1.200 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020

(QNO) - Sáng nay 24.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các sở và địa phương về kết quả thi tuyển giáo viên (GV) năm 2020, kế hoạch thi tuyển năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao công tác tổ chức thi tuyển GV năm 2020. Ảnh: X.P

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, tại kỳ thi vừa qua, tổng số thí sinh đăng ký dự thi 2.691; trong đó 438 mầm non, 723 tiểu học, 959 THCS, 571 THPT. Qua 2 vòng thi, kết quả có 1.200 thí sinh trúng tuyển. Như vậy, so với chỉ tiêu tuyển dụng 1.783 còn thiếu 583 chỉ tiêu, chủ yếu bậc mầm non và tiểu học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao công tác tổ chức thi tuyển GV năm 2020 và yêu cầu Sở Nội vụ nhanh chóng thẩm định sớm báo cáo UBND tỉnh phê duyệt để các địa phương ban hành quyết định tuyển dụng, bố trí công việc.

Về kế hoạch năm 2021, ông Tân cho biết sẽ tiếp tục tổ chức thi tuyển trong thời gian tới, ngoài GV còn có viên chức khác. Đồng thời yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ngành, địa phương nhanh chóng xây dựng kế hoạch báo cáo UBND tỉnh. Trong đó sẽ có một số thay đổi trong việc đăng ký dự thi, cách xét trúng tuyển nhằm tuyển dụng đạt chất lượng và số lượng.