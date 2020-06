Thích ứng với xu thế du lịch mới

Được đánh giá là địa phương sở hữu tiềm năng lớn về du lịch biển, du lịch thiên nhiên phù hợp với xu thế được ưa chuộng của du khách nội địa sau dịch Covid-19, tuy nhiên nếu Quảng Nam không sớm bắt nhịp cải tạo, cụ thể hóa thành những sản phẩm độc đáo, chất lượng thì rất khó tận dụng được cơ hội này.

Cần thường xuyên vệ sinh, làm sạch các điểm đến để tạo cảm giác an toàn, thân thiện cho du khách. Ảnh: Q.T

Xu hướng hòa nhập thiên nhiên

Theo thống kê về lượt tìm kiếm liên quan du lịch tại Việt Nam trên Google cho thấy, nhu cầu về du lịch ở nước ta đã dần phục hồi và đến giữa tháng 5.2020 đã quay lại xấp xỉ mức hồi tháng 1 (tức trước khi xảy ra dịch Covid-19).

Cụ thể hơn, qua khảo sát của Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia (TAB), hơn 53% số người được hỏi sẵn sàng đi du lịch trong mùa hè này và có tới 67% trong số đó chọn các điểm đến khu nghỉ dưỡng ven biển tiếp đến là nhu cầu về du lịch thiên nhiên với các khu nghỉ dưỡng trên núi và khu du lịch sinh thái.

Theo bà Phạm Thị Hồng Trang - đại diện Tập đoàn Thiên Minh khu vực miền Trung: “Hội An hội tụ được nhiều lợi thế để tận dụng cơ hội, bởi ngoài di sản văn hóa, điểm đến này còn sở hữu bãi biển đẹp, các khu vui chơi giải trí lớn cận kề. Nhưng điều quan trọng không phải là “chăm chăm” kích cầu mà phải ngồi lại chung tay tạo ra sản phẩm tốt, có bản sắc riêng để thu hút khách”.

Thời gian qua, du lịch biển Cù Lao Chàm tạo được sự phục hồi ấn tượng với hàng nghìn lượt khách ra đảo vui chơi vào các ngày cuối tuần, nhưng hầu hết sau đó đều rời khỏi Quảng Nam ngay trong ngày là điều đáng lưu tâm.

Tại hội thảo “Tái cơ cấu thị trường du lịch Quảng Nam” diễn ra mới đây, ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Hồng - Du Ngoạn Việt cho rằng, tâm lý e ngại khi đi du lịch xa vẫn còn trong một bộ phận du khách nội địa, nên phải làm sao chứng minh được các điểm đến của địa phương xanh - thân thiện - an toàn thực sự thì khách mới yên tâm lưu trú dài ngày.

Còn theo ông Nguyễn Sơn Thủy - Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, ngoài Hội An, cơ hội từ việc tạo ra các sản phẩm thân thiện dựa vào thiên nhiên, văn hóa của Quảng Nam vô cùng rộng mở với kho báu tài nguyên du lịch ở vùng tây cũng như phía nam... Vừa qua, với sự hỗ trợ của UBND huyện Tây Giang, một đơn vị đã khảo sát và bước đầu mở tour du lịch khám phá kết hợp chương trình thiện nguyện tại xã A Tiêng được du khách đánh giá cao.

Cần tạo dựng, cải tiến thêm các sản phẩm du lịch biển để thu hút khách nội địa. Ảnh: Q.T

Chờ thêm những đòn bẩy

Ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia cho rằng, khu vực nam Hội An sẽ trở thành trung tâm du lịch biển cao cấp trong vài năm đến bởi hội tụ được nhiều lợi thế về cảnh quan, đầu tư, hạ tầng… Dù vậy có một thực tế là gần như các điểm đến du lịch biển, làng cộng đồng trải dài theo khu vực này như Bình Minh (Thăng Bình), Tam Thanh (Tam Kỳ), Tam Hải (Núi Thành) trước dịch vốn đã thưa thớt khách nay càng vắng bóng du khách tham quan.

Trong năm 2019, dự án khu phức hợp giải trí Vinpearl Land Nam Hội An (huyện Thăng Bình) đã đón tới 700 nghìn lượt khách, tuy nhiên các điểm đến vệ tinh xung quanh gần như chưa tận dụng cơ hội để kết nối với dòng khách này. Với việc khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hội An (Núi Thành) đã bắt đầu vận hành cộng với khu nghỉ dưỡng Nam Hội An dự kiến cũng sắp hoạt động trong năm nay thì ngành du lịch địa phương cần có các động thái tích cực hơn để tạo chuỗi tour tuyến khai thác hiệu quả kho tài nguyên du lịch biển, thiên nhiên phong phú ở khu vực này.

Với xu thế khách nội địa chỉ chuộng các tour ngắn ngày (khoảng 2 - 3 ngày), Hội An cũng như các điểm đến khác trên địa bàn tỉnh cần cải thiện sản phẩm hơn nữa nếu muốn thu hút khách ở hai đầu đất nước. Bởi nhiều đô thị du lịch khác trên toàn quốc đang có lợi thế hơn về khoảng cách, giá cả.

Với việc biển An Bàng đang là điểm đến hấp dẫn với khách nội địa xuyên suốt thời gian qua, ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội Homestay Quảng Nam gợi mở, các chủ thể làm du lịch có thể tính toán tạo ra một khu phố dịch vụ, ẩm thực dành cho khách nội địa ở gần biển An Bàng với giá cả phải chăng nhưng phải hoạt động đồng nhất, bài bản, về lâu dài có thể phục vụ cho cả khách quốc tế nếu có nhu cầu, như thế sẽ tạo thêm được điểm nhấn, thương hiệu cho du lịch địa phương.