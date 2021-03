Nghĩa tình người Hội An với du khách nước ngoài mắc kẹt do Covid-19

(QNO) - Dịch Covid-19 kéo dài hơn một năm qua khiến nhiều người nước ngoài mắc kẹt tại Hội An khốn đốn. Người làm du lịch tại địa phương hiện cũng chẳng thư thả gì nhưng họ vẫn góp một tay để sẻ chia cùng những người bạn ngoại quốc không gặp may này.

Anh Artur Gorge (quốc tịch Bồ Đào Nha) rất cảm kích trước sự sẻ chia từ cơ sở lưu trú để có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Ảnh: T.C

Anh Artur Gorge (quốc tịch Bồ Đào Nha) đến tham quan du lịch Hội An đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội nhất. Một tháng, hai tháng, ba tháng rồi hơn một năm lưu lại đô thị cổ này đã khiến mọi dự tính của anh phá sản. Ngân khoản cũng cạn kiệt dần, anh Artur tìm việc dạy thêm online nhưng thu nhập cũng chỉ đủ trang trải hằng ngày.

Cảm thông khó khăn của du khách, chủ villa Mr Tho Garden đã giảm tối đa tiền lưu trú hơn một năm qua. Anh Artur có thể tự nấu ăn, giặt đồ và sử dụng các dịch vụ khác như một thành viên của gia đình mà chỉ đóng một khoản nhỏ về các chi phí tiện ích mình sử dụng.

“Thời gian đầu tôi cảm thấy sốc khi các nước đóng cửa, dịch bệnh ở châu Âu không có dấu hiệu dừng lại, nhưng được sự giúp đỡ của người dân địa phương, nhất là sự sẻ chia của chủ villa này tôi đã vượt qua khủng hoảng. Dường như ở lại đây tốt hơn nhiều khi các bạn tuân thủ và kiểm soát dịch bệnh thành công. Thật cảm kích khi nhận được sự giúp đỡ này. Ở đây như ở quê mình” - anh Artur nói.

Hiện nay, villa Mr Tho Garden có 5 phòng nhưng đã hỗ trợ 4 phòng cho du khách Mỹ, Phần Lan, Đức lưu trú theo mức “hỗ trợ điện nước” hơn một năm qua.

Không riêng gì chủ villa Mr Tho Garden mà nhiều cơ sở lưu trú homestay ở Hội An thậm chí còn miễn phí chỗ ở cho du khách nước ngoài thời điểm khó khăn nhất. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh du lịch, nhưng cách mà các chủ villa, dịch vụ lưu trú ở Hội An chia sẻ cho du khách nước ngoài đã lan tỏa thông điệp, lối sống thuần hậu của người Hội An.

Dù hết sức chật vật nhưng nhiều cơ sở lưu trú tại Hội An vẫn cố gắng sẻ chia chi phí với khách ngoại quốc ở lâu dài tại Hội An. Ảnh: T.C

Chị Anastazja Szagajdeuko (quốc tịch Phần Lan) là tình nguyện viên của một tổ chức quốc tế, quen với việc đi xa gia đình, ở lại lâu nhiều quốc gia, vùng quê nhiều nước nhưng lần này thì rất khác... Chị Anastazja chia sẻ: “Mọi thứ cứ như ở nhà, tôi không gặp bất cứ khó khăn nào trong suốt thời gian dịch bệnh xảy ra vì cộng đồng ở đây hỗ trợ rất nhiều. Điều này giúp tôi yên tâm và vui vẻ trong hơn một năm mắc kẹt lại đây”.

Theo thống kê của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Nam), tính đến 15.3.2021, Quảng Nam có khoảng 1.800 người nước ngoài đang lưu trú. Trong đó 850 người nước ngoài đang công tác, làm việc và hơn 700 du khách mắc kẹt vì dịch Covid-19, chủ yếu ở lại TP.Hội An.

Bà Phạm Thị Linh Chi - Chủ tịch Chi hội Homestay & villas Quảng Nam cho hay, đa số du khách còn ở lại Việt Nam trong một năm qua đều gặp tình cảnh khó khăn. Riêng ở Hội An mọi thứ càng chật vật hơn khi nhiều người nước ngoài đang làm việc tại đây đều thất nghiệp vì doanh nghiệp du lịch đóng cửa nên các thành viên trong chi hội cũng chỉ biết hỗ trợ được phần nào hay phần đấy.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, chính quyền thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình du khách nước ngoài lưu trú ở Hội An, số lượng người nước ngoài luôn biến động theo thời gian. Qua khảo sát, hiện trên địa bàn thành phố có ít nhất 10 cơ sở lưu trú miễn giảm phí lưu trú và các dịch vụ cho du khách mắc kẹt đây cũng là một điều đáng mừng thể hiện tấm lòng của người Hội An, để lại ấn tượng đẹp với du khách trong bối cảnh khó khăn chung.