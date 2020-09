Duy Xuyên sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

(QNO) - Chiều nay 1.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo các ngành liên quan có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Duy Xuyên về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Duy Xuyên. Ảnh: N.S

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho hay, ngày 25.8.2020 UBND huyện ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 gồm 19 thành viên và phân công cụ thể từng thành viên đứng điểm tại những điểm thi để nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Kỳ thi này Duy Xuyên có tổng số 1.279 thí sinh dự thi và 179 cán bộ, giáo viên coi thi tại 4 điểm thi. Cụ thể, tại điểm thi Trường THPT Hồ Nghinh có 360 thí sinh và 50 cán bộ, giáo viên; điểm thi Trường THPT Sào Nam có 358 thí sinh và 50 cán bộ, giáo viên; điểm thi Trường THPT Nguyễn Hiền có 283 thí sinh và 41 cán bộ, giáo viên; điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong có 278 thí sinh và 38 cán bộ, giáo viên.

“Qua điều tra, giám sát trong những ngày qua, huyện Duy Xuyên không có thí sinh nào thuộc trường hợp F1. Tuy nhiên, có 13 thí sinh thuộc trường hợp F2 tại hội đồng thi Trường THPT Sào Nam. Trong đó, 1 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần, 7 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần, 5 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần với vi rút SARS-CoV-2” - ông Cảnh nói.

Ông Phan Xuân Cảnh cho biết thêm, hiện nay huyện cùng các trường THPT nêu trên đã chuẩn bị hơn 26.000 khẩu trang cho những điểm thi. Đồng thời đảm bảo mỗi điểm thi có ít nhất 6 dụng cụ đo thân nhiệt và chuẩn bị nước uống chai nhỏ cho thí sinh, cán bộ làm công tác coi thi. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT phối hợp với Trung tâm Y tế Duy Xuyên phun tiêu độc khử trùng 2 lần tại các điểm trường, riêng Trường THPT Lê Hồng Phong và THPT Hồ Nghinh phun 3 lần vì thời gian qua được sử dụng làm khu cách ly tập trung của huyện.

Về cơ sở vật chất, ngoài việc bố trí đầy đủ phòng thi theo yêu cầu, mỗi điểm thi còn chuẩn bị ít nhất 2 phòng thi dự phòng (trường hợp thí sinh có biểu hiện sốt thì được bố trí thi riêng). Cạnh đó, đảm bảo các phòng làm việc, điều hành thi của các điểm thi theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Việc tổ chức các bữa ăn cho hội đồng thi sẽ được các trường thực hiện đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch. Đặc biệt, thí sinh và cán bộ coi thi đã được yêu cầu sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi và đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT kiểm tra việc chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt tại hội đồng thi Trường THPT Sào Nam. Ảnh: N.S

Trung tâm Y tế huyện đã điều động, bố trí 8 cán bộ y tế làm việc tại 4 hội đồng thi (mỗi hội đồng thi có 2 cán bộ y tế). Đồng thời bố trí 1 xe cứu thương tại Trạm Y tế xã Duy Hòa để hỗ trợ cho hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong; 1 xe cứu thương tại Khoa Cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện để hỗ trợ cho 3 hội đồng thi còn lại.

Trung tâm Y tế Duy Xuyên đã hướng dẫn các trường thực hiện việc khai báo y tế đối với tất cả thí sinh và cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ. Ngoài ra, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế thiết yếu và các loại thuốc men thông thường như giảm đau, hạ sốt, hạ huyết áp, điện giải, vitamin C, Calcium... nhằm chủ động phục vụ trong suốt kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao những nỗ lực của ngành liên quan và các trường THPT ở huyện Duy Xuyên trong việc chuẩn bị các khâu cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Đồng chí Trần Văn Tân đề nghị huyện cần trưng dụng thêm máy đo thân nhiệt, tốt nhất là đảm bảo trang bị cho mỗi phòng thi một máy. Bên cạnh đó, các điểm thi cũng nên chuẩn bị máy phát điện để đề phòng mạng lưới điện bị sự cố do dông sét. Lực lượng công an phải bảo vệ tốt vòng trong và vòng ngoài tại các điểm thi; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và nhất là không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người xung quanh các hội đồng thi nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

“Tinh thần chung là chúng ta cố gắng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đảm bảo chu đáo, tuyệt đối an toàn và hết sức nghiêm túc nhưng cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh để các em có tâm lý thoải mái, không quá căng thẳng” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói thêm.