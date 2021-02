Xu hướng du lịch xanh

(Xuân Tân Sửu) - Không dừng lại ở những sản phẩm, tour tuyến tham quan, du lịch xanh đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp lưu trú Quảng Nam tập trung phát triển nhằm mang đến sự gần gũi, hài lòng cho khách.

Hội An đang xây dựng điểm đến xanh để thu hút du khách. Ảnh: V.LỘC

Điểm đến xanh

Khách sạn La Siesta Hoi An Resort&Spa được du khách đánh giá “chất” nhất nhì Hội An bởi sự hài hòa, dịu mát. Với tiêu chí xanh, thân thiện môi trường, không gian La Siesta luôn mang đến cho khách cảm giác dễ chịu, thân thuộc nhưng không kém phần tiện nghi. Ông Vương Đình Mạnh – Giám đốc Điều hành khách sạn La Siesta Hội An Resort &Spa cho biết, theo thiết kế, phần lớn diện tích khách sạn được trồng cây xanh, nhiều nhất là dọc 2 bên các lối đi. Đặc biệt, tất cả vật dụng trang trí đều sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. “Phát triển xanh chính là cách để chúng tôi tạo ra những giá trị khác biệt cho La Siesta trong chiến lược cạnh tranh và thu hút khách của mình”- ông Mạnh nói.

Vài năm trở lại đây, du lịch xanh đã trở thành tiêu chí được nhiều cơ sở lưu trú và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hướng tới. Đến nay, khoảng 30 doanh nghiệp du lịch cam kết phát triển sản phẩm và kiến trúc của mình theo hướng xanh. Tháng 6.2020, trong hội nghị tái cơ cấu ngành du lịch Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, Quảng Nam phải xây dựng điểm đến du lịch xanh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng chính là chìa khóa để giải quyết các vấn đề thách thức về thiên tai, dịch bệnh mà ngành du lịch đã và đang đối diện.

Thật ra, không đợi đến khi Chủ tịch UBND tỉnh phát ra thông điệp, trước đó một số doanh nghiệp, địa phương cũng đã chủ động thực hiện tiêu chí này, xem đây vừa là yêu cầu và mục tiêu của sự phát triển. Tại khách sạn Le Belhamy (Điện Bàn), màu xanh trở thành gam màu chủ đạo và hiện diện khắp nơi, từ các hồ nước, cây cối đến hoa trái bốn mùa. Du khách có thể vừa dạo chơi vừa với tay hái xoài, khế, đu đủ hay các loại rau xanh, rau thơm quen thuộc. “Đó là một không gian tuyệt vời, một khu vườn rộng lớn phù hợp cho những ai thích sự sang trọng và yên tĩnh” - ông Hermann, du khách Mỹ từng lưu trú nơi này viết trong sổ lưu niệm.

Tiêu chí của sự phát triển bền vững

Là trung tâm du lịch của Quảng Nam và miền Trung, quá trình phát triển của Hội An luôn dựa trên 3 trụ cột chính là kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, giải quyết cân bằng mối quan hệ giữa phát triển kinh tế du lịch và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng. Năm 2009, HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng Hội An - Thành phố sinh thái” với những định hướng lớn về bảo vệ môi trường sinh thái nói chung và công tác quản lý rác thải nói riêng. Điều này đã được cụ thể qua việc triển khai dự án “Nâng cao nhận thức về 3R đối với chất thải rắn” như phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu sử dụng túi ny lon, xử lý rác thải nhà bếp, giáo dục môi trường trong học đường, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.

Theo ông Nguyễn Minh Lý – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong chiến lược phát triển xanh đã góp phần cùng thành phố thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Hội An – thành phố du lịch, văn hóa và sinh thái. Thành phố luôn đánh giá cao sự chủ động và sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp nhằm hướng đến một thương hiệu, sản phẩm du lịch chất lượng sinh thái, thân thiện với môi trường.

Ông Phạm Vũ Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Hoa Hồng nhìn nhận, sự ủng hộ của chính quyền sẽ là động lực lớn để các doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu phát triển xanh, bền vững. Từ tháng 7.2018, ông Dũng đã xây dựng khu vườn sinh thái Kybimơ Garden (thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà, Hội An) với gần 100 loại rau quả như atiso đỏ, chanh dây, đậu bắp, đậu phụng, hoa, cà chua… Theo ông Dũng, xây dựng trang trại ngoài việc giúp đơn vị chủ động nguồn sản phẩm xanh sạch cho các cơ sở lưu trú của mình, còn hướng đến mục tiêu thay đổi nhận thức của du khách về môi trường khi tham quan, trải nghiệm khu vườn.

Tại Hội An, ngoài Kybimơ Garden còn có thể kể đến các mô hình du lịch sinh thái như An Nhiên Farm, Heal Organic Farm hay các vườn rau Trà Quế, Thanh Đông, An Mỹ... Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, người nhiều năm theo đuổi các sản phẩm du lịch sinh thái dự đoán, vài năm tới du lịch xanh sẽ đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy, ngay từ bây giờ doanh nghiệp và các địa phương nên phát triển sản phẩm du lịch theo hướng này, vừa mang tính bền vững nhưng cũng đảm bảo những lợi thế trong quá trình cạnh tranh thu hút khách sau dịch.