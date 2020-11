(QNO) - Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” năm học 2019 - 2020 của ngành GD-ĐT Quảng Nam được các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh hưởng ứng và đăng ký thi đua sôi nổi, với nhiều kết quả rất đáng phấn khởi.

Sở GD-ĐT phối hợp Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam tổ chức dạy học trên truyền hình thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: HOÀNG ANH

Vượt khó, sáng tạo

Năm học 2019 - 2020 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành GD-ĐT Quảng Nam, đáng kể nhất là tác động bất lợi kéo dài của đại dịch Covid-19 và bão lụt. Trong bối cảnh đó, ngành GD-ĐT tỉnh nhà đã nỗ lực vượt bậc, tích cực phấn đấu, tổ chức thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu giáo dục đề ra và đạt được kết quả ấn tượng.

Dấu ấn đậm nét nhất phải kể đến là sự linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động dạy và học khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan trên diện rộng. Để duy trì việc dạy và học trong khi Quảng Nam phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, ngành GĐ-ĐT tỉnh đã kịp thời triển khai phương thức dạy và học trên truyền hình, dạy học trực tuyến. Hình ảnh các thầy cô giáo miệt mài tương tác với học trò qua truyền hình, qua máy vi tính bất kể ngày đêm đã lan tỏa rộng khắp, tạo hiệu ứng rất tốt đẹp trong toàn xã hội. Nhờ vậy, kế hoạch học tập của các cấp cơ bản không bị gián đoạn.

Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cũng là một sự kiện hy hữu và đặc biệt. Đây là kỳ thi “vô tiền khoáng hậu”, chưa từng có trong lịch sử. Bởi lẽ, tại tất cả điểm thi, phòng thi, cán bộ, giáo viên coi thi và nhân viên phục vụ, nhất là hàng chục nghìn thí sinh đều phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là vai trò chủ công tham mưu và triển khai thực hiện của ngành GD-ĐT, Quảng Nam đã tổ chức thành công cả 2 đợt thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không để xảy ra sai sót nào đáng kể.

Cũng trong năm học 2019 - 2020, Quảng Nam tiếp tục dẫn đầu các tỉnh miền Trung trong cuộc thi Học sinh giỏi quốc gia với 33 giải. Công tác xây dựng trường chuẩn tiếp tục dẫn đầu khu vực với 533 trường (chiếm tỷ lệ 66,37%). Đội ngũ thầy cô giáo không ngừng lớn mạnh, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều thầy cô giáo không quản ngại gian khổ, băng rừng, lội suối, dầm mình trong mưa bão quyết tâm mang con chữ đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đổi mới, truyền cảm hứng…

Nhị quyết số 11 ngày 25.4.2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp GD-ĐT cùng các cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện. Chính vì thế, yêu cầu đặt ra đối với ngành GĐ-ĐT là cần tiếp tục tạo sự chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là khẩn trương khắc phục thiệt hại do các cơn bão, nhất là bão số 9 gây ra để dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất có thể. Đồng thời phải nghĩ ngay đến việc dạy - học trên truyền hình, dạy học và kiểm tra trực tuyến nếu dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại. Tiếp tục rà soát, hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đảm bảo đối tượng theo đúng tinh thần Quyết định số 2658 ngày 9.9.2020 của UBND tỉnh.

Một nhiệm vụ khác là chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 theo đúng kế hoạch của tỉnh. Đơn vị, địa phương còn thiếu giáo viên thì khẩn trương hợp đồng để giảng dạy với chủ trương có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp, như chỉ đạo của Chính phủ.

Thực hiện thật tốt các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành. Theo đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện học sinh cả về đức, trí, thể, mỹ; chú trọng chương trình giáo dục phổ thông mới, kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong quá trình dạy và sách giáo khoa lớp Một, nhất là tập sách Tiếng Việt - Cánh Diều. Tiếp tục thực hiện thật tốt Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đến năm học 2024 - 2025 theo Quyết định số 2428 ngày 4.9.2020 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó cũng cần sớm xây dựng chiến lược phát triển GD-ĐT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; thực hiện có hiệu quả đề án chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong GD-ĐT.

Đặc biệt, ngành GĐ-ĐT phải hết sức chú trọng giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khẩn trương xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm nay. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 6 huyện miền núi cao; xây dựng đề án nâng chuẩn trình độ giáo viên mầm non, tiểu học và THCS theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, việc tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” trong toàn ngành có ý nghĩa hết sức quan trọng. Theo đó, mỗi thầy cô giáo cần cụ thể hóa phù hợp với từng cấp học, bậc học với phương châm “mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong dạy học”. Từ đó, hình thành các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển và khuyến khích các giải pháp đổi mới, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong giảng dạy và công tác. Kết quả của đổi mới sáng tạo trong dạy học chắc chắn sẽ giúp giáo viên luôn mang trong mình cảm xúc tích cực, truyền cảm hứng, niềm tin, hoài bão khi đứng trên bục giảng và học sinh có thể tiếp thu bài học một cách hiệu quả nhất.

Hy vọng với sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm rất cao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành cùng với truyền thống, tinh thần hiếu học của học sinh và sự quan tâm hỗ trợ kịp thời về vật chất lẫn tinh thần của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; trong thời gian đến ngành GD-ĐT Quảng Nam sẽ khẳng định được vị thế xứng tầm của mình trong sự nghiệp chung của cả nước.