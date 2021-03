Thông qua quy hoạch khu du lịch sinh thái Bàn Than

Sáng 11.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp thông qua quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái Bàn Than (xã đảo Tam Hải, Núi Thành). Dự án do Công ty TNHH Đại Dương Xanh làm chủ đầu tư, Công ty CP Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 và Công ty TNHH AREP Việt Nam thực hiện ý tưởng xây dựng.

Quần thể sinh thái Bàn Than có diện tích 158ha, trong đó diện tích đất liền 49ha gồm đảo Hòn Mang, đảo Hòn Dứa, núi Bàn Than và một phần thuộc thôn Thuận An (xã đảo Tam Hải, Núi Thành). Ý tưởng dự án dựa trên cơ sở khai thác lợi thế giá trị cảnh quan của khu vực, gia tăng tính chất lưu trú, vui chơi giải trí, hướng tới mục tiêu quảng bá văn hóa, du lịch Quảng Nam với người dân trong và ngoài nước.

Khẳng định dự án có ý nghĩa phát triển du lịch gắn với bảo tồn sinh thái, phù hợp với chủ trương phát triển du lịch phía nam của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu đơn vị tư vấn chú trọng việc bảo vệ hệ sinh thái khu vực dưới biển, dịch vụ kinh tế nếu có phải đảm bảo mục tiêu quốc phòng, liên quan đến địa chất, văn hóa đặc thù của khu vực này...

Ngoài ra, dự án phải có đánh giá sơ bộ tác động môi trường trước khi triển khai lập quy hoạch chi tiết, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý danh thắng và di tích, hạn chế thấp nhất việc khai thác tại các khu vực đặc biệt cũng như buộc phải giữ nguyên công trình quốc phòng, rừng phòng hộ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu nghiên cứu các khu chức năng trên đảo nhằm bổ trợ cho hoạt động lưu trú, dịch vụ du lịch khác, trên cơ sở kết nối cộng đồng và không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và các hoạt động kinh tế của người dân...