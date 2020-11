Xây dựng điểm du lịch an toàn

Sau dịch bệnh và thiên tai, điểm đến an toàn, hấp dẫn trở thành tiêu chí hàng đầu của nhiều du khách. Đặc biệt, đây cũng chính là thông điệp được Bộ VH-TT&DL chọn làm chương trình kích cầu du lịch nội địa những tháng còn lại của năm 2020.

Xây dựng điểm đến an toàn là tiêu chí hàng đầu để thu hút du khách trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: K.L

Tiêu chí hàng đầu

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, có thể khẳng định, du lịch an toàn trở thành yếu tố lựa chọn. Ngày 18.9, Bộ VH-TT&DL ban hành công văn số 3455/BVHTTDL-TCDL gửi các sở quản lý du lịch, các hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch về chương trình kích cầu cuối năm 2020 theo chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”, hướng vào đối tượng khách nội địa.

Theo đó, dựa trên nhu cầu du lịch của từng đối tượng khách sẽ có những sản phẩm phù hợp như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ngắn ngày, chăm sóc sức khỏe, du lịch golf và du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, tổ chức sự kiện…). Gắn với đó là những gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn về giá, đa dạng về chương trình, đảm bảo chất lượng, uy tín và thương hiệu; đồng thời có những chính sách hoàn hủy, hoán đổi linh hoạt, đảm bảo quyền lợi của khách du lịch trên cơ sở nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn, đặc biệt góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại đi du lịch trong bối cảnh dịch Covid-19.

Tiếp đến, ngày 10.10, Tổng cục Du lịch cũng ra mắt ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn nhằm giúp khách du lịch có thể dễ dàng tra cứu mức độ an toàn tại điểm đến, cập nhật bản đồ số để biết cảnh báo an toàn và tìm kiếm thông tin về các dịch vụ (nhà hàng, khách sạn…). Đây được xem là hoạt động thiết thực nhằm triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa giai đoạn 2 theo chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn” mà Bộ VH-TT&DL đã ban hành nhằm nhanh chóng thu hút khách nội địa đi du lịch sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát.

Chủ động đi trước

Không phải đến khi Bộ VH-TT&DL ban hành thông điệp du lịch an toàn thì vấn đề an toàn trong du lịch mới được Quảng Nam quan tâm. Từ cuối tháng 5, sau đợt dịch Covid-19 lần thứ nhất hầu như tất cả doanh nghiệp và ngành du lịch Quảng Nam đều chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, nhằm đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất. Nổi bật, phải kể đến việc UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên 5 lĩnh vực gồm: Cơ sở lưu trú du lịch; Hoạt động của doanh nghiệp lữ hành; Khu, điểm du lịch; Cơ sở ăn uống phục vụ khách du lịch và Cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch và đã được các đơn vị tuân thủ triển khai thực hiện.

Ông Trần Quý Tấn - Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL) khẳng định, du lịch an toàn đã trở thành tiêu chí đầu tiên của ngành nhằm không chỉ mang đến sự an tâm, hài lòng cho du khách mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng điểm đến Quảng Nam an toàn, thân thiện. Qua đó tạo điều kiện cho tỉnh triển khai những giải pháp, chính sách kích cầu thu hút khách.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, trước tâm lý e ngại của khách hiện nay, du lịch an toàn sẽ là tiêu chí quan trọng để khách chọn lựa. Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, mặc dù các quy định về du lịch an toàn đã được ban hành, nhưng vì chưa có quy trình hướng dẫn, nhất là trong hoạt động đón khách, do đó Bộ VH-TT&DL và Sở VH-TT&DL phải có hướng dẫn áp dụng cụ thể cho các cơ sở lưu trú, điểm đến thực hiện. Dự kiến, trong tháng 11 tới Hiệp hội Du lịch Quảng Nam sẽ phối hợp với Báo Saigon Times tổ chức hội thảo về chủ đề này nhằm tạo cơ hội cho các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm về du lịch an toàn. Thông qua các mô hình doanh nghiệp an toàn được giới thiệu tại hội thảo sẽ giúp doanh nghiệp Quảng Nam hiểu thế nào là du lịch an toàn và cách thức áp dụng vào thực tế.

“Du lịch an toàn đầu tiên phải làm đúng quy trình đón khách, nên phải có quy định chuẩn về vấn đề này. Khi doanh nghiệp đồng lòng cam kết quyết tâm phòng chống dịch bệnh thì du khách sẽ yên tâm quay lại. Chỉ cần tất cả doanh nghiệp áp dụng quy trình an toàn, có hành động cụ thể, lồng ghép tiêu chí an toàn vào trong mỗi hoạt động của mình thì hiệu quả lan tỏa sẽ cao” - ông Thanh chia sẻ.