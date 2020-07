Quảng Nam tham dự Ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh 2020

(QNO) - Chiều 16.7 khai mạc Ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh lần thứ 16 - 2020. Ngày hội thu hút hơn 150 gian hàng đến từ doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, vận chuyển, dịch vụ của 50 tỉnh, thành trong cả nước cùng gần 50 gian hàng ẩm thực Việt Nam và quốc tế.

Khách tìm hiểu thông tin tại gian hàng du lịch Quảng Nam. Ảnh: K.L

Ngành du lịch Quảng Nam tham dự cùng với TP.Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình trong một gian hàng chung trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, thông tin du lịch 4 địa phương. Ngoài ra, phía Quảng Nam còn có Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, Công viên chủ đề Ấn tượng Hội An, khách sạn Hội An Central, Công ty Phát triển Nam Hội An (Hoiana), khách sạn Ahoy, khách sạn Lantana Riverside Hoi An tham gia giới thiệu sản phẩm du lịch của doanh nghiệp mình.

Gian hàng chung của Quảng Nam và 3 địa phương tại ngày hội. Ảnh: K.L

Trong khuôn khổ ngày hội, ngành du lịch 4 địa phương cũng tham dự sự kiện “Liên kết - sức mạnh du lịch Việt Nam”, dự kiến diễn ra ngày 18.7 với hơn 200 cơ quan, doanh nghiệp lữ hành, báo chí tham gia. Đây được xem là cơ hội để quảng bá các sản phẩm du lịch địa phương đến với các doanh nghiệp lữ hành, báo chí và du khách khu vực phía Nam. Đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp du lịch gặp gỡ đối tác để giới thiệu chào bán sản phẩm, dịch vụ của mình.

Ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh kéo dài đến hết 19.7.