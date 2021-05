Điện Bàn tổ chức thi tuyển giáo viên: Cần tổ chức chặt chẽ, minh bạch

Điện Bàn là địa phương đầu tiên của tỉnh đề xuất giao cho thị xã tổ chức thi tuyển giáo viên (GV) và đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất tại buổi làm việc vào sáng qua 25.5. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề đặt ra khi địa phương đứng ra tổ chức thi.

Thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục THPT năm 2020 nhận đơn vị công tác do Sở GD-ĐT tổ chức vào ngày 29.4. Ảnh: X.P

Chủ động tuyển dụng

Theo ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, sở dĩ có đề xuất chủ trương giao cho địa phương tổ chức thi tuyển GV là vì những năm gần đây, đội ngũ GV nghỉ hưu, nghỉ việc nhiều nhưng UBND tỉnh tổ chức thi tuyển chưa kịp thời.

Hơn nữa, qua 3 đợt thi từ năm 2016 đến nay, thị xã vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu, như năm 2016 tuyển được 66/252 chỉ tiêu, năm 2017 tuyển 187/230 chỉ tiêu và gần nhất năm 2020 đăng ký 236 chỉ tiêu, song chỉ tuyển được 119 GV.

Cũng do thiếu GV nên thời gian qua địa phương đã phải chi 8,5 tỷ đồng hợp đồng GV theo Nghị quyết 102 (3.7.2020) của Chính phủ.

“Đề xuất tỉnh cho phép Điện Bàn tổ chức thi tuyển GV sẽ giúp cho địa phương chủ động, thiếu đâu thi đó. Địa phương cũng đã chuẩn bị và sẽ tổ chức triển khai ngay sau khi tỉnh đồng ý’’ - ông Hà nói.

Về phương án tổ chức thi, ông Hà cho biết thị xã đã làm việc với Trường Đại học Nội vụ chịu trách nhiệm về việc ra đề, tổ chức coi thi, chấm thi. Không giao hẳn cho trường mà nhà trường chỉ có trách nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi, còn địa phương thực hiện giám sát, không để xảy ra sai sót. Cạnh đó, cần sự hỗ trợ, hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT.

Thị xã cũng sẽ công khai việc tuyển dụng trên phạm vi toàn quốc để có được đội ngũ GV chất lượng. Nhu cầu tuyển dụng năm học 2021 - 2022 là 285 GV, trong đó nhiều nhất là tiểu học 255, THCS 20 và mầm non 10.

Nhiều băn khoăn

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc chia sẻ với thị xã Điện Bàn trước thực trạng thiếu GV và khẳng định, việc tuyển dụng GV thiếu chỉ tiêu những năm qua không phải do cách tổ chức thi của tỉnh mà do số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít, thậm chí thấp hơn so với nhu cầu.

Đến nay, các lần tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục do tỉnh tổ chức đều được đánh giá rất tốt, công khai, minh bạch, công bằng cho mọi thí sinh, kể cả trong phân công công tác. Việc ra đề thi, coi thi, chấm thi đảm bảo yêu cầu bảo mật, chất lượng.

Theo ông Quốc, với một người làm công tác giáo dục gắn bó với rất nhiều kỳ thi, việc tổ chức thi cử, nhất là thi tuyển viên chức giáo dục rất nhạy cảm. Tỉnh tổ chức, ra đề thi, coi thi, chấm thi 2 vòng độc lập, lực lượng công an bảo vệ, giám sát nghiêm ngặt. Vì vậy, với kế hoạch thi tuyển của Điện Bàn, người đứng đầu ngành GD-ĐT tỉnh bày tỏ “không khỏi băn khoăn, lo lắng”.

Ông Quốc cho rằng, không thể có chuyện hợp đồng với một đơn vị nào đó rồi khoán trắng cho họ từ ra đề thi, coi thi đến chấm thi. Không ai dám nói đề thi được bảo mật, chất lượng đề thi phù hợp đối tượng tuyển dụng, quy trình tổ chức coi thi, chấm thi, làm phách đảm bảo yêu cầu.

“Tôi hoàn toàn không an tâm bởi có quá nhiều rủi ro. Hợp đồng với đơn vị khác làm, nhưng trách nhiệm, tai tiếng thì địa phương chịu. Nếu địa phương làm thì Sở GD-ĐT hỗ trợ, còn nếu hợp đồng với Trường Đại học Nội vụ thì sở không tham gia” - ông Quốc nói.

Ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, theo Nghị định 115 (25.9.2020) của Chính phủ và các quy định của pháp luật, địa phương được tổ chức thi viên chức giáo dục nếu đảm bảo yêu cầu và lập kế hoạch tổ chức thi trình UBND tỉnh quyết định.

Trường hợp của Điện Bàn, nếu hợp đồng với Trường Đại học Nội vụ, yêu cầu phải bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi đúng quy định. Địa phương phải công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng về tổ chức kỳ thi.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính cũng chia sẻ băn khoăn thi cử rất phức tạp nên cần cân nhắc, tính toán kỹ, không thể giao hết cho đơn vị hợp đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất để Điện Bàn tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục (kể cả GV và nhân viên trường học), đồng thời khẳng định việc giao địa phương tổ chức tuyển dụng là phù hợp với quy định pháp luật; tỉnh sẵn sàng phân cấp, giao các địa phương làm nếu đảm bảo yêu cầu.

UBND thị xã Điện Bàn, ngành GD-ĐT thị xã chủ công tổ chức kỳ thi; Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ để kỳ thi có chất lượng, đề thi phù hợp. Địa phương sớm xây dựng kế hoạch, trình Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt.