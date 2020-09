Thận trọng mở cửa du lịch

Mặc dù dịch Covid-19 được kiểm soát, các đường bay, tàu lửa đến – đi TP. Đà Nẵng đã kết nối trở lại nhưng hoạt động du lịch ở Quảng Nam vẫn khá ảm đạm. Rất nhiều doanh nghiệp dè dặt trong việc mở cửa trở lại.

Du khách đã bắt đầu quay lại Hội An. Ảnh: V.L

Tiếp tục đóng cửa

Ngày 6.9, Bộ GTVT có văn bản về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi - đến TP.Đà Nẵng bao gồm đường không, đường bộ, đường sắt. Trong đó, việc mở cửa đường hàng không được xem là chìa khóa quan trọng giúp tái khởi động các hoạt động du lịch, góp phần làm nóng lại thị trường khách tham quan, lưu trú tại Đà Nẵng và các vùng lân cận, trong đó có Quảng Nam.

Theo Sở VH-TT&DL, 8 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 1,45 triệu lượt, giảm 73,3% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó khách quốc tế ước đạt 760 lượt, giảm 76,7% với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 690 nghìn lượt, giảm 68% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch 8 tháng đầu năm ước đạt 1.043 tỷ đồng, giảm 74,2% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 2.451 tỷ đồng. Dự báo, bức tranh du lịch những tháng cuối năm sẽ còn tiếp tục ảm đạm.

Dù mang ý nghĩa tích cực, nhưng qua khảo sát hầu hết doanh nghiệp du lịch đều tỏ ra thận trọng. Ông Trần Thái Do - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Á Đông Villas, chủ đầu tư Silk Sense Hội An River Resort cho biết, đơn vị vẫn chưa tính đến việc mở cửa trở lại vì khách hầu như chưa có. Không chỉ ông Do mà nhiều cơ sở lưu trú khác vẫn quyết định tiếp tục đóng cửa, nhất là các doanh nghiệp quy mô lớn, bởi trong tình hình ít khách như hiện nay chi phí vận hành hoạt động sẽ cao hơn việc đóng cửa khách sạn.

Thực tế, đường bay tuy đã mở nhưng số chuyến rất hạn chế, chủ yếu phục vụ thương mại, nên khó có thể kỳ vọng sự thay đổi ngay lập tức.

Theo ông Lê Tấn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Nam (Vitours), ít nhất đến hè năm 2021 khi có vắc xin đại trà thì hoạt động du lịch mới trở lại bình thường. Việt Nam kiểm soát tốt dịch, du lịch 2 đầu Nam - Bắc khởi động sẽ thúc đẩy du lịch nội địa; đầu tiên là du lịch nội vùng bằng phương tiện đường bộ, tiếp đến là hàng không. Nếu không du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ rất khó hồi phục.

Theo ông Tùng, ngành du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam cũng cần nhanh chóng triển khai hoạt động xúc tiến tại các thị trường nội địa trọng điểm; ưu tiên phía nam trước, phía bắc sau, tổ chức các roadshow giới thiệu sản phẩm; mời các đoàn Press Trip/VIP Trip về Đà Nẵng – miền Trung…

“Thật ra, doanh nghiệp đã sẵn sàng từ đợt dịch lần đầu rồi, bây giờ chỉ còn chờ khách thôi. Do đó, Nhà nước phải có giải pháp kiểm soát dịch tốt mới hy vọng đưa hoạt động du lịch sớm trở lại như cũ” - ông Tùng chia sẻ.

Khó khởi động lại

Những ngày này, một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như Khu di sản Mỹ Sơn, Hội An... đã bắt đầu có khách trở lại, chủ yếu nhóm bạn trẻ, sinh viên, gia đình từ Đà Nẵng và các vùng phụ cận đến tham quan. Một số shop lưu niệm, nhà hàng, cà phê trong phố cổ đã bắt đầu mở cửa, đi cùng đó là các chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 20 – 50% nhằm thu hút khách đến, nhưng cũng khá thưa vắng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH-TT&DL thừa nhận, trong tình hình hiện nay khó thể đòi hỏi du lịch khởi sắc trong một sớm chiều. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên lĩnh vực du lịch, sắp tới sở sẽ tổ chức kiểm tra, thăm động viên các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch; phối hợp với các ngành liên quan có chính sách hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo ông Lê Tấn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Nam (Vitours), việc tái khởi động hoạt động du lịch lần này sẽ khó hơn so với đợt dịch hồi cuối tháng 3 vì tâm dịch nằm ngay Đà Nẵng, Quảng Nam, tính chất phức tạp, nhiều ca nhiễm và tử vong. Chưa kể, tháng 9 đến tháng 12 là mùa thấp điểm của du lịch nội địa. Đặc biệt, qua 2 đợt dịch kinh tế người dân thêm chồng chất khó khăn, nhất là tâm lý lo sợ dịch bệnh trong cộng đồng vẫn còn.

“Bây giờ chỉ cần phát hiện 1 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng dù ở bất kỳ tỉnh, thành nào của Việt Nam, du lịch xem như tiếp tục đóng băng. Do đó, bên cạnh sự quyết tâm chống dịch của Trung ương thì các địa phương phải có thông điệp mạnh mẽ về điểm đến an toàn. Đồng thời Đà Nẵng, Quảng Nam cần cố gắng đưa các sự kiện văn hóa, thể thao, giáo dục, khoa học, hội nghị, tổng kết… về địa phương mình tổ chức. Đây là điều khả thi vì thời điểm cuối năm cũng là mùa du lịch MICE, nhiều cơ quan tổ chức, doanh nghiệp thường kết hợp hoạt động công vụ với tham quan, du lịch” - ông Tùng gợi ý.