Gần 7.500 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

(QNO) - Sáng nay 9.8, cùng với thí sinh (TS) cả nước, gần 7.500 TS Quảng Nam bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến động viên TS tại điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tam Kỳ).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dặn dò và chúc TS tại Trường THPT Trần Cao Vân thi đạt kết quả tốt. Ảnh: XUÂN PHÚ

Ngay từ sáng sớm, các điểm thi đã bố trí đông đủ nhân viên làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Tất cả TS, cán bộ làm công tác thi đều phải dừng lại trước cổng để làm các thủ tục như đo thân nhiệt, sát khuẩn.

Có lẽ buổi sáng sớm trời mát mẻ nên theo ghi nhận, không có TS bị nóng sốt phải ngồi phòng chờ như buổi làm thủ tục trước đó. Ngay sau đó, các em được hướng dẫn vào khu vực phòng thi, tránh tập trung đông ngoài sân trường.

Đo thân nhiệt TS tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: XUÂN PHÚ

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT, buổi thi môn Ngữ văn sáng nay có 247 TS vắng; trong đó 1 TS bị bệnh, 117 TS đang ở vùng cách ly theo Chỉ thị 16, còn lại 129 TS vắng không lý do.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân và Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường động viên cán bộ làm công tác coi thi nỗ lực, vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công tác phòng chống dịch; đồng thời chúc các TS có một mùa thi đạt kết quả tốt.

Theo ghi nhận bên ngoài các điểm thi trên địa bàn Tam Kỳ, không có tình trạng phụ huynh tập trung đông. Lực lượng công an túc trực bên ngoài liên tục nhắc nhở phụ huynh chở con em đến trường nhanh chóng đi về để phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đo thân nhiệt cán bộ coi thi. Ảnh: XUÂN PHÚ

Do dịch Covid-19 nên trên địa bàn tỉnh chỉ có 12 huyện, thành phố thi với 26 điểm thi theo kế hoạch chung cùng với cả nước, gồm Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường động viên TS tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ coi thi thực hiện nghiêm quy chế, nhất là đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cán bộ coi thi kiểm tra TS trước khi vào phòng thi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

TS vào phòng thi chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên. Ảnh: XUÂN PHÚ

Niềm vui sau buổi thi đầu tiên của các TS. Ảnh: XUÂN PHÚ

* Tại Nông Sơn, 215 TS điểm thi 42 - Trường THPT Nông Sơn cũng bước vào môn thi đầu tiên. Ngay từ sáng sớm, 20 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đã thực hiện các bước phòng chống dịch trước điểm thi. Huyện đoàn Nông Sơn bố trí 3 máy đo thân nhiệt, 2 máy sát khuẩn tự động, phát và hướng dẫn TS đeo khẩu trang đúng cách khi đến và rời điểm thi.

Các tình nguyện viên đo thân nhiệt TS. Ảnh: TÂM THÔNG

Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, huyện đã bố trí đội ngũ nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trước, trong thời gian diễn ra kỳ thi. Tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực thi, đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định cho cán bộ coi thi. Bố trí hơn 10 phòng ở cho giám thị coi thi. Chỉ đạo các lực lượng công an, y tế, đoàn viên thanh niên phối hợp đồng bộ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

* Tại Nam Giang có 442 TS dự thi. Điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Nam Giang có 158 TS của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (TP.Hội An) đến dự thi. Ngoài ra còn 2 điểm thi tại Trường THPT Nam Giang và Trường THPT Truyễn Văn Trỗi với 284 TS. Trước khi bước vào phòng thi, tất cả TS đều được kiểm tra y tế và rửa tay sát khuẩn. Đến thời điểm hiện tại các TS đều có sức khỏe ổn định, không có trường hợp bỏ thi.

TS tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Nam Giang. Ảnh: VĂN KHANH

* Tại Nam Trà My có 188 TS dự thi. Năm nay TS tập trung sớm tại điểm thi để cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt. Tất cả TS bắt buộc đeo khẩu trang, chỉ mở khẩu trang khi giám thị đối chiếu thông tin cá nhân. Trước đó các cán bộ coi thi, thanh tra, nhân viên phục vụ kỳ thi đã được kiểm tra y tế, đảm bảo an toàn sức khỏe làm nhiệm vụ.

Cán bộ y tế huyện Nam Trà My kiểm tra thân nhiệt TS. Ảnh: HOÀNG THỌ

* Điểm thi số 43 tại Trường THPT Bắc Trà My có 373 TS tham gia kỳ thi, trưng dụng 12 phòng thi. Trước đó, huyện Bắc Trà My đã rà soát cơ sở vật chất phục vụ điểm thi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.