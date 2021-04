Nông Sơn hội thảo giới thiệu tiềm năng du lịch Đại Bình

(QNO) - Sáng 28.4, UBND huyện Nông Sơn phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đầu tư Mastery tổ chức hội thảo giới thiệu tiềm năng du lịch Đại Bình (xã Quế Trung, Nông Sơn).

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đại Bình vốn là vùng đất nổi tiếng mệnh danh là "vựa trái cây Nam bộ" giữa lòng miền Trung. Từ 2017 đến nay, lượng khách đến với Đại Bình ngày càng tăng, khách đi theo đoàn đã có hướng dẫn viên và điểm đến là những vườn cây ăn trái của người dân với hàng chục vườn có quy mô lớn. Làng Đại Bình có nhiều loại trái cây phong phú, đa dạng như: đặc sản quả bưởi trụ lông và rau sen, đặc sản tôm cá sông, những vườn cây ăn quả theo kiểu du lịch miệt vườn…

Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng du khách đến với Quảng Nam và Đại Bình sụt giảm nghiêm trọng. Cạnh đó, do ảnh hưởng của bão lũ khiến các vườn trái cây bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn thu nhập của người dân và nguồn cung trái cây an toàn trong và ngoài địa phương...

Du khách đến vườn Đại Bình. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại hội thảo, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đầu tư Mastery đã có báo cáo đánh giá tiềm năng du lịch và tiềm năng thảm thực vật Đại Bình. Hội thảo cũng tham vấn, ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện Sở VH-TT&DL, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, các doanh nghiệp lữ hành cùng đông đảo nhân dân Đại Bình về việc tìm hướng phát triển du lịch bền vững làng quê sinh thái Đại Bình. Đánh giá những cơ hội và thách thức, thực trạng phát triển du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc hữu, tìm hướng liên kết, xây dựng chuỗi giá trị du lịch Đại Bình nói riêng và Nông Sơn nói chung.

Hội thảo thu hút nhiều ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, người dân địa phương. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đến nay, UBND huyện Nông Sơn đã thông qua lần 2 báo cáo đề án phát triển du lịch làng Đại Bình, huyện Nông Sơn giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án đang được hoàn thiện, bổ sung, trình UBND huyện phê duyệt để trình cấp trên phê duyệt, định hướng, hỗ trợ nguồn lực. Trong chiến lược phát triển du lịch, huyện Nông Sơn xác định ưu tiên đầu tư phát triển làng trái cây Đại Bình làm điểm nhấn trung tâm, từ đó kết nối, tạo sự lan tỏa với các điểm đến khác như: Hòn Kẽm - Đá Dừng, suối nước nóng Tây Viên, mỏ than Nông Sơn, Dinh Bà Thu Bồn…