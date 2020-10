Chọn học ngoại ngữ chuẩn quốc tế tại Trường Đại học Duy Tân

Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân (DTU) cho biết, để thực hiện “Khát vọng Duy Tân - Top 300 đại học châu Á”, nhà trường định hướng chiến lược: “Anh ngữ hóa, Tin học hóa, Chuyên nghiệp hóa, Quốc tế hóa, Trẻ hóa”. Đó cũng là những giải pháp thiết thực và lâu bền để xây dựng trường đại học hướng đến chuẩn quốc tế.

Nguyễn Thị Hồng, một trong 25 tân thạc sĩ Điều dưỡng quốc tế đầu tiên vừa nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Fooyin - Đài Loan, hiện công tác tại Bệnh viên Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam. Ảnh: N.T.B

Từ tiếng Anh chuẩn

Ngay từ khi mới thành lập (11.11.1994), thấy được vai trò thiết yếu của tiếng Anh, DTU đã định hướng “Anh ngữ hóa” trong mọi hoạt động của nhà trường. Sinh viên (SV), giảng viên DTU từng bước được phát triển, nâng cao và đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ quốc tế thông qua việc Anh ngữ hóa các chương trình giảng dạy và học tập.

Đặc biệt, thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, các đại học uy tín trên thế giới như Canergie Mellon, Penn State, California State, Purdue - Mỹ đã chuyển giao cho DTU 14 chương trình đào tạo tiên tiến. Đã có hơn 1.000 giảng viên quốc tế đến giảng dạy tại trường và hiện có 41 giảng viên quốc tế “nhập tịch” tại DTU. Hiện nhà trường có hơn 1.300 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó 843 giảng viên có trình độ tiến sĩ và hầu hết được đào tạo tại nước ngoài .

DTU đào tạo tiếng Anh theo 2 hướng: tiếng Anh biên - phiên dịch và tiếng Anh du lịch. SV sẽ tích lũy được vốn kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh như: từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ẩm thực, nhà hàng, khách sạn và du lịch; văn hóa và văn minh Việt Nam; văn hóa và văn học Anh - Mỹ; biên - phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh theo chủ đề liên quan đến quản trị du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn,…

Bên cạnh đào tạo từ căn bản đến nâng cao, SV còn được thành thạo 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết và bồi dưỡng các kiến thức nghiệp vụ thực tế; biên dịch thành thạo các văn bản kinh tế - xã hội, các bản tin thời sự từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại; phiên dịch được ở các hội nghị, hội thảo và các cuộc đàm thoại.

Nguyễn Thị Thanh (quê Điện Nam Bắc, Điện Bàn), cựu SV DTU kể rằng, sau khi giành giải vô địch quốc gia cuộc thi Go Green in the City 2018, đoạt giải Nhì khu vực Đông Á, và lần đầu tiên tham dự vòng chung kết cuộc thi toàn cầu tại thành phố Atlanta - Mỹ (diễn ra từ ngày 11 đến 16.11.2018), Đội DTU gồm Thanh và Đoàn Thu Hà đã xuất sắc vượt qua 10 đội tuyển quốc gia giành được giải thưởng danh giá “Women in Business Global Award” - tôn vinh phụ nữ kinh doanh toàn cầu năm 2018. Hai nữ SV DTU đoạt được một trong 3 giải thưởng lớn đã gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo không phải chỉ vì sản phẩm “Hệ thống phanh tái tạo chuyển đổi ma sát thành điện năng” có ý tưởng độc đáo, giải pháp tối ưu để hiện thực hóa mà còn vì cách trình bày bằng tiếng Anh chuẩn, chinh phục người nghe.

Mới đây, DTU và Đại học Fooyin - Đài Loan (Trung Quốc) đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng quốc tế khóa 1 ( 2018 - 2020) cho 25 học viên tại DTU. Đáng chú ý, chỉ sau hai năm học tập và thực hành tại Hàn Quốc, cả 25 học viên khóa 1 đều làm luận án tốt nghiệp bằng tiếng Anh, với 9 luận án tốt nghiệp xuất sắc và 16 luận án tốt, do Đại học Fooyin cấp bằng và được hai bộ GD-ĐT Đài Loan và Việt Nam công nhận.

