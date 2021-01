‘Tuyên giáo đi trước mở đường’

(QNO) - Năm 2020, toàn ngành Tuyên giáo Quảng Nam đã vượt qua những khó khăn, thách thức, phát huy vai trò đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo tỉnh Quảng Nam năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.

Nét nổi bật là các "binh chủng" truyền thông đã tập trung triển khai công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với những đấu ấn đẹp, thiết thực, hiệu quả.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo tính trọng tâm. Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo có sức cổ vũ, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội như: Mô hình Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thuộc thôn An Hòa (xã Duy Trung, Duy Xuyên) đã vận động 87 hộ dân hiến 3.500m2 đất ở, 1.500m2 đất sản xuất nông nghiệp, tháo gỡ tường rào, nhà cửa, các công trình phụ trợ khác để mở rộng và bê tông hóa đường làng.; mô hình “Hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, “Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế, quản lý nhà trọ đảm bảo an toàn về ANTT”; “Thuyết minh tên đường”; “Bảo vệ cây xanh”; nhận đỡ đầu con hội viên khó khăn với mức bình quân 1,2 triệu đồng/cháu/năm của Hội Cựu chiến binh phường An Sơn (TPp.Tam Kỳ); Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” ở xã Đại Cường (huyện Đại Lộc) với hơn 100 người/năm tham gia hiến máu, có người hiến máu 20 lần/năm; mô hình “Con nuôi Biên phòng”, “Lớp học tình thương”; các Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Bát cháo nhân ái”, “Hãy làm sạch biển” của Bộ đội Biên phòng Quảng Nam; Hội Nông dân tỉnh vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng tổ chức thăm động viên, tặng nhu yếu phẩm cho các khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19.

Công tác tuyên truyền được toàn ngành tuyên giáo chú trọng, đảm bảo tính chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời.

Công tác thông tin, tuyên truyền miệng đã góp phần chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức đời sống, sản xuất, văn hóa, xã hội, góp phần định hướng tư tưởng chính trị, nâng cao dân trí.

Công tác nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm phục tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng của Đảng và quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động báo chí trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2021, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam Lê Văn Nhi mong muốn các địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động và kịp thời cung cấp thông tin, nhất là những chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, những cách làm mới, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ cơ sở để Báo Quảng Nam thực hiện công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đã tham mưu cấp ủy ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện và tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận lĩnh vực khoa giáo - văn hóa; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, phản ánh, kiến nghị, đề xuất, hiến kế của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cho mục tiêu phát triển của Quảng Nam.

Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên các cấp được đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, góp phần tích cực nâng cao trình độ, năng lực công tác, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Nhiều địa phương đã thực hiện tốt việc lồng ghép, cập nhật, bổ sung kiến thức mới; thông tin tình hình thời sự, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh.

Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng thực hiện thường xuyên và nâng cao chất lượng. Nhiều đơn vị tích cực hướng dẫn, đôn đốc việc biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ xã, phường, thị trấn và các tư liệu lịch sử của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các ban, ngành, đoàn thể như: Quế Sơn xuất bản tập sách “Chiến công trên mặt trận binh địch vận”, Đại Lộc đang xây dựng tập sách “Tập thể, cá nhân anh hùng huyện Đại Lộc”; Phú Ninh xây dựng và phát hành phim tư liệu “Phú Ninh – 15 năm xây dựng và phát triển”; Tây Giang biên soạn tập san “Tây Giang – Dấu ấn 17 năm”; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng mô hình Khu di tích an ninh vũ trang tỉnh Quảng Nam và sa bàn 2 tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Nam mang tính trực quan giáo dục truyền thống cao đối với cán bộ chiến sĩ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, biên tập, xuất bản 2 tập sách: Kỷ yếu ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2020 và “Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam 1930-1975” phát hành tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.



Toàn ngành tuyên giáo đã làm tốt công tác tham mưu các nhiệm vụ do cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định toàn ngành tuyên giáo đã đóng góp tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2020; đồng thời phân tích bối cảnh, tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh năm 2021, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị ngành Tuyên giáo phải bám sát thực tiễn, "đi trước mở đường", không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; trong đó ngành Tuyên giáo phải hết sức chú trọng chủ trì tham mưu tổ chức thành công việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; làm cho nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chỉ đạo nhiệm vụ ngành tuyên giáo năm 2021