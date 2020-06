Việt Nam: Hình mẫu hồi sinh du lịch sau Covid-19

(QNO) - Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, ngành du lịch Việt Nam mở cửa nhưng trước tiên kích cầu du lịch nội địa với phương châm “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Động Phong Nha, Quảng Bình. Ảnh: Vietnamrealtour

Bài viết của tác giả Clara Ferreira Marques đăng trên trang tin Bloomberg ngày 7.6 cho biết, lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm 98% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thành công trong việc ngăn chặn Covid-19, Việt Nam trở thành một hình mẫu cho nhiều nước thế giới về hồi sinh ngành công nghiệp không khói sau Covid-19. Tương tự là Hàn Quốc và New Zealand - những nơi khống chế tốt dịch bệnh Covid-19.

Thái Lan vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh trong khi nhiều nước láng giềng khác của Việt Nam chỉ dần nới lỏng các hạn chế. Việc mở cửa ổn định sẽ giúp Việt Nam sớm hồi phục nền kinh tế.

Là đất nước có tổng dân số gần 100 triệu người và có biên giới giáp Trung Quốc (nơi xuất phát dịch Covid-19), Việt Nam trở thành một điểm sáng nổi bật trong việc ứng phó với dịch bệnh. Đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 300 ca nhiễm Covid-19 và không có trường hợp tử vong trong lúc Thái Lan ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm, Philippines hơn 20.000 ca và Singapore hơn 37.000 ca.

Kết quả có được này nhờ Việt Nam phản ứng nhanh và thành công trong đối phó với vi rút corona mới gây dịch bệnh Covid-19: sớm đóng cửa biên giới, cách ly hàng chục nghìn người, lần dấu vết tiếp xúc, xét nghiệm nhanh và hiệu quả (phát triển thành công bộ kít xét nghiệm Covid-19) với giá phải chăng, chiến dịch truyền thông minh bạch, tự chủ đồ bảo hộ y tế sản xuất trong nước.

Việt Nam chỉ thực hiện giãn cách xã hội trong vòng một tháng và từ giữa tháng 4 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm số ca nhiễm Covid-19 là người từ nước ngoài.

Du lịch chỉ chiếm khoảng 9% trong nền kinh tế 260 tỷ USD của Việt Nam (so với Thái Lan chiếm 1/5 tổng sản phẩm quốc nội) nhưng tạo ra khoảng 5 triệu việc làm, trong đó có nhiều lao động có trình độ thấp. Năm ngoái, Việt Nam đón 85 triệu lượt khách du lịch nội địa, chiếm hơn 80% tổng số khách du lịch Việt Nam. Điều này cho thấy vai trò không hề nhỏ của khách nội địa.

Trong khi các nước châu Âu vốn phụ thuộc vào du lịch, bắt đầu chạy đua để đón khách du lịch cao điểm vào mùa hè này thì Việt Nam thận trọng mở cửa để hồi sinh ngành du lịch. Theo quan sát của Tập đoàn Thiên Minh, xu hướng khách du lịch ưa thích trong thời gian này là các chuyến đi ngắn ngày gần nhà, trên bãi biển và hòa mình vào thiên nhiên.

Cũng theo Bloomberg, mặc dù các hãng hàng không bắt đầu chuẩn bị cho các chuyến bay nước ngoài nhưng phải mất nhiều tháng nữa Việt Nam mới đón khách du lịch quốc tế. Có khả năng là một sự mở lại trước với những địa danh như đảo Phú Quốc. Khách du lịch sẽ không muốn bị cách ly dài nhưng việc xét nghiệm là chắc chắn cần thiết, cả lúc đến và đi.