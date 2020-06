18 trường THPT nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của thí sinh tự do

Sở GD-ĐT vừa có quyết định danh sách 18 đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của thí sinh tự do đã tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp THPT.

Theo đó, mỗi địa phương sẽ có 1 trường THPT được phân công có trách nhiệm nhận hồ sơ thí sinh tự do, bao gồm Lê Quý Đôn (Tam Kỳ), Trần Quý Cáp (Hội An), Huỳnh Ngọc Huệ (Đại Lộc), Hoàng Diệu (Điện Bàn), Sào Nam (Duy Xuyên), Quế Sơn, Núi Thành, Tiểu La (Thăng Bình), Trần Văn Dư (Phú Ninh), Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước), Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Trà My, Khâm Đức (Phước Sơn), Quang Trung (Đông Giang), Tây Giang, Nam Giang, Nông Sơn.

Theo Sở GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cả tỉnh có gần 18.000 học sinh dự thi, trong đó hơn 2.000 thí sinh tự do. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh, dự kiến bố trí 55 điểm thi với 770 phòng thi tại tất cả huyện, thị xã, thành phố. Toàn tỉnh sẽ điều động khoảng gần 2.500 cán bộ, giáo viên làm công tác thi và hơn 600 nhân viên, công an, y tế làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi cho ban giám hiệu, cán bộ làm công tác thi của các trường THPT, phổ thông DTNT trên địa bàn cả tỉnh. Kỳ thi năm nay, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa phương mình. Các trường đại học chỉ tham gia ở khâu thanh tra, giám sát kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (diễn ra trong 2 ngày 9 và 10.8) tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân), Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh). Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải dự thi 4 bài thi (3 bài thi độc lập và 1 bàn thi tổ hợp).