Tìm “phân khúc mục tiêu” của thị trường nội địa

Việc phải đột ngột “chuyển hướng” qua thị trường khách nội địa - vốn không phải là khách hàng chủ lực lâu nay khiến ngành du lịch khá chật vật. Tuy vậy, những người quản lý, làm du lịch xác định không phải đón khách “bằng mọi giá” và cần chủ động hướng đến phân khúc khách phù hợp để duy trì nền nếp, thương hiệu du lịch trong tương lai.

Phần lớn khách nội địa ưa thích sự sôi động, mới mẻ nên cần có những dòng sản phẩm phù hợp. Ảnh: Q.T

Tìm kiếm dòng khách phù hợp

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chia sẻ: “Lâu nay, một bộ phận khách nội địa có tâm lý ngại đến Hội An vì e dè dòng sản phẩm cao cấp chỉ phục vụ cho khách quốc tế. Tuy nhiên chúng tôi khẳng định là những người làm du lịch địa phương luôn chào đón, phục vụ hết lòng tất cả du khách tử tế, có ý thức về việc bảo vệ môi trường đến với Quảng Nam dù chỉ là dòng khách bình dân”.

Qua khảo sát của Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia (TAB) phối hợp với báo điện tử VnExpress, hầu hết khách muốn đi du lịch ngay trong mùa hè này nằm trong độ tuổi từ 25 đến 55. Theo bà Phạm Thị Hồng Trang - Đại diện Tập đoàn Thiên Minh khu vực miền Trung, đây là đối tượng khách có điều kiện kinh tế ổn định, khả năng thanh toán cao nên Quảng Nam nhất là Hội An cần phải vận dụng chính sách kích cầu hợp lý để thu hút họ.

Ngành du lịch Quảng Nam đang tích cực triển khai các giải pháp để thu hút khách từ các thị trường trọng điểm trong nước như Hà Nội cùng các tỉnh Đông Bắc Bộ; TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ và các tỉnh lân cận miền Trung. Đặc biệt, vào tháng 8 tới đây, tại Hội An sẽ diễn ra sự kiện Wow Marathon 2020 để du khách có cơ hội trải nghiệm hoạt động thể thao kết hợp khám phá du lịch.

Bà Vũ Thị Phương - Tổng Giám đốc Gami Hospitality, đơn vị vận hành Công viên Ấn tượng Hội An cho rằng: “Khách nội địa luôn ưa thích điểm đến, sản phẩm độc lạ nên chúng tôi đang tính toán làm mới các sản phẩm theo từng tháng, từng quý để khách đến đây luôn được trải nghiệm cảm giác mới mẻ, tránh sự lặp đi, lặp lại một cách nhàm chán”.

Từ năm ngoái, khi hoạt động du lịch vẫn diễn ra sôi động, cộng đồng doanh nghiệp ở Hội An đã tính đến việc kích cầu vào mùa thấp điểm để cải thiện khả năng thu hút khách nội địa (khoảng tháng 9 đến tháng 11) với sản phẩm hướng đến phân khúc khách văn phòng, người cao tuổi, yêu thích nghỉ dưỡng… và đề xuất tên gọi kích cầu tổng thể “Thu vàng Hội An”. Thời điểm từ tháng 9 đến đến đầu tháng 11, Hội An vào tiết Thu, chưa mưa nhiều, đặc biệt nếu trời mưa thì khung cảnh phố cổ cũng rất đẹp. Đây là thời điểm hợp lý để tính toán các giải pháp triển khai chương trình này.

Theo ông Lê Hoàng Hà - Giám đốc Công ty TNHH Emic Travel, đối tượng khách hàng rất tiềm năng mà địa phương có thể nhắm đến khai thác là du học sinh đang quay về nước rất nhiều, có điều kiện kinh tế, nhất là quỹ thời gian rỗi muốn được đi khám phá trong nước mà trước đây hiếm có cơ hội vì quá bận bịu.

Giữ giá trị riêng

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, việc thu hút được lượng khách nhất định ở các địa phương lân cận, nhất là từ TP.Đà Nẵng trong thời gian qua là một tín hiệu tích cực giúp doanh nghiệp du lịch cầm cự. Tuy nhiên về lâu dài có thể dẫn tới xung đột mục tiêu phát triển du lịch bền vững của Hội An bởi nhu cầu về giải trí, hát hò tại cơ sở lưu trú của một bộ phận khách.

Còn ông Phan Xuân Thanh bộc bạch: “Thực tế thì rất nhiều doanh nghiệp tại địa phương thời gian qua không dám nghĩ đến lợi nhuận mà cố gắng mở cửa để giữ được nhịp độ, thương hiệu du lịch Hội An. Hiệp hội Du lịch cũng đang tính toán các giải pháp kích cầu để thu hút khách hôm nay và vẫn giữ được sự phát triển bền vững cho ngày mai”.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng những người làm du lịch địa phương xác định sẽ dành nhiều ưu đãi cho du khách trong thời điểm hậu dịch chứ không “cuốn” theo làn sóng khuyến mãi, không đánh đổi lấy thương hiệu du lịch được gầy dựng trong nhiều năm qua.

Ông Trần Thái Do - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Á Đông Villas, chủ đầu tư Silk Sense Hội An River Resort bộc bạch: “Đơn vị luôn tâm niệm phải giữ được ít nhất 30% giá trị cốt lõi của doanh nghiệp còn lại là nhu cầu khách hàng và thị trường dẫn dắt thì mới duy trì được bản sắc và thu hút khách dài lâu. Ngoài việc quan tâm đến việc tìm thị trường nào cho Hội An thì chúng ta cần nhìn nhận ngược lại Hội An cho thị trường nào và dùng 30% giá trị cốt lõi để xây dựng sản phẩm qua đó không quá bị động trong việc thu hút khách”.