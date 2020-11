Tìm giải pháp phát triển du lịch an toàn

Chiều 10.11, tại TP.Hội An diễn ra buổi tọa đàm “Hành động nào cho du lịch an toàn tại Quảng Nam” do Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp Sở VH-TT&DL, Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức. Tham dự tọa đàm có khoảng 100 đại biểu lãnh đạo các đơn vị liên quan và doanh nghiệp du lịch tại địa phương.

Tại chương trình, các đại biểu đã chia sẻ thông tin về vận hành an toàn y tế tại Quảng Nam, hướng dẫn hành động an toàn ngành du lịch - khách sạn, vận hành du lịch an toàn và truyền thông quy trình du lịch an toàn tại doanh nghiệp, xây dựng sản phẩm du lịch an toàn. Nhiều doanh nghiệp du lịch địa phương đã đặt vấn đề, tham khảo một số tình huống gặp phải tại cơ sở khi vận hành trong bối cảnh dịch bệnh cùng tâm lý lo ngại của du khách trong thời điểm hiện nay cũng như giải pháp gợi ý về việc xây dựng quy trình hoạt động du lịch an toàn tại cơ sở.

Dịp này, các đơn vị liên quan ký kết tham gia chương trình “Sáng kiến điểm đến an toàn”; Câu lạc bộ Khởi nghiệp Hội An ký kết hợp tác chiến lược với câu lạc bộ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Saigon Times Club.