Đổi thay trường lớp...

Một trong những dấu ấn của Đại Lộc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Công trình Trường THCS Nguyễn Trãi được chọn gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: HOÀNG LIÊN

Nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), Đại Lộc chú trọng đầu tư, kiện toàn các cơ sở giáo dục, nâng cấp trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Huyện đã bàn giao, gắn biển một số công trình trường lớp, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp đến.

Trường Mẫu giáo Đại Minh và Trường THCS Nguyễn Trãi được xem là hai công trình trọng điểm đã khánh thành, gắn biển chào mừng đại hội đảng các cấp và đưa vào phục vụ việc dạy và học. Trường THCS Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 44 tỷ đồng, đảm bảo hạ tầng thiết yếu phục vụ dạy học và duy trì, nâng chất tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Trường Mầm non xã Đại Minh được chọn là công trình gắn biển chào mừng sự kiện 60 năm kết nghĩa giữa 2 huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - Đại Lộc và chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Trường được xây dựng với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng, gồm 8 phòng học với 2 tầng kiên cố. Đây là niềm vui, niềm phấn khởi của cô và trò nhà trường trước thềm năm học mới 2020 - 2021.

Bên cạnh đó, nhiều trường học tại Đại Lộc đã và đang tiếp tục được đầu tư, nâng chuẩn cấp độ 2, cấp độ 3. Nhiều trường học được đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây mới, tầng hóa kiên cố, cụ thể như Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu...

Ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đại Lộc cho biết, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất của các trường học ở địa phương ngày càng hoàn thiện. Huyện phấn đấu đến năm 2025 có 100% trường mầm non, tiểu học, THCS và 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 60% trường mầm non, 80% trường tiểu học, 70% trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Giai đoạn 2016 - 2020, từ nhiều nguồn lực, Đại Lộc đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng mới, nâng cấp hầu hết trường học, từ bậc mầm non tới THCS, tạo sự thay đổi lớn về hệ thống cơ sở vật chất giáo dục.

“Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nhiệm kỳ tới, huyện tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp; tập trung đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị gắn với thực hiện chương trình giáo dục mầm non, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn trên địa bàn” - ông Vũ chia sẻ.