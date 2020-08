TripAdvisor bình chọn Hội An vào top 25 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới

(QNO) - Chuyên trang đánh giá du lịch và đặt phòng trực tuyến nổi tiếng thế giới TripAdvisor vừa công bố giải thưởng Travelers' Choice Adwards 2020 (giải thưởng do du khách bình chọn) và đô thị cổ Hội An đã được vinh danh trong top 25 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới.

Đô thị cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Cụ thể, Hội An được các độc giả của chuyên trang TripAdvisor xếp thứ 17 trong top 25. Trong hạng mục này còn có một điểm đến của Việt Nam khác là thủ đô Hà Nội đứng thứ 15.

Top 10 của hạng mục "Điểm đến nổi tiếng nhất thế giới" có nhiều đô thị lâu đời, hiện đại và xinh đẹp như: London (Anh), Paris (Pháp), Roma (Ý), Barcelona (Tây Ban Nha), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)...

Đô thị cổ Hội An được chuyên trang này mô tả như là một hình mẫu về việc bảo tồn được nhiều giá trị lâu đời của một thương cảng quan trọng bậc nhất khu vực Đông Nam Á từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19.

Ngoài ra, ở hạng mục "25 khách sạn tốt nhất thế giới", một khách sạn tọa lạc tại Hội An cũng góp mặt đó là La Siesta Hoi An Resort and Spa.

Travelers' Choice Awards là giải thưởng cao quý nhất của TripAdvisor. Giải thưởng thường niên được trao cho các khách sạn, nhà hàng, tour, điểm đến... với các đánh giá từ hàng triệu du khách sử dụng website này.