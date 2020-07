Duy Tân, thương hiệu đại học hàng đầu

Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng (DTU) là trường ngoài công lập duy nhất trong 8 trường đại học của Việt Nam, được QS Ranking xếp vào tốp 500 đại học tốt nhất châu Á năm 2020, đã và đang thu hút đông đảo sinh viên trong nước và quốc tế theo học.

Trà Anh Đông, Ngô Viết Hoàng, Trần Đoàn Công Thành, Ngô Viết Tiến (ảnh từ trái qua, trên xuống) đang làm việc ở các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Ảnh: N.T.B

Tốp đại học hàng đầu Việt Nam

Theo nhà giáo Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng DTU, trước kia hầu hết trường đại học (ĐH) xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế đều là những trường ĐH lớn ở các nước tiên tiến, thì gần đây bắt đầu xuất hiện các trường ĐH hàng đầu của Việt Nam. DTU vinh dự có tên trong những bảng xếp hạng đó và ở vị trí khá cao.

Tiêu biểu: DTU là một trong 500 ĐH tốt nhất châu Á năm 2020 theo QS Asia University Rankings; xếp thứ 3/4 ĐH của Việt Nam (thứ 1.854 thế giới) trên bảng xếp hạng các ĐH trên thế giới - CWUR; xếp thứ 2/10 ĐH dẫn đầu về chất lượng công bố quốc tế các ngành Kỹ thuật, Tự nhiên và Khoa học Sự sống của Việt Nam trên bảng Nature Index 2019 (chỉ sau Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam); xếp thứ 6 ở Việt Nam về năng suất nghiên cứu các ĐH trên bảng xếp hạng SClmago 2020...

Đó là nỗ lực lớn không ngừng của đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên với 1.226 người của DTU trong suốt 25 năm qua (1994 - 2020), trong đó 843 giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên. Đồng thời bắt nguồn từ những định hướng đúng đắn trong xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu đạt hiệu quả cao.

Hiện tại, DTU có tới 200 phòng học, giảng đường được trang bị đầy đủ máy chiếu, camera, hệ thống điều hòa... phục vụ công tác học tập trung ở các ngành nghề cho hơn 25.000 sinh viên (SV). Ở từng ngành nghề cụ thể, nhà trường còn xây dựng hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm chuyên sâu với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, chuẩn quốc tế.

Với thế mạnh là trường đào tạo các ngành công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu ở miền Trung, DTU đã trang bị hơn 1.300 máy tính, 150 laptop, internet băng thông rộng miễn phí toàn trường và một Data Center chuyên nghiệp với giá trị lên đến 3 triệu USD. Điều đó giúp DTU đạt chuẩn kiểm định ABET uy tín hàng đầu của Mỹ (năm 2019) và là điểm sáng về công nghệ phục vụ cộng đồng.

Điển hình là sản phẩm eCRPR - Ứng dụng công nghệ mô phỏng 3D xây dựng hệ thống huấn luyện hồi sức tim phổi vì cộng đồng của DTU đã giành được danh hiệu Sao Khuê năm 2020. Hay thiết kế sản phẩm máy thở DTU-VENT Ver2.0 tích hợp cả hai chức năng “thở không xâm nhập” và “thở xâm nhập”, sẵn sàng đáp ứng sản xuất hàng loạt “made in Việt Nam” với giá thành khoảng 50 triệu đồng/máy trong trường hợp có các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19…

SV tốt nghiệp có việc làm hơn 95,4%

TS. Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng DTU cho biết, đại dịch Covid-19 gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác dạy và học. Tuy nhiên, DTU đã năng động sáng tạo, chủ động phòng chống dịch, triển khai dạy học online cho toàn bộ 25.677 nghiên cứu sinh và SV từ đầu tháng 3.2020 đến nay một cách nhanh chóng, đồng bộ. Đáng kể, hội đủ kiến thức chuyên sâu và thuần thục các kỹ năng mềm thiết yếu, SV DTU trở thành nguồn nhân lực chất lượng được nhiều doanh nghiệp “săn đón”. Bởi vậy, tỷ lệ SV tốt nghiệp DTU có việc làm thích ứng đạt tới 95,4%. Đặc biệt, một số ngành nghề, tỷ lệ SV có việc làm 100%, tiêu biểu như: ngành CNTT theo học Chương trình Tiên tiến và Quốc tế chuẩn CMU; các ngành Kiến trúc, Quan hệ quốc tế, Xây dựng cầu đường…

SV tốt nghiệp DTU hiện làm việc ở nhiều công ty, doanh nghiệp lớn, đơn cử: Trà Anh Đông - ngành An ninh mạng làm việc với vị trí Technical Support Specialist, Tập đoàn HP, Malaysia; Ngô Viết Hoàng - ngành Công nghệ phần mềm CMU là Senior Sofware Architect, Công ty Flex, Mỹ; Trần Đoàn Công Thành - ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU làm việc với vị trí Rooms Manager in training tại Khách sạn Four Seasons Nam Hải; Ngô Viết Tiến - ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn làm việc với vị trí FB Attendant tại Sheraton Grand Danang Resort…

Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, DTU đã tổ chức lễ trao bằng cho 1.720 SV tốt nghiệp năm 2020 (chiếm 69% tổng SV tốt nghiệp năm 2020) và Ngày hội việc làm năm 2020, đã tuyển dụng 2.039 vị trí việc làm cho SV mới tốt nghiệp. Đây là kết quả đáng chú ý của DTU trong thời điểm Việt Nam và thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19.