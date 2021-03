Show Ký Ức Hội An tròn 3 tuổi

(QNO) - Ngày 18.3, show thực cảnh Ký ức Hội An tròn 3 tuổi sau 3 năm ra mắt. Với những giá trị nghệ thuật, văn hóa độc đáo, show diễn đã mang đến nhiều say đắm cho hàng triệu lượt du khách gần xa, giúp khơi dậy mạch nguồn cảm xúc văn hóa về vùng đất di sản đặc biệt này.

Show diễn Ký ức Hội An mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho người xem

Show diễn của niềm tự hào

Một buổi tối tháng 7.2020, Thu Hà cùng nhóm bạn đến Hội An du lịch, đồng thời cũng muốn được trực tiếp xem show diễn thực cảnh được đánh giá là hoành tráng và đầu tiên ở Việt Nam. Sau 60 phút đắm mình trong show diễn, chị Hà đã không kìm nén được sự ngạc nhiên, thích thú. “Quá hoành tráng và ấn tượng. Tôi cũng đã từng xem một số show diễn thực cảnh ở vài nơi, nhưng với Ký ức Hội An thì thật sự bất ngờ. Với tôi, đây không chỉ là show diễn nghệ thuật thông thường mà đã trở thành là niềm tự hào Việt Nam”, cô gái 27 tuổi đến từ Hà Nội bộc bạch.

Bắt đầu công diễn ngày 18.3.2018, dù phải tạm ngưng biểu diễn nhiều lần trong năm 2020 do dịch bệnh và thiên tai nhưng show diễn thực cảnh Ký ức Hội An cũng đã kịp đón hơn 2 triệu lượt khách mua vé thưởng lãm. Không ít du khách sau khi xem xong đã bày tỏ sự bất ngờ, kinh ngạc bởi không hề nghĩ rằng ở Hội An, Việt Nam lại có show diễn hoàng tráng và hay đến vậy.

Trên trang fanpage của Đảo Ký ức Hội An, du khách Thanh Vân nhận xét: “Nếu chỉ xem ảnh và video thì không thể thấy hết được sự hoành tráng và ý nghĩa của show diễn như khi ngồi trước sân khấu. Trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật thực cảnh ngoài trời với Ký ức Hội An là hoàn toàn khác biệt. Trong đó, ánh sáng, âm thanh, hát, múa… hòa quyện cùng nhau để kể một câu chuyện văn hóa Việt hoàn hảo với công nghệ trình diễn tuyệt vời”.

Tháng 3.2020, khán giả tên Thắng chấm cho Ký ức Hội An 5 sao kèm lời bình luận trên trang đánh giá du lịch nổi tiếng TripAdvisor: “Màn biểu diễn rất ấn tượng, đối với những người thích nghệ thuật và nét văn hóa đặc trưng thì đây là một điểm đến thú vị và nên thử”.

Âm thanh kẽo kẹt của khung cửi vang lên xuyên suốt đưa du khách trở lại lịch sử giao thương quốc tế của Faifo - Hội An 400 năm về trước

Trước đó, tháng 3.2019, trong bài viết về Ký ức Hội An hãng tin Reuters (Anh) đã miêu tả show diễn văn hóa thực cảnh này là “hiệu ứng ngoạn mục”, “vũ điệu phức tạp và biểu cảm”. Reuters còn viết: “Show diễn có khởi đầu khiêm tốn tại thành phố nhỏ Hội An giờ đã phát triển thành một hiện tượng toàn cầu".

Các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An đều cho rằng, show diễn thực cảnh Ký ức Hội An là một sản phẩm du lịch khác biệt và ấn tượng, qua đó giúp đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, show diễn sắp trở lại cũng sẽ góp phần làm bừng sáng Hội An.



Sáng đèn trở lại

Với diện tích sân khấu ngoài trời rộng 25.000m2 trên đảo Cồn Hến, phường Cẩm Nam, TP.Hội An, Ký ức Hội An được thiết kế công phu với đầy đủ nhà cửa, hàng quán, phố xá mô phỏng giống hệt phố cổ Hội An và bối cảnh sông nước tự nhiên của một cồn đất giữa sông Hoài. Cùng với đó là sự tham gia diễn xuất của hàng trăm diễn viên và hệ thống ánh sáng; là những tà áo dài, những chàng trai cô gái lao động, sinh hoạt, buôn bán; là thanh âm kẽo kẹt của khung cửi vang lên xuyên suốt đưa du khách trở lại lịch sử giao thương quốc tế của Faifo - Hội An… tất cả đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho khán giả khi trực tiếp xem show diễn.

Show diễn là lát cắt lịch sử Hội An - Quảng Nam sinh động và hấp dẫn

Với 2 triệu lượt khách mua vé thưởng thức, show diễn Ký Ức Hội An đã khẳng định thương hiệu của một chương trình nghệ thuật đặc sắc không thể bỏ qua của du khách khi du lịch đến Hội An. Thực tế, trước khi có Ký ức Hội An, du khách không có nhiều lựa chọn giải trí đẳng cấp về đêm tại TP.Hội An.

Theo ông Phạm Thanh Tùng - Giám đốc điều hành Đảo Ký ức Hội An, với 5 màn trình diễn gói gọn trong thời lượng 1 tiếng đồng hồ, Ký ức Hội An chuyển tải những nội dung tương đối súc tích hàm chứa nhiều ý nghĩa về cuộc sống của cư dân Hội An - Quảng Nam trải suốt lịch sử hơn 400 năm đến nay.

“Ngày 21.4 này Ký ức Hội An sẽ trình diễn trở lại, mặc dù chắc chắn sẽ phải tiếp tục bù lỗ cho show diễn, nhưng chúng tôi không thể tạm dừng biểu diễn lâu hơn nữa. Hội An cần phải có hoạt động, cần có điểm đến vui chơi giải trí hấp dẫn để du khách đến và ở lại. Chúng tôi phải chấp nhận và huy động các nguồn tài chính để duy trì thương hiệu show diễn” - ông Trung nói.

Đặc biệt, với Hoi An Memories Resort & Spa đã đi vào vận hành, Đảo Ký ức Hội An sẽ mang đến sự trải nghiệm nghệ thuật và nghỉ dưỡng đỉnh cao cho du khách. “Sau 3 năm công diễn, Ký ức Hội An sẽ tiếp tục hoàn thiện phiên bản thứ tư mang tính tương tác với du khách nhiều hơn; sẽ có những phân đoạn người xem có thể tham gia trải nghiệm vào vở diễn như một diễn viên theo một cách thức mới lạ. Với giá trị giải trí đẳng cấp cùng công nghệ trình diễn và kỹ nghệ biểu diễn hy vọng sẽ lôi kéo du khách tới Hội An, ủng hộ văn hóa Hội An, giá trị Việt Nam”, ông Trung chia sẻ.

Show diễn Ký ức Hội An sẽ mở cửa trình diễn trở lại vào ngày 21.4