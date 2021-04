Tổng cục Du lịch khảo sát sản phẩm du lịch đêm tại Quảng Nam

(QNO) - Từ ngày 14 đến 18.4, đoàn công tác Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) có chuyến khảo sát sản phẩm du lịch đêm tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Trong hai ngày tại Quảng Nam, đoàn công tác đã khảo sát các sản phẩm, dịch vụ đêm tại Quảng trường biển Tam Thanh (Tam Kỳ), xã Cẩm Kim (Hội An), làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, Hội An) và một số khu vực ở phố cổ Hội An; đồng thời làm việc với Sở VH-TT&DL.

Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cũng ghi nhận thực trạng hoạt động của các cơ sở du lịch; ghi nhận kiến nghị các giải pháp, cơ chế phát triển kinh tế đêm ở địa phương; ý kiến của cơ sở dịch vụ về các giải pháp đề xuất trong dự thảo quyết định phê duyệt đề án Phát triển sản phẩm du lịch đêm tại Việt Nam.