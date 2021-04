Tháo gỡ vướng mắc dự án khu nghỉ dưỡng tại xã Tam Tiến

(QNO) - Sáng nay 16.4, tại xã Tam Tiến (Núi Thành), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có chuyến khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo Công ty CP Du lịch Thiên Minh - chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Sol by Melia Nam Hội An để giải quyết các vướng mắc của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khảo sát vị trí triển khai dự án Sol by Melia Nam Hội An. Ảnh: Q.T

Đại diện Công ty CP Du lịch Thiên Minh thông tin sơ lược tình hình đầu tư các dự án du lịch của công ty trên địa bàn Quảng Nam; báo cáo các vướng mắc khiến dự án Sol by Melia Nam Hội An chưa thể thi công, như điều chỉnh quy hoạch 1/500, công tác giải tỏa mở đường vào dự án, tình trạng tái lấn chiếm dự án để sản xuất...

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành và các sở, ngành liên quan bày tỏ quan điểm ủng hộ dự án sớm triển khai để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, lưu ý chủ đầu tư cần phải khẩn trương, linh hoạt hơn trong việc tiếp cận, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để dự án hoàn thiện kịp tiến độ được gia hạn (đến tháng 11.2022).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao chủ đầu tư đã nhanh chóng triển khai dự án TUI Blue Nam Hội An sau khi tiếp nhận lại từ đơn vị khác; đồng thời chia sẻ các khó khăn của đơn vị khiến dự án Sol by Melia Nam Hội An chưa thể triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị chủ đầu tư và chính quyền địa phương tích cực phối hợp để tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: Q.T

Đồng chí Trần Văn Tân giao UBND huyện Núi Thành phối hợp Sở NN&PTNT di dời các đường ống, giếng khoan lấn chiếm trong khu vực dự án đến vị trí thích hợp, đảm bảo sinh kế của người dân và tạo thuận lợi cho dự án được triển khai. Cạnh đó, đề nghị Công ty CP Du lịch Thiên Minh tích cực, chủ động kết nối với UBND huyện Núi Thành và chính quyền cơ sở hơn nữa để tháo gỡ các vướng mắc một cách hài hòa giữa sinh kế, cuộc sống người dân địa phương với hoạt động của doanh nghiệp.

Dự kiến giai đoạn 2021 - 2024, Công ty CP Du lịch Thiên Minh đầu tư khoảng 1.750 tỷ đồng để triển khai dự án này trên quy mô khoảng 26ha. Lãnh đạo công ty mong muốn được chính quyền địa phương đồng hành để sớm có mặt bằng sạch nhằm đẩy nhanh thi công, chậm nhất là trong quý IV năm 2021; đồng thời cam kết sẽ hợp tác để cân bằng lợi ích của người dân, cộng đồng cũng như hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng khi chuyển đổi sản xuất.