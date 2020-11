Giáo dục huyện Nam Trà My: Gian nan sau bão lũ

Gần 2 tuần sau khi cơn bão số 9 đi qua, ngành giáo dục huyện Nam Trà My vẫn còn rất nhiều việc cần tập trung giải quyết để đảm bảo ổn định công tác tổ chức dạy và học, hoàn thành chương trình năm học 2020 - 2021 theo kế hoạch.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú - tiểu học Trà Leng bề bộn sau lũ. Ảnh: TRẦN VỸ NGUYỄN

Cơ sở vật chất thiệt hại nặng

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My, sau bão số 9, có đến 8/10 xã thiệt hại về cơ sở vật chất về trường học; trong đó nghiêm trọng nhất là Trường Phổ thông dân tộc bán trú - tiểu học Trà Leng khi nước sông dâng cao làm ngập toàn bộ các dãy nhà, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Nước đã làm ngập, hư hỏng phòng máy vi tính, các trang thiết bị ở tầng trệt; cuốn trôi hoàn toàn thiết bị nhà bếp, nhà ăn, các khu vệ sinh; làm hư toàn bộ hơn 6 tấn gạo dự trữ nấu ăn cho học sinh bán trú.

Mưa bão cũng làm sập hoàn toàn, hư hỏng không sử dụng được đối với 3 điểm trường gồm Tu Nất (thôn 5, Trà Cang), Tak Pổ (thôn 1) và Tak Rối (thôn 3, Trà Tập). Bên cạnh đó, hàng chục điểm trường có phòng học, khu nhà ăn, ở, khu vệ sinh của giáo viên và học sinh ở các xã Trà Nam, Trà Leng, Trà Cang bị tốc mái. Ngay sau bão số 9, ảnh hưởng của bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn, lũ quét trên địa bàn xã Trà Leng, cuốn trôi hoàn toàn điểm trường thôn 2.

Nguy hiểm nhất hiện nay chính là những điểm trường xã, trường thôn đang bị sạt lở, hoặc nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, cùng tài sản của các trường. Trong đó, các trường ở cả 3 bậc học của xã Trà Vân, Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trà Leng, Trà Vinh, Trà Don, Long Túc (Trà Nam), Trường Phổ thông dân tộc bán trú - tiểu học Trà Tập, Vừ A Dính (Trà Don)…, đều trong tình trạng hết sức nguy hiểm nếu mưa lũ tiếp tục kéo dài.

Trước tình hình trên, ngành GD-ĐT huyện đã có các giải pháp để kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định việc tổ chức dạy – học ngay sau mưa bão. Đối với các điểm trường bị sập hoàn toàn, hư hỏng không sử dụng được, Phòng GD-ĐT huyện chỉ đạo các trường sắp xếp, bố trí tổ chức các lớp học tạm tại nhà văn hóa thôn, hoặc trong nhà dân để chờ khắc phục, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Đồng thời thông qua các kênh, nhất là nguồn xã hội hóa để vận động hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; tập trung nguồn lực để làm lại các điểm trường bị sập, hư hỏng hoàn toàn, ổn định công tác dạy học trong thời gian sớm nhất.

Giữ học sinh và cả giáo viên

Mưa lũ liên tục, kéo dài do bão trong thời gian qua không chỉ gây thiệt hại về cơ sở vật chất, mà còn thiệt hại lớn về người với ngành giáo dục Nam Trà My. Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện, có đến 9 học sinh ở 2 xã Trà Vân và Trà Leng (gồm 2 em mẫu giáo, 4 học sinh tiểu học và 3 học sinh THCS) bị chết, mất tích; 8 học sinh bị thương và nhiều trường hợp học sinh bị mất người thân do bị sạt lở.

Bên cạnh đó, giao thông đi lại giữa huyện, xã về các thôn hiện còn nhiều điểm chưa khắc phục xong, nên việc huy động học sinh ra lớp sau bão lũ của hầu hết các bậc học ở các xã đều hết sức khó khăn. Nhiều điểm dân cư chưa thể đưa các em ra trường, lớp do đường sạt lở nguy hiểm, phụ huynh không yên tâm. Sĩ số học sinh duy trì ở các trường sau mưa bão hiện mới đạt hơn 70%. Riêng với xã Trà Leng, nhất là Trường Phổ thông dân tộc bán trú - tiểu học Trà Leng, đến nay chưa thể học lại bình thường, do bị ngập bùn đất chưa thể khắc phục, dọn dẹp xong.

Cùng với tập trung công tác khắc phục hậu quả, huy động học sinh ra lớp, ổn định tổ chức dạy và học, ngành giáo dục huyện Nam Trà My cũng làm công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành, nhất là ở các xã bị thiệt hại nặng về người và tài sản. Thực tế sau đợt mưa lũ vừa qua, đã có nhiều trường hợp viết đơn xin nghỉ việc. Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện và các trường có giáo viên xin nghỉ việc đã kịp thời làm công tác tư tưởng, động viên yên tâm công tác, chung tay cùng toàn ngành và huyện khắc phục khó khăn.

Ông Võ Đăng Thuận – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để sớm ổn định việc dạy và học; bố trí dạy bù để kịp chương trình năm học 2020 – 2021. Cùng với việc huy động các nguồn lực để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho các trường bị thiệt hai nặng, việc tập trung làm công tác tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và huy động, giữ vững sĩ số học sinh ra lớp được chú trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, có các phương án để đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản khi mưa bão vẫn còn tiếp diễn trong thời gian tới”.