Tạm hoãn công diễn “Hội An show - Tri ân” vì dịch Covid-19

(QNO) - Sáng nay 29.1, bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết, chương trình thực cảnh “Hội An show - Tri ân” sẽ tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới.

Chương trình thực cảnh “Hội An show - Tri ân” dự kiến diễn ra tối 30.1 được tạm hoãn đến khi có thông báo mới. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo dự kiến trước đó, chương trình thực cảnh “Hội An show - Tri ân” diễn ra vào tối 30.1 tại khu vực Chùa Cầu kéo dài đến bờ sông Hoài. Đây là chương trình hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và UBND TP.Hội An nhằm truyền tải câu chuyện lịch sử phố Hội với điểm nhấn thương cảng Hội An xưa - nơi tàu thuyền các quốc gia trên thế giới tấp nập ra vào. Thông qua nhiều hình thức trình diễn nghệ thuật, du khách sẽ cảm nhận được quá trình hình thành và phát triển của lịch sử Hội An, đặc biệt sự vươn lên sáng tạo, bắt nhịp cuộc sống mới của đất và người phố Hội trong suốt tiến trình phát triển.

Mô hình thủy quái trong show diễn. Ảnh: KHÁNH LINH

Ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ, show diễn chỉ là một lát cắt văn hóa của vùng đất Hội An gắn với những câu chuyện từ lụa tơ tằm đến bài chòi, văn hóa Chăm… Trong đó, hai điểm nhấn được xem hay nhất chính là phục dựng cảnh đánh thủy quái dựa trên sự tích Chùa Cầu và thương cảng Hội An xưa. Chương trình thu hút khoảng 150 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, bao gồm 30 diễn viên người nước ngoài đóng vai thương nhân, khách du lịch.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm, hoãn show diễn là điều đáng tiếc, tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đây là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo sức khỏe cho diễn viên và người xem.