Thắp sáng Hội An, kích cầu du lịch (clip)

(QNO) - Hơn 200 chiếc đèn lồng được các nữ sinh cầm diễu hành qua các tuyến đường phố cổ trong đêm 28.12 (rằm tháng 11 âm lịch) nhằm truyền tải thông điệp: Hội An đã bừng sáng, sẵn sàng đón chào du khách trở lại.

Hơn 200 nữ sinh và đại diện doanh nghiệp cầm đèn lồng diễu hành qua các tuyến đường phố cổ. Ảnh: VĨNH LỘC

Rất lâu rồi, du khách và người dân Hội An mới được sống trong không khí náo nhiệt của âm nhạc và ánh sáng. Từ 17 giờ 15 chiều 28.12, hơn 200 nữ sinh Trường THPT Trần Quý Cáp và Trường THPT Nguyễn Trãi trong trang phục áo dài trắng, tay cầm đèn lồng cùng đại diện doanh nghiệp bắt đầu diễu hành từ Quảng trường Sông Hoài qua các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai - Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Bạch Đằng…

Trình diễn hoạt cảnh “Ký ức Hội An” trên đường phố. Ảnh: VĨNH LỘC

Trên sông Hoài, 2 chiếc thuyền gỗ chở diễn viên Công ty CP Gami trình diễn hoạt cảnh thương nhân các nước đến Hội An buôn bán giao thương. Kết hợp là trích đoạn “Ký ức Hội An” với sự tham gia của gần 50 diễn viên đến từ Công viên Ấn tượng Hội An tại bùng binh Chùa Cầu đã mang đến nhiều phấn khích cho người xem.

Chị Phan Quế Hương - du khách đến từ Hà Nội cho biết, đây là lần đầu tiên chị trực tiếp xem màn diễu hành đèn lồng và những vũ điệu đường phố nên rất bất ngờ và ấn tượng. “Tôi nghĩ đây là chuyến du lịch may mắn của mình” - chị Hương bộc bạch.

Hôi An luôn quyến rũ và bình an. Ảnh: VĨNH LỘC

Đúng như tên gọi của chương trình: “Hội nhập - Thắp sáng Hội An”, tại tất cả tuyến đường phố cổ mà đoàn đi qua, những chiếc đèn lồng giăng mắc thắp sáng lung linh như mời gọi du khách đến chiêm ngưỡng. Riêng phía dưới Chùa Cầu, những gánh đèn lồng khổng lồ, màu sắc rực rỡ cũng được bố trí, sắp đặt tại những vị trí đẹp để du khách chụp ảnh, check-in.

Clip chương trình "Thắp sáng Hội An":

Theo ông Phạm Thanh Tùng - Tổng Quản lý Công viên Ấn tượng Hội An, việc đưa chương trình thực cảnh “Ký ức Hội An” tham gia trình diễn trên phố cổ không chỉ giúp du khách có cơ hội thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp mà còn góp phần chung tay cùng thành phố thắp sáng Hội An bằng âm nhạc và sự quyến rũ của đèn lồng. Qua đó mang đến luồng sinh khí mới, tạo cú hích cho du lịch Hội An hồi sinh phát triển.

Du khách tập làm ông đồ cho chữ. Ảnh: VĨNH LỘC

Dù chưa thể so sánh với trước đây, nhưng nhìn cảnh tượng hàng nghìn người chen chân đón xem các chương trình nghệ thuật tại khu vực bùng binh Chùa Cầu cho thấy sức hút của phố cổ Hội An vẫn rất mạnh mẽ, nhất là từ các sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ, thông qua chương trình, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp muốn truyền tải thông điệp về Hội An - điểm đến an toàn. Điều này được thể hiện qua sự phục hồi của các sản phẩm du lịch đặc trưng Hội An như “Đêm phố cổ”, “Phố đi bộ”... Đặc biệt, giới thiệu đến du khach các sản phẩm mới mang tính kích cầu, trong đó “Thức giấc Hội An” là một sản phẩm như vậy.

Vũ điệu đèn lồng thắp sáng Hội An. Ảnh: VĨNH LỘC

“Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp mong muốn truyền tải thông điệp đến du khách và bạn bè gần xa về một Hội An mạnh mẽ, xinh đẹp. Dù qua bao biến cố dịch bệnh, thiên tai vẫn yên bình, hấp dẫn và là điểm đến an toàn cho du khách” - ông Sơn nói.

Hội An sẵn sàng đón khách trở lại. Ảnh: VĨNH LỘC

Cũng theo ông Sơn, bên cạnh duy trì chương trình với chủ đề “Thức giấc Hội An” định kỳ đêm rằm hằng tháng và làm mới lại các sản phẩm, Hội An cũng sẽ phát triển thêm các sản phẩm du lịch ẩm thực, làng quê, sinh thái… góp phần đa dạng sản phẩm, từng bước giúp cộng đồng doanh nghiệp phục hồi, phát triển du lịch. Để thực hiện mục tiêu này, một vấn đề rất quan trọng hiện nay chính là làm tốt công tác phòng chống dịch, nếu không mọi kế hoạch, chương trình sẽ trở nên vô nghĩa, bởi điều này đã từng xảy ra trong đợt dịch thứ 2 vừa qua.