Đến “trào lưu ” tiếng Trung

Với tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế Trung Quốc, Đài Loan, Singapore trong những năm gần đây, việc học tiếng Trung chính là tầm nhìn chiến lược, đón đầu cho sự chuyển dịch kinh tế thế giới trong tương lai. Hơn nữa, ở Đà Nẵng - thành phố trọng điểm của miền Trung và hầu hết khách sạn, tập đoàn lớn như Crowne Plaza, Casino Nam Hội An, Vinpearl, Sun Group,… luôn có nhu cầu nhân sự thành thạo tiếng Trung. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài khắp cả nước hằng năm đều đến các trường có đào tạo Cử nhân tiếng Trung như DTU để phỏng vấn và săn tìm nhân sự đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường.

Nắm bắt được triển vọng của tiếng Trung, DTU đã và đang triển khai đào tạo nguồn nhân lực giỏi tiếng Trung. SV theo học sẽ được trang bị kiến thức về văn tự, ngữ âm, ngữ pháp tiếng Trung; thành thạo các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Trung. Ngoài chú trọng kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, SV còn được bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình trước đám đông,… DTU còn hợp tác với các trường ở Trung Quốc tổ chức học chuyển tiếp, trao đổi giảng viên và SV, giao lưu văn hóa và nhận học bổng.

Tiếng Hàn mở ra nhiều cơ hội việc làm

Những năm qua, nhu cầu tìm kiếm nhân sự sử dụng thành thạo tiếng Hàn đang tăng mạnh, nhưng nguồn cung lại vẫn luôn khan hiếm. Đó chính là lý do mà năm học 2020 - 2021 DTU mở thêm ngành học mới: tiếng Hàn.

TS.Lê Thị Ngọc Cầm - Trưởng khoa tiếng Hàn của DTU cho biết, hiện có hơn 8.000 dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư vào Việt Nam; hơn 150.000 người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam; khoảng 200.000 người Việt Nam đang sống và làm việc tại Hàn Quốc. Mặt khác, theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong tổng số 18 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019, khách Hàn Quốc chiếm đến 4,3 triệu người (xếp thứ nhì sau Trung Quốc). Đầu tư của các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc ngày càng tăng như Công ty Doosan VINA tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi); Tập đoàn Kia tại Khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Trường Hải - Chu Lai; Công ty Panko, Hyosung, OCC Vina ở Khu công nghiệp Tam Thăng (Quảng Nam).

“Học tiếng Hàn chính là sự đón đầu để tiếp cận với các cơ hội việc làm cũng như tìm hiểu văn hóa và con người xứ Kim Chi cho các bạn trẻ. Trên thực tế, tiếng Hàn được xếp vào nhóm các ngôn ngữ dễ viết và dễ sử dụng, vì được cấu tạo bởi 21 nguyên âm và 19 phụ âm, trong đó mỗi một âm đều có cách đọc rõ ràng. Đặc biệt, tất cả nguyên âm và phụ âm này đều được cấu tạo từ 3 nét chính là nét tròn, nét sổ thẳng từ trên xuống, và nét gạch ngang nên việc học viết cũng khá đơn giản” - TS.Lê Thị Ngọc Cầm bày tỏ.

Chương trình đào tạo tiếng Hàn của DTU được thiết kế với hai chuyên ngành: tiếng Hàn biên - phiên dịch và tiếng Hàn du lịch. Thời gian học trong 3,5 - 4 năm với tổng cộng 135 tín chỉ. Chương trình đào tạo được thiết kế với mục tiêu trang bị cho người học hệ thống kiến thức, kỹ năng chuyên môn vững vàng và các kỹ năng mềm phù hợp.

Đặc biệt, SV may mắn sẽ có dịp giao lưu với GS-TS. Lim Sang Taek - người Hàn Quốc, hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu & đào tạo du lịch DTU. Ngày 31.8 vừa qua, Viện Nghiên cứu & đào tạo du lịch DTU kỷ niệm tròn một năm thành lập và vị Viện trưởng người Hàn Quốc vẫn tràn đầy sức sáng tạo, tự tin định hướng: “Together, Duy Tan Innovation V-Tourism” - Cùng nhau, Duy Tân đổi mới du lịch Việt Nam!.