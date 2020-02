Tam Kỳ xây dựng các điểm check-in du lịch

Bên cạnh những nỗ lực của chính quyền TP.Tam Kỳ trong việc đầu tư xây dựng các điểm check-in tại một số địa điểm du lịch, trên địa bàn thành phố cũng đã hình thành các nhà vườn du lịch sinh thái thu hút khách đến chụp ảnh lưu niệm.

Cánh đồng hoa hướng dương tại phường Hòa Thuận thu hút du khách đến check-in. Ảnh: T.Q

Để chuẩn bị cho lễ hội mùa hoa sưa năm 2020 được tổ chức vào tháng 3 tại khu vực Vườn Cừa (phường Hòa Hương), TP.Tam Kỳ đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và xây dựng thêm nhiều điểm nhấn mới để thu hút khách du lịch, trong đó có khu vực cồn Chùa trên sông Tam Kỳ với diện tích gần 2.000ha.

Từ cồn Chùa có thể ngắm nhìn toàn bộ hàng sưa cổ thụ tại khu vực Vườn Cừa, do vậy, để tạo thêm điểm nhấn mới, UBND TP.Tam Kỳ đã quyết định đầu tư cải tạo nơi này trở thành vườn hoa lung linh sắc màu và một không gian check in vô cùng ấn tượng. Dự án có kinh phí đầu tư hơn 100 triệu đồng do Ban Quản lý Các dự án đầu tư xây dựng thành phố thực hiện và dự kiến hoàn thành trong cuối tháng 2.2020.



Trong khi đó, tại khu vực cồn đất giữa sông Đầm (xã Tam Thăng), lãnh đạo TP.Tam Kỳ đang tiến hành khảo sát tìm địa điểm đầu tư xây dựng tiểu hoa viên, điểm ngắm cảnh và bãi cắm trại ngoài trời, hứa hẹn đem đến một không gian trải nghiệm mới mẻ ở vùng sông nước này.

Ông Nguyễn Minh Nam cho biết, thành phố đang tăng cường tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia xây dựng để tạo điểm nhấn cho du lịch Tam Kỳ. Trong đó, người dân sống xung quanh khu vực Vườn Cừa cũng như sông Đầm sẽ góp phần giữ gìn cảnh quan xanh, cải tạo nhà vườn, bảo vệ các loài động vật hoang dã để tạo thêm điểm nhấn du lịch sinh thái Tam Kỳ. Việc đầu tư các điểm check-in cũng sẽ được nghiên cứu kỹ, qua đó vừa thu hút du khách vừa có thể quảng bá thêm các địa danh Tam Kỳ.

Giữa tháng 12.2019, chị Nguyễn Thị Thu Tuyết - Phó Chủ tịch Hội nông dân phường Hòa Thuận cùng 4 hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư gần 50 triệu đồng để hình thành nên đồng hoa hướng dương ở khu vực cánh đồng Gò, khối phố Đông Trà với diện tích gần 3.500m2.

Chị Tuyết cho biết, qua thời gian trồng gần 1 tháng, bắt đầu từ mùng 4 Tết vừa qua, cánh đồng hoa hướng dương mở cửa đón du khách. Đến nay đã có hơn 3.500 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Du khách đến đây ai cũng hài lòng với một không gian trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Nhóm hộ cũng đã có thêm nhiều ý tưởng mới và mở rộng các điểm check-in du lịch.