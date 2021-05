Đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường

Sau 2 ngày phải nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19, sáng nay 6.5, học sinh (HS) các bậc học từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh sẽ đi học trở lại, trừ TP.Hội An - địa phương đang có ca dương tính Covid-19. Đảm bảo an toàn phòng dịch khi HS trở lại trường là nhiệm vụ hàng đầu đối với tất cả trường học.

Khẩu trang, sát khuẩn... là những yêu cầu không thể thiếu khi HS trở lại trường. Ảnh: X.P

Nghiêm túc với “5K”

Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được ngành GD-ĐT các địa phương thực hiện nghiêm túc và xuyên suốt trong thời gian qua.

Sau đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5, dù tỉnh chưa có văn bản cho nghỉ học nhưng Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ đã có văn bản chỉ đạo các trường học thống kê báo cáo trường hợp HS theo gia đình đi tham quan, du lịch hay về quê; đồng thời yêu cầu tất cả HS đến trường phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Trường THCS Nguyễn Huệ gửi thông báo đến phụ huynh nhắc nhở con em mang khẩu trang đến trường, giáo viên chủ nhiệm còn “dọa” nếu HS không mang theo phải về nhà lấy khẩu trang.

Còn Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm có hướng dẫn rất cụ thể về thực hiện thông điệp “5K”, HS đến trường phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước cổng trường và đi thẳng vào phòng học của lớp, phụ huynh đứng ngoài cổng đưa đón con em.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hữu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm cho biết, nhà trường có 1 trường hợp HS liên quan đến yếu tố dịch tễ và phụ huynh đã xin nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Đối với vấn đề dạy và học, cô Hữu nói hiện nay chương trình giảng dạy đã xong và theo kế hoạch, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra học kỳ II kết thúc vào ngày 21.5.

Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện nay, nhà trường đang bàn bạc dạy bù vào ngày thứ bảy (8.5) để có thể đẩy lịch kiểm tra học kỳ II lên sớm hơn, dự kiến trong tuần sau sẽ tổ chức kiểm tra.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng - thầy Trần Anh Hải thông tin nhà trường có 53 HS theo gia đình tham quan, du lịch trong và ngoài tỉnh dịp lễ vừa qua nhưng không có trường hợp nào liên quan đến yếu tố dịch tễ. Nhà trường đang chờ chỉ đạo của Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT về tổ chức kiểm tra học kỳ vì đề kiểm tra do sở đảm trách.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ nói “nên tổ chức kiểm tra học kỳ sớm để kết thúc năm học vì chỉ cần thời gian khoảng 10 ngày nữa” và đang chờ chỉ đạo của Sở GD-ĐT. Ngày 6.5 phòng sẽ họp trực tuyến với hiệu trưởng các trường học để bàn bạc việc tổ chức dạy học, kế hoạch kiểm tra học kỳ II.

Dạy học, kiểm tra theo lịch mới

Sau khi UBND tỉnh có Công 2543 (5.5) cho phép HS trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 6.5, trong buổi sáng cùng ngày, Sở GD-ĐT đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GD-ĐT, trường THPT, phổ thông DTNT thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo cho HS trở lại trường an toàn; triển khai kế hoạch ôn tập, lịch kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2020 - 2021.

Để dạy học, kiểm tra đạt hiệu quả, đảm bảo quy định phòng chống dịch, sở yêu cầu các trường tổ chức dạy học đảm bảo khung thời gian năm học, tăng cường dạy qua internet, tinh giản nội dung, tăng giao nhiệm vụ cho HS tự học ở nhà.

Cán bộ, giáo viên, HS không sát khuẩn, không mang khẩu trang thì không đến trường; nghiêm cấm HS tụ tập đông; trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để được xử lý, hướng dẫn.

Riêng đối với các trường học tại Hội An, trong thời gian tiếp tục nghỉ học cần xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến hoặc từ xa để giúp HS không bị gián đoạn việc học và sẽ có hướng dẫn sau về kiểm tra học kỳ II.

Trao đổi thêm với PV Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT nói do thời gian nghỉ vừa qua nên lịch kiểm tra học kỳ II sẽ lùi tịnh tiến so với lịch cũ và kết thúc vào ngày 15.5 để không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị, ôn tập của các em như chỉ đạo của UBND tỉnh.

Riêng đối với HS bậc THCS và THPT tại Hội An, theo quy định kiểm tra học kỳ chung với HS cả tỉnh theo đề của sở nhưng vì dịch bệnh không thể tổ chức kiểm tra được. Vì vậy, nếu sớm đi học trở lại trong vài ngày tới thì có thể kiểm tra học kỳ theo đề của sở, hoặc cũng có thể đề của phòng GD-ĐT đối với THCS; còn trường hợp nếu nghỉ học dài hơn sẽ tính đến phương án khác.

Theo lịch kiểm tra học kỳ II các môn còn lại của Sở GD-ĐT vừa ban hành (đề của Sở GD-ĐT), cấp THPT và THCS đều còn 7 môn, sẽ bắt đầu kiểm tra vào ngày 7.5 và kết thúc vào ngày 15.5.