Bắc Trà My: Trường lớp ngổn ngang sau bão lũ

(QNO) - Ước mong sớm được trở lại trường, lớp học sinh vùng cao huyện Bắc Trà My còn xa khi nhiều ngôi trường vẫn ngổn ngang bùn đất; còn sách vở, quần áo của các em thì đã trôi theo dòng nước lũ từ hôm nào.

Sân trường Trường PTDTBT TH&THCS Trà Ka ngổn ngang bùn đất.

Cơn bão số 9 đi qua, toàn huyện Bắc Trà My có đến 17/39 trường học bị tốc mái, nhiều điểm trường thôn vùng cao bị sạt lở nghiêm trọng. Trong những ngày qua, chính quyền địa phương cùng các thầy cô giáo đã ra sức dọn dẹp, sớm khôi phục trường lớp để đón học sinh quay lại trường. Nhưng thực tế nhiều ngôi trường bị tốc mái hoàn toàn, các phòng học bị hư hỏng nặng chưa thể khắc phục trong nay mai.

Sạt lở đất tại Trường PTDTBT TH&THCS Trà Ka.

Những ngày qua, ông Hồ Văn Trần - Chủ tịch UBND xã Trà Ka (huyện Bắc Trà My) cùng dân quân địa phương tham gia giúp các thầy cô giáo dọn xúc bớt bùn đất ở các phòng học bị ngập nước; khơi thông các cống thoát nước ở sân trường. Đồng thời, đóng lại mái tôn cho các điểm trường chính của xã. Ông Trần cho biết: “Để đảm bảo cho công tác dạy và học, Trà Ka mong muốn các ban ngành cấp trên tiếp tục có phương án hỗ trợ kịp thời để khắc phục các điểm trường thôn bị hư hỏng nặng".

Nước sông cầu thôn 1 (Trà Ka) dâng cao khi có mưa lớn.

Thầy giáo Nguyễn Trường Lâm – giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học & trung học cơ sở (PTDTBT TH&THCS) Trà Ka chia sẻ thêm: “Nhà trường đã huy động tất cả đội ngũ giáo viên tham gia khắc phục trường lớp sau mưa bão. Tuy nhiên, những ngày qua chỉ khắc phục được khu vực các lớp tiểu học. Còn khu vực các lớp THCS do sạt lở đất đá nhiều nên chưa thể khắc phục được. Các kho thiết bị, gạo, sữa dự trữ của nhà trường đã bị dột nước làm hư hỏng. Hiện nay, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn huyện nên cán bộ, giáo viên nhà trường rất lo lắng”. Trường PTDTBT TH&THCS Trà Ka bị đất đá sạt lở nặng nề. Toàn bộ sân trường, khu vệ sinh, khu vực hoạt động ngoài giờ và khu nội trú, phòng học, phòng thư viện thiết bị nhà trường đã bị đất vùi lấp.

Dân quân địa phương giúp các trường dọn dẹp.

Theo thống kê ban đầu, toàn huyện Bắc Trà My có khoảng 50 phòng học bị tốc mái, hệ thống tường rào cổng ngõ, bếp ăn, nhà xe bị ngã đổ. Các trang thiết bị phục vụ công tác dạy học bị hư hỏng nặng chưa thể đưa vào phục vụ công tác giảng dạy. Các em học sinh miền núi Bắc Trà My vẫn mong chờ một ngày sớm được trở lại lớp học. Em Nguyễn Thị Lương (học sinh lớp 6/1, Trường PTDTBT TH&THCS Trà Ka tâm sự: “Mưa lớn quá, nhà con bị trôi hết không kịp dọn dẹp chi cả, quần áo sách vở của con cũng bị trôi luôn. Con mong sớm được đi học lại”.



Hiện nay, tại huyện miền núi Bắc Trà My vẫn đang có mưa rất to. Hầu hết các điểm sạt lở cũ vừa khắc phục đã sạt lở lại. Cùng với đó, nhiều điểm sạt lở mới cũng xuất hiện. Nước lũ tiếp tục dâng cao làm ngập nhiều điểm trên tuyến đường huyết mạch tại quốc lộ 40B qua địa phận Bắc Trà My. Các thầy cô giáo đang lo lắng về cơ sở trường lớp vẫn chưa được khắc phục, còn học sinh thì canh cánh nỗi lo quần áo, sách vở khi quay trở lại trường học.