Giải quyết bài toán thiếu giáo viên: Được hợp đồng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế giao

(QNO) - Sáng nay 27.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc với Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ và các huyện, thị xã, thành phố bàn giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên (GV) tiểu học, mầm non.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đồng ý cho các địa phương hợp đồng GV để giảng dạy. Ảnh: X.P

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, hiện cả tỉnh có 3.847 GV mầm non (549 hợp đồng), 5.761 GV tiểu học (1.131 hợp đồng). Tỉnh đang chuẩn bị tổ chức thi tuyển GV, trong đó chỉ tiêu tuyển dụng mầm non 426, tiểu học 947.

Nhiều địa phương cho biết biên chế giao còn thấp so với định mức của đề án sắp xếp trường lớp, đội ngũ ngành GD-ĐT tỉnh đến năm 2024 - 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2428 (4.9.2020). Cạnh đó, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó nhu cầu GV tiểu học tăng lên do tăng cường dạy 2 buổi/ngày.

Theo ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, khó khăn hiện nay là nguồn GV hợp đồng quá thiếu, nhất là vùng sâu, vùng xa. Nguyên nhân, do Luật Giáo dục quy định về trình độ đào tạo GV mầm non, tiểu học thay đổi so với trước đây (GV mầm non phải có trình độ cao đẳng trở lên; GV tiểu học, THCS phải có trình độ đại học).

Ông Thành đề nghị cho phép hợp đồng GV theo Nghị quyết 102 (3.7.2020) của Chính phủ, song được phép không theo quy định về trình độ đào tạo GV của Luật Giáo dục. Riêng bậc mầm non ở các huyện miền núi cao chỉ cần trình độ trung cấp.

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận, việc giải quyết thừa - thiếu GV là trách nhiệm của chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; không thể để tình trạng thừa GV bậc THCS khá nhiều kéo dài như hiện nay.

Ông Tân yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển GV năm 2020 đúng quy chế, chất lượng. Đồng thời nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch thi tuyển GV và nhân viên của ngành GD-ĐT năm 2021. Thời gian tới, nếu các địa phương nào tổ chức kỳ thi tuyển GV đảm bảo quy định thì tỉnh sẽ đồng ý.

Nói về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu GV hiện nay, ông Tân nhấn mạnh: “Tinh thần ở đâu có học sinh ở đó có GV. Vì vậy, tỉnh thống nhất chủ trương cho các địa phương tiếp tục thực hiện hợp đồng GV theo Nghị quyết 102 của Chính phủ. Với những địa phương miền núi khó khăn có thể hợp đồng GV THCS, tiểu học có trình độ cao đẳng, GV mầm non có trình độ trung cấp hoặc GV nghỉ hưu để giải quyết bài toán thiếu GV hiện nay”.