩm Thanh. Ảnh: P.T.T.L

Từ bước chạm chân đầu tiên vào phố cổ, cái lạnh đã như cố tình trốn vào màu rêu xanh, màu vàng ấm áp của những bức tường cổ kính. Quả thật không ngoa khi ai đó bảo rằng, Hội An ôm trọn mọi an bình, từ những con phố nhỏ cổ kính lung linh ánh lồng đèn cho đến các chùa, đình, nhà cổ.

Có lẽ, hơi nước từ dòng sông Hoài và mùi hương trầm quyện trong những mầm rêu đang trở mình xanh nõn, cả sự thân thiện, cởi mở của người nơi phố cổ chính là những tia nắng đầu xuân ấm áp, cứ neo vào lòng người nỗi nhớ mát lành, càng làm cho bước chân du xuân thêm rộn rã tiếng nói cười.

Nhưng chừng ấy thôi vẫn chưa đủ, cả con đường xuân hướng về ngoại ô thành phố cũng đưa du khách về chốn bình yên ẩn mình trong màu xanh nõn nà của ruộng, vườn, sông nước. Bao năm rồi, lũy tre già vẫn rợp nhánh đan vào nhau, mùi cỏ, mùi thơm cây lúa, mùi bùn, mùi của nước phèn… như cậy cựa đón bước du xuân. Và ngọn gió đồng mát rượi giữa nắng xuân ban trưa đang mơn man như muốn giỡn đùa với bước chân lữ khách.

Làng dừa Cẩm Thanh, làng mộc Kim Bồng đến làng gốm, làng quật Thanh Hà hay vườn rau Trà Quế đều tách khỏi phố như một bán đảo, tứ bề đều giáp sông, nhà cách nhà bởi hàng rào dây leo, lá mơ, mồng tơi hay chè tàu. Những nơi này, không có nhiều hàng quán, cửa hiệu như ở trong khu phố cổ Hội An. Càng không xô bồ, ồn ả so với những làng quê khác. Chỉ nghe văng vẳng thanh âm an bình của mùa xuân, đó là tiếng cười đùa trong trẻo của trẻ nhỏ, tiếng chim hát mỗi sớm mai, tiếng hò ví đánh trâu ra đồng… Nhà nào cũng tươi thắm sắc xuân với những cặp chậu hoa mai vàng, hay hoa thược dược, hoa mãn đình hồng, hoa cúc đại đóa… đặt ngay ngắn hai bên thềm dẫn lối vào nhà.

Những con đường nhỏ với cầu tre gập ghềnh như quẩn bước chân du khách. Dưới nắng nhẹ của những ngày đầu xuân, du khách không cần mũ, không ô, cứ thong thả đầu trần đạp xe hay dạo bộ quanh làng, thỉnh thoảng lại gặp vài khách mắc võng, nằm nghe gió đung đưa hương xuân thoang thoảng.

Tuy nằm ngoài vùng di sản, nhưng mỗi làng quê bọc quanh phố Hội cứ đến mùa xuân lại mang một nét duyên ngầm nên thu hút ngày càng nhiều bước chân lãng du của khách phương xa. Nơi bến đò phố cổ, chiếc thuyền gỗ nhẹ nhàng đưa du khách qua những bãi bồi, nương bắp về phía bên kia sông Hoài thăm làng mộc Kim Bồng hay ngược lên hướng Tây đến làng gốm Thanh Hà nép mình bên bờ sông Thu Bồn. Cả hai làng nghề đã hơn 500 năm tuổi, trải qua bao thăng trầm nhưng sản phẩm vẫn đứng vững trên thị trường.

Về các làng nghề mùa xuân, được trực tiếp tham gia, học hỏi từng công đoạn làm gốm, làm mộc, du khách cứ ngỡ đang sống trong khung cảnh cách nay hàng thế kỷ. Từ làng gốm Thanh Hà, hướng ra biển An Bàng vài cây số đã thấy làng rau Trà Quế với một sức xuân xanh tươi trên vùng đất cát trắng. Đi giữa đồng rau bát ngát, chiêm ngưỡng các luống rau mùa xuân xanh um, nõn nà, dài tít tắp để rồi khi xa lòng vấn vương mãi mùi hương nồng nồng, cay cay thấm đậm tình người Trà Quế.

Cũng một màu xanh ngút ngàn, làng dừa Cẩm Thanh là nơi du khách còn được vẫy vùng sông nước. Chừng hai giờ ngồi thuyền thúng lênh đênh qua các dòng kênh nhỏ len lỏi dưới tán dừa xanh mướt, du khách được trải nghiệm những cảm giác vô cùng thú vị, nghe người chèo thúng ca những câu dân ca chúc xuân xứ Quảng ngọt ngào, xem cảnh người dân tung chài bắt cá, hoặc tự tay đi câu cá, bắt cua dưới các khóm dừa, đặc biệt là xem biểu diễn chèo thuyền thúng...

Ngoại ô phố Hội những ngày xuân còn là vùng đất của những lễ hội, nơi diễn ra các hoạt động thú vị, năng động. Trong không khí rộn ràng ngày lễ hội, du khách hòa chung niềm vui với nhiều cuộc thi, trò chơi dân gian (thi cõng nàng về dinh, lái buôn xuất sắc, thi chuốt gốm, làm con thổi đất nung,…), nhiều hoạt động trình diễn nghề (chạm trổ, hát bội, hát bả trạo…). Đặc biệt, du khách còn được thưởng thức các món đặc sản bằng chính “cây nhà lá vườn” như rau quả sạch, cá ao câu nướng, làm các loại bánh địa phương…

Du xuân giữa xinh tươi đất trời trên khắp ngã quê phố Hội trong thời điểm đất nước khởi đầu một năm như một cuộc hành trình không định trước. Với nhiều khám phá mới lạ, bất ngờ, không chỉ để lòng lữ khách miên man vui cùng tháng năm phiêu bồng mà còn khơi dậy trong lòng một sức sống nguồn cội mãnh liệt. Những giá trị tưởng như đời thường ấy lại là một một nốt nhạc xuân yên an bên đời.