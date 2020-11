Khơi lên ngọn lửa hy vọng sau thiên tai

(QNO) - Từ trong tai họa lũ quét, sạt lở, trước những khó khăn, thách thức của đồng bào các dân tộc vùng cao lúc này, hơn lúc nào hết chúng ta phải khơi lên ngọn lửa hy vọng trong lòng mỗi người dân, cùng nắm chặt tay nhau, cùng đoàn kết tiến lên phía trước để bản làng đẹp hơn, yên bình hơn, an toàn hơn, no ấm hơn.

Trong bối cảnh đó, tại nghị trường Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu đã quan tâm, chia sẻ những đau thương, mất mát, cảnh "màn trời chiếu đất" của đồng bào miền Trung và cũng rất băn khoăn, lo ngại về nạn phá rừng đầu nguồn, việc phát triển, quản lý thủy điện.

Liên quan đến tình hình bão lũ, thiên tai năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, qua số liệu quan trắc và khí tượng thủy văn cho thấy, tại tỉnh Quảng Nam, hồ thủy điện Đắk Mi 4 là hồ có dung tích lớn, có những thời điểm đỉnh lũ ngày 28.10, lượng nước về hồ tới 17.000 m3/giây, nhưng chính nhờ dung tích của Đắk Mi 4 có khả năng điều tiết, chứa nước để cắt lũ đã giúp cắt lũ hơn 55%; nếu không, đỉnh lũ về ngày 28.10 sẽ gây ngập trắng toàn vùng hạ lưu. Tuy nhiên, chúng ta duy trì kéo dài xả lũ sang ngày 29 đến 30.10, xả nước ở mức thấp hơn lượng nước về hồ nên góp phần chống lũ có hiệu quả cho vùng hạ lưu.

Song Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng khẳng định, thủy điện, thủy điện nhỏ và vừa vẫn là những nguồn tài nguyên rất quý để phục vụ cho phát triển của đất nước. Tuy nhiên, nếu như chúng ta sử dụng không đi kèm với kiểm soát một cách chặt chẽ, hạn chế tác động đến môi trường, chắc chắn đây sẽ là những nguy cơ lớn cho phát triển bền vững của đất nước, chưa kể đến những dị thường, tính cực đoan của thời tiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng mạnh mẽ.

Giải trình về thiên tai ở miền Trung, Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà cho rằng cần có đánh giá độc lập của cơ quan khoa học. Thực tế, các điểm xảy ra sạt lở ở miền Trung vừa qua là "tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai", như 4 cơn bão liên tiếp, lượng mưa đã vượt qua các chỉ số đo lịch sử.

Dưới đây chúng ta cùng nhìn lại những vụ sạt lở đất, lũ quét vô cùng tang thương sau cơn bão số 9 đối với đồng bào miền Trung vừa qua để hiểu hơn câu hỏi: "Vì sao?". (Nguồn: VTV1).