Đại học Duy Tân định vị thương hiệu

Tổ chức giáo dục Quacquarell Symonds (Anh) vừa công bố kết quả xếp hạng Trường Đại học Duy Tân (DTU) vào tốp 351 trong 400 đại học tốt nhất châu Á năm 2021 (tăng 100 bậc so với năm 2020). Thứ hạng này góp phần khẳng định thương hiệu DTU - trường đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (thứ 4 từ phải sang) đến thăm và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trường ĐH Duy Tân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2020. Ảnh: N.T.B

Từ số 0 lên… dẫn đầu

Nhà giáo ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng nhà trường khẳng định, qua 26 năm (1994 - 2020) xây dựng và phát triển, DTU đã trở thành một trong những thương hiệu đại học (ĐH) hàng đầu của Việt Nam. DTU thực hiện mô hình đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học (NCKH) theo yêu cầu của doanh nghiệp, của xã hội, đặt trên nền tảng nhân văn và hiện đại với những bước tiến bộ vượt bậc.

Riêng lĩnh vực NCKH, khi kiểm định lần thứ nhất năm 2009, DTU có 0 điểm. Nhưng từ 2010, NCKH trở thành điểm sáng của DTU. Đến năm 2017, sau khi đạt được 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí của Bộ GD-ĐT, qua kiểm định, DTU trở thành trường ĐH tư thục đầu tiên trong cả nước đạt yêu cầu về NCKH. Đây cũng là nền móng vững chắc để DTU bước tới tương lai.

Cho đến năm 2018, DTU đã có 525 công trình nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc ISI/Scopus. Đây là năm thứ 3 liên tiếp DTU được tổ chức Nature Index vinh danh là một trong 10 đơn vị đào tạo, nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam. Trong đó, có 5 ĐH được xếp hạng, gồm 4 trường ĐH công lập hàng đầu và DTU là ĐH tư thục đầu tiên của Việt Nam được vinh danh.

Đáng kể, trong năm 2018, lần đầu tiên nhóm tác giả nghiên cứu về y học của DTU, đứng đầu là nhà khoa học Nguyễn Tất Cương đã được đăng công trình trên The New England Journal of Medicine (NEJM) - một tạp chí hàng đầu của y học thế giới, với chỉ số ảnh hưởng - IF = 79.258.

Nâng tầm quốc tế

“Cú hattrick” 2019 về Nghiên cứu khoa học Đầu tiên, ngày 27.8.2019, Tổ chức Kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật - công nghệ ABET (Mỹ) đã công bố kết quả kiểm định 2 chương trình đào tạo của DTU là Kỹ thuật mạng và Hệ thống thông tin quản lý đạt 100% tiêu chí, với mức kiểm định cao nhất kéo dài 6 năm (đến tháng 9.2025). DTU trở thành trường ĐH thứ 2 của Việt Nam có các chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET. Tiếp đó, ngày 27.11.2019, DTU là một trong 8 trường ĐH của Việt Nam lọt vào tốp 500 ĐH tốt nhất châu Á, do Quacquarell Symonds xếp hạng. Vào ngày 15.12.2019, Tổ chức xếp hạng ĐH thế giới về học thuật - URAP công bố kết quả xếp hạng các ĐH hàng đầu thế giới năm 2019 - 2020. Theo đó, Việt Nam có 8 trường ĐH được URAP xếp hạng, trong đó DTU cũng là trường ĐH tư thục đầu tiên ghi tên trong bảng vàng này

Năm 2020, trước thách thức lớn của dịch Covid-19, DTU đã năng động, sáng tạo thể hiện khả năng thích nghi cao nhất. Ngay từ đầu tháng 2.2020, nhà trường đã tập huấn cho giảng viên cách dạy online qua phần mềm SAKAI và Zoom cloud Meetings. Tiếp đó, triển khai giảng dạy online cho sinh viên toàn trường vào đầu tháng 3 một cách thuận lợi, nhanh chóng.

Hơn thế, nhà trường tích cực NCKH để phòng chống dịch. Tiêu biểu là sản phẩm eCRPR - ứng dụng công nghệ mô phỏng 3D xây dựng hệ thống huấn luyện hồi sức tim phổi vì cộng đồng của DTU (giành được danh hiệu Sao Khuê năm 2020) hay sản phẩm máy thở DTU Vent 1.0, 2.0, 3.0, sẵn sàng sản xuất hàng loạt khi có yêu cầu. Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đánh giá: “Việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm máy thở của DTU là sự đóng góp đầy ý nghĩa của nhà trường trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và người dân đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19”.

Thêm một tin vui khi chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử của DTU vừa được công nhận đạt chuẩn kiểm định ABET (Mỹ) với mức kiểm định cao nhất là 6 năm (tính đến ngày 30.6.2026). Đến nay, DTU là trường tại Việt Nam có nhiều chương trình nhất (3 chương trình) và được ABET đánh giá chất lượng cao nhất.

TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Thường trực DTU chia sẻ, thành tựu của nhà trường bắt nguồn từ định hướng chiến lược đúng. Trong đó, vấn đề cơ bản là xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao; xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình; chú trọng việc giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy để đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo, liên tục nâng cấp các trang thiết bị hiện đại, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và thực hành đạt chuẩn quốc tế. Riêng năm 2019, DTU đã có 1.141 công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí quốc tế thuộc ISI/Scopus, tăng hơn 217% so với năm 2018.