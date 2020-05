Vực dậy các điểm đến du lịch

(QNO) - Buổi làm việc với các sở ngành, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam diễn ra cuối tuần qua do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì, tiếp tục tập trung định hướng các bước đi “ngắn hạn” trong việc thu hút du khách và thảo luận một số “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để phục hồi ngành du lịch.

Đây là thời điểm lý tưởng để khách nội địa tham quan các điểm đến của Quảng Nam. Ảnh: Q.T

Phục hồi “chậm mà chắc”

Thông tin tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL - ông Lê Ngọc Tường cho biết: “Trong tháng 5 mặc dù đón một lượng khách nội địa tương đối nhưng tính ra vẫn giảm rất sâu so với cùng kỳ; mới chỉ có 10 - 20% doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại”.

Trước mắt, các cơ quan quản lý du lịch của địa phương sẽ tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ hiện có. Cùng với đó tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch để sớm đưa vào hoạt động, như Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (dự kiến trong tháng 7.2020), Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, Khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hội An.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, người làm du lịch trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận thực tế là dịch bệnh đã khiến “guồng quay” du lịch của Quảng Nam bị đảo lộn. Vậy nên các doanh nghiệp cần phải chắt chiu số lượng khách đến, đảm bảo dịch vụ chất lượng nhất để từng bước gầy dựng lại chứ không thể tạo ra không khí sôi động, sầm uất như trước kia trong một sớm một chiều được.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay: “Thời gian qua Hội An đón một lượng khách đến từ Đà Nẵng vào thời điểm cuối tuần. Tuy nhiên cái khó là nhu cầu của dòng khách này thường thích sử dụng loa hát karaoke, về lâu dài có thể mâu thuẫn giá trị với sản phẩm du lịch mà Hội An cũng như Quảng Nam hướng đến, nên cần cân nhắc”.

Cần sự tương tác thiết thực

Cũng tại cuộc họp, Sở VH-TT&DL đề xuất cần có chính sách miễn, giảm vé tham quan tại các khu, điểm du lịch do Nhà nước quản lý; miễn 100% vé tham quan cho khách du lịch đang lưu trú tại Quảng Nam đến tham quan tại các khu, điểm du lịch do Nhà nước quản lý đến cuối năm 2020. Hỗ trợ lãi vay cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch có tham gia chương trình kích cầu du lịch của tỉnh và gói combo du lịch 3 ngày, 2 đêm với mức tối đa không quá 500 triệu đồng/đơn vị; giảm 50% tiền thuê đối với chủ sở hữu sử dụng mặt bằng của các cơ quan nhà nước; chưa thực hiện tăng phí, lệ phí tham quan tại các khu, điểm du lịch tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến…

Doanh nghiệp cần quảng bá mạnh các gói ưu đãi lưu trú để tạo ấn tượng với du khách. Ảnh: Q.T

Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam: “Dịch bệnh khiến xu hướng, tính chất của các hội chợ du lịch quốc tế, trong nước cũng đang dần thay đổi nên dự báo sắp tới sẽ có nhiều hội chợ du lịch online. Chúng ta cần nắm bắt, thích nghi với xu thế này để kích cầu hiệu quả hơn”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, khách du lịch hiện rất quan tâm tới giá phòng khi lên lịch cho chuyến đi. Vì vậy doanh nghiệp cần quảng bá mạnh các gói ưu đãi lưu trú đã tung ra để tạo ấn tượng với du khách, bởi thực tế những ưu đãi trên có giá trị hơn rất nhiều so với các khuyến mãi về vé từ cơ quan quản lý nhà nước.

Trong bối cảnh nguồn thu từ du lịch vô cùng chật vật thì chính quyền các địa phương Hội An, Duy Xuyên rất quan tâm đến việc được giữ ổn định tỷ lệ trích lại tiền vé tham quan đến khi guồng quay du lịch bình thường trở lại.

Ông Lê Trung Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên nói: “Thời gian qua, có ngày Khu đền tháp Mỹ Sơn chỉ bán được khoảng 3 triệu đồng tiền vé tham quan, trong khi chi phí bỏ ra để duy trì các hoạt động như trình diễn, đưa đón khách… gấp hàng chục lần. Sở Tài chính cần tính toán hợp lý trong việc trích tỷ lệ thu để đảm bảo hoạt động của điểm đến”.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Hội An cũng rất cần được tỉnh giữ ổn định tỷ lệ trích lại vé tham quan để đảm bảo hoạt động của đô thị sự kiện, chi trả cho các chủ di tích tư nhân để họ phục vụ…