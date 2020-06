Xây dựng kế hoạch quảng bá du lịch Hội An

Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển du lịch, tuy nhiên việc thiếu một “nhạc trưởng” trong quảng bá, xúc tiến khiến thông tin về du lịch Hội An tồn tại nhiều hạn chế.

Một số điểm du lịch bên ngoài phố cổ Hội An vẫn chưa được nhiều du khách biết đến. Ảnh: V.L

Quảng bá manh mún

Mới đây, một độc giả đã gửi đến báo điện tử Vnexpress câu hỏi “Chơi gì ở Hội An?”. Độc giả này cho biết, đầu tháng 7, gia đình ông sẽ bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch. Trong hành trình này, gia đình ông dự định đến Hội An 2 ngày. Tuy nhiên, ngoài khu phố cổ, ông không biết thành phố Hội An còn những địa điểm vui chơi nào. Câu hỏi đã nhận được nhiều ý kiến bình luận.

Bên cạnh những gợi ý giới thiệu về các điểm du lịch tại Hội An như Cù Lao Chàm, rừng dừa nước Cẩm Thanh, cũng có ý kiến “khuyên” khách như: “Chỉ sang Hội An chơi một ngày một đêm, quay về Đà Nẵng ngủ”, hay “Hội An chơi một buổi là hết, có gì đâu mà chơi”…

Đường link bài báo đã được chia sẻ rộng rãi tới các thành viên Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và lãnh đạo một số ngành liên quan. Theo ông Võ Phùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, câu hỏi trên đã đặt ra vấn đề về công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Hội An thời gian qua. Vì vậy, đã đến lúc Hội An phải nhìn lại công tác quảng bá xúc tiến du lịch của mình. Đặc biệt, phải có một “nhạc trưởng” nhằm giúp công tác quảng bá được bài bản, tập trung, đồng bộ từ thành phố đến xã, phường, doanh nghiệp, điểm tham quan, tránh manh mún như lâu nay.

Thực tế, nhiều năm qua một số điểm như Cù Lao Chàm hay rừng dừa nước Cẩm Thanh chưa có sự phối hợp đồng bộ trong quảng bá giới thiệu điểm đến, hầu hết mạnh ai nấy làm.

Ông Nguyễn Văn Lanh – Trưởng phòng VH-TT&DL thừa nhận, mặc dù lâu nay Phòng VH-TT đã xây dựng nhiều kế hoạch quảng bá tuyên truyền các điểm đến vùng ven nhưng khi khách đến Hội An chỉ nghĩ tới phố cổ. Do đó, sắp đến thành phố sẽ xây dựng một kế hoạch tuyên truyền quảng bá, tổ chức tour tuyến quy cũ hơn, tránh trường hợp manh mún, rời rạc thiếu đầu mối xâu chuỗi thống nhất như lâu nay.

“Trước đây, việc quảng bá chủ yếu gồm tham gia những hội chợ du lịch; trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế; quảng bá thông qua việc tổ chức các sự kiện tại Hội An hay các hoạt động nghiên cứu, trao đổi khoa học của các tổ chức quốc tế. Cuối cùng là quảng bá tại chỗ, xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt khách khi đến tham quan du lịch Hội An” - ông Lanh chia sẻ.

Xây dựng lại chiến lược quảng bá

Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An, không thể nói thông tin về các điểm đến bên ngoài phố cổ là ít. Bằng chứng, một số nơi như Cù Lao Chàm, rừng dừa nước Cẩm Thanh, biển An Bàng… thời điểm trước dịch Covid-19 mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan.

“Bây giờ thông tin trên mạng rất phong phú, chỉ cần gõ “Hội An” thì nhiều thông tin về làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà…, kể cả các trang mạng du lịch hàng đầu trên thế giới đã bình chọn Hội An nên không thể nói thông tin về Hội An thiếu được” - ông Sơn khẳng định.

Trong hội thảo “Tái cơ cấu thị trường du lịch Quảng Nam” vừa diễn ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã chỉ đạo, Hội An phải làm mới lại sản phẩm và mở rộng không gian du lịch, bởi lâu nay hoạt động du lịch chỉ khu trú, tập trung quanh phố cổ, hậu quả khi đại dịch Covid-19 xảy ra thì Hội An vô cùng khó khăn, dẫn đến toàn ngành du lịch Quảng Nam khó khăn. Vì vậy, phải thay đổi, phải tính toán lại câu chuyện du lịch Hội An thay vì như cách làm lâu nay.

Ông Nguyễn Văn Lanh thông tin, thành phố đã giao Trung tâm VH –TT&TT-TH khai thác, quảng bá 2 làng nghề mộc Kim Bồng và rau Trà Quế, tiếp đến củng cố sắp xếp lại hoạt động tham quan và quảng bá du lịch tại làng gốm Thanh Hà, tránh trường hợp giẫm chân nhau giữa làng gốm (cộng đồng, Nhà nước) và công viên đất nung (doanh nghiệp quản lý) gây bất tiện, phiền toái cho khách. Sau đó, sẽ tính toán đến các bãi đỗ xe và các trung tâm đón khách, kể cả phân luồng phân tuyến khách bài bản hơn. Đặc biệt, 4 trung tâm này sẽ được giao về một đầu mối là Văn phòng Hướng dẫn tham quan hoặc một đơn vị sự nghiệp nhằm thống nhất điều phối, đón tiếp, phân luồng khách tham quan, qua đó giúp việc vận hành không còn manh mún, tránh quá tải lên phố cổ, du khách cũng sẽ hài lòng hơn khi tiếp cận được nhiều thông tin trước khi vào tham quan Hội An.

“Hiện tại, thành phố thiết kế xong logo du lịch Cẩm Thanh và các clip về du lịch Hội An, Cẩm Kim. Sắp đến sẽ đăng ký công bố rộng rãi hơn trên mạng, kể cả với những nhà mạng lớn để người ta hỗ trợ quảng bá cho mình quy mô hơn” - ông Lanh cho biết thêm.